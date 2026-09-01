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Tri výnimočné duá otvoria jazzákovú jeseň už v septembri
Bratislavské jazzové dni (BJD) sa blížia a ich tohtoročný program symbolicky otvorí komorný koncert plný hudobných stretnutí.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Bratislavské jazzové dni (BJD) sa blížia a ich tohtoročný program symbolicky otvorí komorný koncert plný hudobných stretnutí. Už 11. septembra sa v priestoroch novootvoreného Metropolu predstavia tri originálne hudobné dvojice: Peter Lipa & Gabriel Jonáš, Dániel Szebény & Dániel Usztics a Simona Hulejová & Ľubomír Gašpar. Tradičný septembrový warm-up tak ponúkne večer, v ktorom sa jazz stretne s blues, folklórom, šansónom aj osobitou hudobnou improvizáciou. TASR o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová.
Otvárací koncert bude patriť Petrovi Lipovi, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou slovenského jazzového života aj samotných BJD. Tentoraz sa predstaví v intímnom duu s legendárnym klaviristom Gabrielom Jonášom. Ich spolupráca ponúkne priestor pre hudbu, ktorá nestojí na veľkom ansámblovom zvuku, ale na dialógu dvoch výrazných osobností a ich schopnosti reagovať na seba v každom okamihu.
Druhé duo prinesie na pódium hudobníkov spoza južnej hranice. Maďarský spevák a klavirista Dániel Szebény patrí k výrazným osobnostiam súčasnej maďarskej jazzovej scény a medzi jeho obdivovateľov patrí aj legendárny hudobník Gábor Presser. Szebény má za sebou aj výrazné medzinárodné skúsenosti – absolvoval americké turné po boku virtuóznej basgitaristky Mohini Deyovej. Jeho hudobným partnerom bude Dániel Usztics, rešpektovaný maďarský jazzový a bluesový basgitarista. Ich spoločné vystúpenie prinesie spojenie spevu, klavíra, basy a výrazného hudobného rukopisu.
Tretie duo vytvorí Simona Hulejová a Ľubomír Gašpar, ktorých hudobná cesta vedie cez folklór, jazz aj klasickú hudbu. Práve toto prepojenie sa výrazne odráža v ich tvorbe a aranžmánoch. Publikum sa môže tešiť na pestrú hudobnú mozaiku, v ktorej zaznejú trávnice, jazzové štandardy, rómske piesne aj francúzsky šansón. Ich vystúpenie tak prinesie ďalší z charakteristických prvkov Jazzákov – schopnosť prepájať jazz s hudobnými tradíciami a žánrami z rôznych častí sveta.
Otvárací koncert zároveň predstaví novú koncertnú adresu. Septembrový warm-up sa po prvý raz uskutoční v legendárnom Metropole na Špitálskej ulici, ktorý sa stane priestorom pre večer postavený na blízkosti hudobníkov a publika. Tri dvojice, tri odlišné hudobné príbehy a jeden spoločný večer tak 11. septembra otvoria ďalšiu kapitolu Bratislavských jazzových dní.
Otvárací koncert bude patriť Petrovi Lipovi, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou slovenského jazzového života aj samotných BJD. Tentoraz sa predstaví v intímnom duu s legendárnym klaviristom Gabrielom Jonášom. Ich spolupráca ponúkne priestor pre hudbu, ktorá nestojí na veľkom ansámblovom zvuku, ale na dialógu dvoch výrazných osobností a ich schopnosti reagovať na seba v každom okamihu.
Druhé duo prinesie na pódium hudobníkov spoza južnej hranice. Maďarský spevák a klavirista Dániel Szebény patrí k výrazným osobnostiam súčasnej maďarskej jazzovej scény a medzi jeho obdivovateľov patrí aj legendárny hudobník Gábor Presser. Szebény má za sebou aj výrazné medzinárodné skúsenosti – absolvoval americké turné po boku virtuóznej basgitaristky Mohini Deyovej. Jeho hudobným partnerom bude Dániel Usztics, rešpektovaný maďarský jazzový a bluesový basgitarista. Ich spoločné vystúpenie prinesie spojenie spevu, klavíra, basy a výrazného hudobného rukopisu.
Tretie duo vytvorí Simona Hulejová a Ľubomír Gašpar, ktorých hudobná cesta vedie cez folklór, jazz aj klasickú hudbu. Práve toto prepojenie sa výrazne odráža v ich tvorbe a aranžmánoch. Publikum sa môže tešiť na pestrú hudobnú mozaiku, v ktorej zaznejú trávnice, jazzové štandardy, rómske piesne aj francúzsky šansón. Ich vystúpenie tak prinesie ďalší z charakteristických prvkov Jazzákov – schopnosť prepájať jazz s hudobnými tradíciami a žánrami z rôznych častí sveta.
Otvárací koncert zároveň predstaví novú koncertnú adresu. Septembrový warm-up sa po prvý raz uskutoční v legendárnom Metropole na Špitálskej ulici, ktorý sa stane priestorom pre večer postavený na blízkosti hudobníkov a publika. Tri dvojice, tri odlišné hudobné príbehy a jeden spoločný večer tak 11. septembra otvoria ďalšiu kapitolu Bratislavských jazzových dní.