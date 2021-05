Trnava si pripomenie 140 rokov od narodenia M. Schneidera Trnavského

Na archívnej snímke pomník slovenského hudobného skladateľa Mikuláša Schneidera-Trnavského s rodinou počas sviatku Všetkých svätých na cintoríne na ulici Terézie Vansovej v Trnave v piatok 1. novembra 2019. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 22. mája (TASR) – Stoštyridsať rokov od narodenia hudobného skladateľa Mikuláša Schneidera Trnavského si počas víkendu pripomenie mesto Trnava. Zástupcovia kultúrnej obce mesta si uctia jeho pamiatku pri pamätnej tabuli, uskutoční sa koncert jeho piesňovej tvorby a Trnavčania si slávneho rodáka budú môcť oživiť aj online počúvaním úryvkov z jeho knihy Úsmevy a slzy. Informujú o tom organizátori podujatí.Koncert sa bude konať v sobotu (22.5.) v kultúrnom centre Malý Berlín. Hold M. Sch. Trnavskému príde vzdať spevácke zoskupenie Danubius Octet Singers. Program je zostavený zo širokej palety málo uvádzanej mužskej zborovej a piesňovej tvorby skladateľa. Poslucháči si vypočujú skladby s národnou či štefánikovskou tematikou, latinské zbory cirkevného obradu i piesne na slová významných slovenských básnikov ako Svetozár Hurban Vajanský, Ivan Krasko, Janko Jesenský či na text Milana Rastislava Štefánika. Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a mesto Trnava.informovala Ľubica Malá z KJF.M. Sch. Trnavský (24. 5. 1881 Trnava – 28. 5. 1958 Bratislava) takmer celý svoj život prežil v Trnave. Svojím dielom sa významne zapísal do dejín slovenského hudobného života, je považovaný za tvorcu slovenskej koncertnej piesne a významného tvorcu pôvodnej slovenskej cirkevnej hudby. Vo svojej dobe bol najpopulárnejším hudobným skladateľom najmä vďaka piesňam, z ktorých mnohé zľudoveli ako napríklad Ružičky či Keby som bol vtáčkom. Vytvoril však aj množstvo vokálno-inštrumentálnych diel, venoval sa zborovej, komornej a symfonickej tvorbe.V roku 1956 bol ocenený titulom národný umelec. Mesto Trnava ho v roku 2001 vyhlásilo za Trnavčana 20. storočia in memoriam, v roku 2009 mu TTSK udelil titul Čestný občan TTSK in memoriam. Schneiderovo meno nesie aj medzinárodná spevácka súťaž, ktorej ďalší ročník sa začne o niekoľko dní i základná umelecká škola, ktorá od roku 2001 usporadúva v jeho mene interpretačnú súťaž žiakov umeleckých škôl pod názvom Schneiderova Trnava. Je po ňom pomenovaná ulica v Trnave, kde stojí Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského. Tam dlhé roky žil a tvoril a jeho byt je v súčasnosti expozíciou múzea. Na Kapitulskej ulici v Trnave mu pri príležitosti 120. výročia narodenia odhalilo mesto pamätník.