Galéria Jána Koniarka pripravila tri nové výstavy

Trnava 28. februára (TASR) – Galéria Jána Koniarka (GJK) v Trnave pripravila vo svojich výstavných priestoroch v Kopplovej vile tri nové výstavy. Vidieť ich návštevníci môžu zatiaľ iba prostredníctvom fotografií a videí, uviedla PR galérie Zuzana Dohnalová. Nosnou je retrospektívna výstava slovenského maliara a grafika Juliána Fila k 100. výročiu jeho narodenia s názvom Filozofia gesta.V novom krídle Kopplovej vily sú nainštalované výstavy Adama Šakového s názvom Nerast a Margaréty Petržalovej Make it nonchalant. „“ uviedla Dohnalová.Kurátorom Filovej výstavy je Filip Krutek. Koncepcia Filozofie gesta je postavená ako komplexná prehliadka Filovej maliarskej aj grafickej tvorby od expresívnej maliarskej polohy a asamblážnych intervencií do maľby v 60. rokoch cez skladbu fragmentov mestských výjavov, airbrushových malieb až po náboženské a reklamno-konzumné motívy 90. rokov. Vystavené diela zohľadňujú referenčné body jeho tvorby nielen v maľbe a grafike, ale aj v monumentálnej tvorbe do architektúry a s ňou spojené prípravné skice, koláže, priestorové analýzy, ale aj účinkovanie v krátkom experimentálnom filme. Samostatným okruhom výstavy sú monumentálne práce do architektúry. V priebehu rokov 1961 až 1984 vytvoril Filo 30 realizácií, ktorých súčasťou bolo množstvo kresieb, priestorových štúdií, skíc a koláží. Julián Filo (1921, Nižná pri Piešťanoch – 2007, Bratislava) žil a tvoril v Bratislave. Po gymnaziálnych štúdiách v Trnave študoval architektúru vo Viedni a pokračoval na pražskej akadémii výtvarných umení.Výberom z aktuálnej tvorby je výstava maliara Adama Šakového (1987). Podľa kurátora Michala Stolárika na prvý pohľad vzbudzuje záujem rigidným použitím monochromatického koloritu zobrazujúceho bohaté spektrum šedi medzi čiernou a bielou. "" uviedol kurátor.Koncepciu samostatnej výstavy Margaréta Petržalová (1993) postavila na dielach, ktoré vytvorila počas minulého roka, pre väčšinu veľmi náročného, komplikovaného a limitujúceho. "" dodal kurátor Stolárik.Všetky výstavy sú naplánované do 2. mája.