Svetelný objekt SOS Kultúra inštalovali v Trnave v Nádvorí

Trnava 10. februára (TASR) – Po Košiciach a Bratislave, kde bol súčasťou Bielych nocí, pricestoval svetelný objekt SOS Kultúra do Trnavy. Od začiatku februára je pohyblivé dielo združenia Archtung inštalované v Kultúrnom centre Nádvorie. Informoval o tom jeho riaditeľ Dušan Vančo.



"Inštaláciou pohyblivého diela SOS Kultúra vyjadrujeme solidaritu všetkým ľuďom z kreatívnych odvetví a ich rodinám, ktorí sú ťažko zasiahnutí súčasnou krízou a nachádzajú sa v zložitej životnej situácii. Kvalita života desiatok tisíc ľudí bude v najbližších mesiacoch do veľkej miery závisieť od prijatia efektívnych opatrení zo strany štátu. Ide o varovný signál smerom k verejnosti, ktorý má za cieľ vizuálne upútať pozornosť na ľudský i spoločenský rozmer tohto problému, ktorého ignorovanie môže značne nalomiť étos našej kultúrnej identity," uviedol Vančo. Autormi projektu sú Dang The Anh, Adam Gajdoš, Juraj Izrael, Márk Mátis, Elena Šoltésová, Daniel Horňák a Róbert Slimák.