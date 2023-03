Trnavské divadlo pripravuje Púpätko pre divákov od šiestich mesiacov

Trnava 17. marca (TASR) - Divadlo Jána Palárika (DJP) v Trnave ako prvé slovenské činoherné divadlo obohatí svoj repertoár o netradičný formát batolárium pre deti od šiestich mesiacov. Divadelný tvar s názvom Púpätko prinášajú poľské tvorkyne, režisérka Alicja Morawska-Rubczak a scénografka Barbara Małecka. Batolárium Púpätko bude mať premiéru 31. marca. Informovala o tom PR divadla Katarína Čučková.



Na jednom predstavení môže byť maximálne 20 púpätiek a 20 dospelých. Deti do troch rokov sa spolu s blízkymi v sprievode hercov ocitnú priamo na javisku. "Vstúpia tak do fascinujúceho sveta, ktorý budú objavovať a zažívať prostredníctvom hudby, zvukov, hlasov, ale aj pohybov či dotykov. Interaktívna divadelná forma dáva aj tým najmenším priestor spoznať čaro divadla zblízka. Rodičia či blízki ich tak môžu sledovať pri ich prvej divadelnej skúsenosti," uviedla Čučková.



DJP bude špeciálne prispôsobené príchodu nových divákov. V jeho priestoroch budú oddychové zóny s prebaľovacími pultmi, miestom na parkovanie kočíkov a ďalším vybavením, ktoré pomôže rodičom zažiť prvú návštevu svojich detí v divadle komfortne a bez starostí. "Hneď ako som prvýkrát videla batolárium, vedela som, že som svedkom niečoho neopakovateľného, esenciálneho a magického. A bolo mi jasné, že sa iba potvrdzuje, čo všetci psychológovia na svete vedia a na čo poučení aj intuíciou vedení rodičia nezabúdajú. Prvé tri roky života dieťaťa sú kľúčové. Práve v tomto období sa budujú základy šťastného života budúceho dospeláka," uviedla koordinátorka projektov pre deti a mládež DJP Ivica Franeková.



Autorkou a režisérkou inscenácie je Alicja Morawska-Rubczak, ktorá sa špecializuje na divadlo pre deti do troch rokov, hudbu zložila Iwona Skv. Na javisku sa predstavia herečky Petra Blesáková alebo Ivica Franeková, Silvia Soldanová a herec Matúš Beniak. Púpätko vychádza z knihy Tvary a vzory v prírode autoriek Jany Sedláčkovej a Štěpánky Sekaninovej z roku 2021, ktorá zobrazuje rozmanitosť a krásu ukrytú v prírode.