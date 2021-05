Trnavské divadlo odohrá v máji Futbal a Kompletného Shakespeara

Trnava 11. mája (TASR) – Trnavské Divadlo Jána Palárika (DJP) plánuje pozvať svojich divákov po zmiernení protipandemických opatrení do konca mája na štyri predstavenia. V piatok 21. a sobotu 22. mája odohrá na hlavnej scéne najnovšiu zo svojich inscenácií Futbal alebo Bílý andel v pekle. V nasledujúci týždeň (28. a 29. mája) zamýšľa na nádvorí podľa Juraja Bielika, povereného vedením divadla, uviesť obľúbeného Kompletného Shakespeare zhltnutého za 120 minút.



„Na všetkých predstaveniach sa budeme riadiť platnými nariadeniami. Znamená to maximálne 122 divákov do sály a 60 na nádvorie," povedal umelecký šéf DJP pre TASR. Keďže je stále v platnosti zákaz vychádzania po 21.00 h, DJP chce presunúť začiatok predstavení na 18.00 h.



Divadlo, ako doplnil Bielik, pracovalo počas odstávky na príprave nových inscenácií. „Práve začíname skúšať hru Zlomatka talianského dramatika Maria Geraldiho. Na spoluprácu sme oslovili uznávanú maďarskú režisérku a herečku Enikö Eszenyi, z toho sa veľmi tešíme. Hlavnú postavu v tejto komornej dráme stvárni Tatiana Kulíšková," povedal Bielik. Premiéru by inscenácia podľa jeho slov mala mať už 18. júna.



Týždeň na to odpremiéruje DJP hru o americkom básnikovi Lawrencovi Ferlinghettim, inšpirovanú jeho dielom a životom. „Réžiu má dramaturg Slovenského národného divadla Mário Drgoňa, trnavský rodák, ktorý spolupracoval s DJP aj na inscenácii Tanec smrti od Augusta Strindberga. Účinkovať budú súčasní študenti aj čerství absolventi Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Zástupcom domáceho hereckého súboru bude Vladimír Jedľovský," doplnil Bielik.