Trnavské divadlo ponúka svoju scénu ochotníckym divadelníkom

Trnava 12. februára (TASR) – Trnavské Divadlo Jána Palárika (DJP) sa rozhodlo v Roku slovenského divadla pre užšiu spoluprácu s ochotníckymi divadelníkmi v regióne. Vytvára preto nové programové a nadstavbové cykly s cieľom vybudovať stabilný inšpiratívny most medzi ochotníckym a profesionálnym divadelným remeslom. Okrem iného to zahŕňa podľa dramaturgičky DJP Lucie Mihálovej aj možnosť vystúpiť na doskách trnavskej profesionálnej scény.



Projekt Rok slovenského divadla v DJP venovaný ochotníkom má tri obsahové časti – vzdelávanie, prezentáciu a profesionálny servis. V spolupráci s Trnavským osvetovým strediskom sa uskutočnia tri vzdelávacie workshopy - tvorivého písania v termíne 21. marca a 4. apríla, režijný 13. júna a štyri herecké na jeseň tohto roka. V programe DJP bude tiež vytvorený pravidelný priestor na prezentáciu tých najlepších inscenácií ochotníckych divadiel. Ako prvé vystúpi v utorok 18. februára Divadlo na Trakoch z Trakovíc s inscenáciou Je dôležité mať Filipa? a vstup bude pre divákov voľný.



"Jedným z cieľov tohto dlhodobého projektu je prispieť k tomu, aby ochotníci z Trnavského kraja pravidelne obsadzovali popredné priečky v celoslovenských postupových prehliadkach a reprezentovali tak tradíciu regionálneho ochotníckeho divadla v Trnavskom kraji," uviedla Mihálová. Umelecký úsek DJP môže preto ochotníckym divadelníkom v prípade záujmu poskytovať servis v oblasti dramaturgie, pomôže s výberom hier, poskytne konzultácie vhodnosti titulov či bude nápomocné pri úprave textu. Ponúka pomoc aj pri réžii i scénickej výprave.



"Ak máme v roku 2020 oslavovať slovenské divadlo, nemôžeme zabudnúť na jeho korene. Chceme túto príležitosť využiť na to, aby sme sa stali podporou a záštitou ochotníckych divadelných súborov v kraji, aby sme sa podieľali na ich zveľaďovaní a boli pre nich partnerom, na ktorého sa vždy môžu obrátiť," doplnila Mihálová.