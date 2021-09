Film Petra Bebjaka podáva správu o rodákovi Alfrédovi Wetzlerovi

Trnava 11. septembra (TASR) – Deň po prvom uvedení sa v piatok (10. 9.) konala trnavská premiéra filmu režiséra Petra Bebjaka Správa za účasti tvorcov a hlavných predstaviteľov. Film je inšpirovaný útekom dvoch väzňov, slovenských Židov Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu z nemeckého koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau na jar 1944. Následne spísali pre medzinárodné spoločenstvo správu o vtedy nepoznaných nacistických praktikách, ktorá mala slúžiť na záchranu ďalších Židov. Trnavský samosprávny kraj sa podľa informácií predsedu Jozefa Viskupiča finančne na výrobe filmu podieľal.



Presvedčený antifašista Wetzler (1918 - 1988) sa narodil v Trnave, kde do svojho internovania žil a do mesta sa aj vrátil. So svojimi zážitkami sa dokázal po vojne podeliť prostredníctvom literatúry aj pod pseudonymom Jozef Lánik, ktorý získal na krytie po úteku z koncentračného tábora. Najznámejšia je jeho kniha Čo Dante nevidel, ktorá v piatom vydaní v roku 2009 vyšla aj so správou Wetzlera a Vrbu a kritikou je považovaná za najlepší slovenský román vo svojom žánri.



„Wetzler bol hlavnou postavou v najpozoruhodnejšej dráme celej druhej svetovej vojny, ktorej cieľom bolo zachrániť ľudské životy,“ napísal ku knihe uznávaný britský historik, sir Martin Gilbert.



„Film Správa je aj vzhľadom na jeho načasovanie potrebný a vyvoláva naozaj silný zážitok. Umelecké dielo je súčasťou filmovej tvorby, no je predovšetkým pripomienkou temnej stránky našich dejín. Zobrazuje, že nenávisť, nevraživosť a neznášanlivosť zabíja. Našťastie, aj v ťažkých časoch ľudia nachádzajú silu a statočnosť postaviť sa zlu alebo zlo pomenovať a priniesť správu. Príbeh rodáka z Trnavy tak ako dielo považujem za inšpiratívne a aktuálne. Oceňujem aj tvorcov, ktorí premostili minulosť so súčasnosťou. Bol by som rád, keby to tak vnímali aj diváci,“ povedal po premiére Viskupič.



Podľa režiséra Bebjaka cieľom produkcie nebolo len sfilmovať románovú predlohu. Snímka má aj širší rozmer a je mementom pre tých, ktorí popierajú holokaust a jeho obete. Režisér ho vníma aspoň ako čiastočné splatenie dlhu voči aktérom príbehu. A je zároveň ďalším príspevkom k splácaniu dlhu voči obetiam holokaustu i všetkým obetiam neľudského nacistického i ľudáckeho režimu.



Slovenská premiéra filmu Správa sa konala pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia a pripomienka na 80. výročie prijatia tzv. Židovského kódexu. Aj v Trnave v danom čase nastalo prenasledovanie Židov, Wetzlerovu celú rodinu zavraždili na trnavskom námestí pri pogrome. Pamiatku Wetzlera si pripomína mesto pamätnou tabuľou v miestnej synagóge a pomenovalo po ňom jednu zo svojich ulíc. Je tiež čestným občanom mesta in memoriam. Po úteku sa zapojil do bojov v SNP, v 60. rokoch svedčil v osvienčimskom procese a v procese s Adolfom Eichmannom v Jeruzaleme. Posmrtne dostal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra 2. triedy a Kríž M. R. Štefánika.