Trhová Hradská pripravuje viaceré podujatia s partnerskou obcou Bőny

Trhová Hradská 20. júna (TASR) – Projekt Od rozprávky k stretnutiu, spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, je pokračovaním dlhoročných priateľských kontaktov medzi dvojtisícovou Trhovou Hradskou v okrese Dunajská Streda a maďarskou obcou Bőny s rovnakým počtom obyvateľov. Ich cezhraničná spolupráca má takmer dvadsaťročnú tradíciu a v tomto roku vďaka Fondu malých projektov bude bohatá na podujatia. Uviedol to projektový manažér Lajos Tuba.



„Najočakávanejším podujatím sú Dni obce. Uskutočnia sa na oboch stranách, počítame s tým, že sa zakaždým predstavia aj kultúrne skupiny z partnerskej obce. Toto podujatie v Bőnyi plánujú už na 26. júna a v Trhovej Hradskej na 28. augusta,“ informoval Tuba. No spoločné aktivity začínajú projektu už v nedeľu (20. 6.) tradičným futbalovým turnajom, v tomto roku v Trhovej Hradskej budú zápoliť až štyri futbalové tímy.



Základná škola v Trhovej Hradskej zorganizuje aj svoju tradičnú súťaž detí vo vedomostiach o rozprávkach. „Podujatie pred rokmi začali práve so školou z partnerskej obce, u nás sa stalo regionálnou prehliadkou žiakov škôl s maďarským vyučovacím jazykom. Zúčastňuje sa ho každoročne veľký počet žiakov. Žiaci 2. a 3. ročníka sa zapájajú najprv prostredníctvom elektronických kôl, najaktívnejší sa potom stretnú vo finále v Trhovej Hradskej,“ informoval projektový manažér. V tomto roku sa do spoločnej aktivity môžu zapojiť aj žiaci 2. stupňa. Najlepších čaká chodník hľadania pokladov, na ktorom spoznajú prírodné a kultúrne zaujímavosti Trhovej Hradskej.



Trhová Hradská získala na projekt dotáciu 35.255 eur, spoluúčasť obecnej samosprávy je 5288 eur. Pre obec Bőny ide o sumu 23.414 eur so spoluúčasťou 3512 eur.