Tretia májová sobota patrí Noci múzeí a galérií

Bratislava 17. mája (TASR) - Tretia májová sobota patrí aj na Slovensku celoeurópskej Noci múzeí a galérií. S bohatým programom pre všetky vekové kategórie sa do nej zapájajú inštitúcie vo viac ako 100 expozíciách. Podujatie organizujú Slovenské národné múzeum (SNM), Zväz múzeí na Slovensku a Múzeum.sk. Návštevníci si z rôznorodého programu môžu vybrať na www.nocmuzei.sk, www.nmag.sk, mobilnej aplikácii či na rovnomenných sociálnych sieťach.



Koordinátorka projektu v Bratislavskom kraji Zuzana Vášáryová upozorňuje na novinku 21. ročníka, ktorou je nová mobilná aplikácia - praktický sprievodca podujatím. Vlani ho testovali ako pilotný projekt v Bratislavskom samosprávnom kraji a tento rok návštevníkov prevedie inštitúciami v ôsmich krajoch.



Pre priaznivcov sú od popoludňajších hodín do neskorého večera opäť pripravené obľúbené prezentačné formáty - komentované a scénické prehliadky, lektoráty, tvorivé dielne, prednášky, animácie, divadelné vystúpenia a rôzne atraktívne formy prezentácie, ktorou sa múzeá snažia prezentovať význam kultúrneho dedičstva a jeho ochrany.



„V snahe pritiahnuť nových návštevníkov organizátori každoročne iniciujú spájanie jednotlivých múzeí s benefitom spoločnej vstupenky, programových materiálov či špeciálnej dopravy,“ hovorí Vášáryová s tým, že SNM spojilo opäť múzeá a galérie Bratislavského kraja prostredníctvom spoločnej vstupenky, s ktorou možno navštíviť 46 múzeí a galérií, uvedených v programovom bulletine, pre cudzincov dostupnom aj v angličtine.



Dopravný podnik Bratislava a Železničné múzeum SR sa postarali o špeciálnu dopravu historickými vozidlami na bezplatnej trase v centre mesta a po bratislavských železničných spojkách v cene vstupenky.



Obľúbenú súťaž fotografií z podujatia, zdieľaných na sociálnych sieťach, organizátori v tomto roku rozšírili do všetkých regiónov Slovenska.



Benefit spoločnej vstupenky či špeciálnej dopravy spája na Noc múzeí a galérií aj Banskú Bystricu a Zvolen. V dvoch stredoslovenských metropolách je možné navštíviť v cene spoločnej vstupenky sedem múzeí a galérií a viacero ďalších podujatí. Zakúpená vstupenka platí aj ako cestovný lístok na dobový vlak medzi dvoma mestami a ich hromadnú dopravu od 16.00 do 24.00 h.



Košická noc múzeí a galérií odhalí krásu vedeckých, umeleckých aj remeselných pokladov. Od 17.00 h sa do nej zapojí 21 inštitúcií, ktorých program si môžu pozrieť návštevníci v cene jednej vstupenky.