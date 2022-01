Trienále plagátu Trnava 2022 má kategóriu súvisiacu s pandémiou

Trnava 21. januára (TASR) – Do 11. ročníka medzinárodnej súťaže Trienále plagátu Trnava (TPT) 2022 môžu tvorcovia svoje diela prihlasovať do konca februára. Podujatie každé tri roky vyhlasuje Galéria Jána Koniarka (GJK), aktuálny ročník však pre pandémiu s ročným omeškaním. Spoluorganizátormi sú Slovenské centrum dizajnu a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, informovala o tom GJK.



TPT sa v Trnave koná od roku 1991, postupne sa stalo jednou z najväčších a rešpektovaných prehliadok plagátovej tvorby vo svete, záštitu nad ním máva Medzinárodná rada asociácií grafického dizajnu Icograda. Do predchádzajúceho 10. ročníka v roku 2018 bolo 4830 prihlásených prác od 291 autorov zo 43 krajín sveta. Súťaž je určená výtvarníkom profesionálom, ale aj študentom výtvarných odborov vysokých škôl. Treťou vyhlásenou kategóriou je Kontakt, ktorá zdôrazňuje potrebu kontaktu predovšetkým v období šíriacej sa pandémie.



Prihlásené plagáty bude posudzovať päťčlenná medzinárodná porota zložená z odborníkov v oblasti grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie v zložení Lex Drewinski (Poľsko), Li Xu (Čína), Marcel Benčík (Slovensko), Rikke Hansen (Nórsko) a Vasyl Kosiv (Ukrajina). Okrem hlavných cien v prvých dvoch kategóriách budú udelené ceny Master's Eye Award – cena pre medzinárodne uznávanú osobnosť, Cena Slovenského centra dizajnu, Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja pre najlepšieho dizajnéra z Európskej únie i Cena primátora mesta Trnava pre najlepšieho slovenského dizajnéra.



Prezentácia postupujúcich plagátov do finálového kola sa uskutoční vo výstavných priestoroch Galérie Jána Koniarka v Trnave – Koppelovej vile a v Synagóge – Centre súčasného umenia, tiež v Západoslovenskom múzeu a na ďalších výstavných miestach v Trnave a aj v Bratislave. Slávnostné otvorenie TPT 2022, spojené s vyhlásením víťazov a udeľovaním cien, je naplánované na 22. novembra 2022.