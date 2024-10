Trnava si Divadelným festivalom slobody pripomenie výročie SNP

Trnava 27. októbra (TASR) - Divadlo Jána Palárika (DJP) v Trnave si prostredníctvom Divadelného festivalu slobody pripomenie 80. výročie Slovenského národného povstania (SNP) a 35 výročie Nežnej revolúcie. Štvordňový festival sa začína 13. novembra a vyvrcholí v sobotu 16. novembra Nocou divadiel. Divadlo o tom informovalo na svojom webe.



"Festival má byť oslavou slobôd, ktoré máme vďaka odvahe tých, ktorí za ne bojovali. Nechceme zabúdať na to, že aj v našej krajine bolo obdobie, keď boli základné slobody potlačené," uvádza sa na webe divadla s tým, že odkazom podujatia je poznanie, že sloboda nie je samozrejmosťou a je potrebné sa o ňu starať.



Festival prinesie tri hosťujúce slovenské a české inscenácie a ďalší program. "V stane na divadelnom námestí odohrá dopoludňajšie aj poobedné predstavenie české Divadlo Líšeň, ktoré pricestuje do Trnavy s dnes už kultovou inscenáciou Putin lyžuje na motívy knihy novinárky Anny Politkovskej Ruský denník," informuje DJP.



Slovenské komorné divadlo Martin a Divadlo J. G. Tajovského predstavia svoj nový spoločný projekt Frontový autobus, putovnú autorskú inscenáciu o divadelných aktivitách, ktoré na povstaleckom území organizoval herec Andrej Bagar so svojimi spolupracovníkmi. "Inscenácia hovorí o význame a dôležitej funkcii umenia, kultúry aj v hraničných situáciách a v čase vojny. Banskobystrické Bábkové divadlo na Rázcestí na festivale uvedie inscenáciu Časy zo Second Handu. Koniec červeného človeka podľa oceňovanej bieloruskej autorky Svetlany Alexijevičovej," doplnilo divadlo s tým, že inscenácia tematizuje koniec sovietskeho impéria a ukazuje, ako sa veľké dejiny dotýkajú tisícov obyčajných ľudí.



Súčasťou programu festivalu slobody bude aj repríza inscenácie DJP Nemá trieda. "Počas festivalu prebehne aj významné podujatie, ktoré sa v Trnave koná každoročne, odovzdávanie Ceny slobody Antona Srholca, na ktorom sa môže zúčastniť aj verejnosť. Vrcholom festivalu bude taktiež už tradičné podujatie Noc divadiel, ktorá sa bude tento rok niesť aj v duchu tém predošlých dní," uvádza sa na webe DJP. Okrem živého nahrávania rozhlasovej inscenácie hry Nahá Jany Borsukovej o herečke a vynálezkyni Hedy Lamarrovej sa počas Noci divadiel uskutočnia aj prehliadky divadla, kabaretno-diskusný večer s Marianom Jaslovským a ďalšími hosťami. "Témou bude význam humoru a politickej satiry v zložitých časoch a večerom nás budú sprevádzať aj piesne z inscenácie Filip o Jarovi Filipovi," doplnili z DJP.