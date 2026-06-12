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Trnavský kraj bude hostiť medzinárodný festival klasickej hudby
Podujatie otvorí v nedeľu 14. júna v Smoleniciach slovensko-slovinské gitarové duo Adam Svitač a Nejc Kuhar.
Autor TASR
Trnava 12. júna (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) bude od 14. do 21. júna hostiť piaty ročník medzinárodného festivalu klasickej hudby Pro musica nostra Tyrnaviensi. Podujatie spojí koncerty domácich i zahraničných umelcov s prezentáciou významných historických a kultúrnych lokalít regiónu. TASR o tom informoval Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj.
Predseda KOCR Trnavský kraj Patrik Voltmann zdôraznil, že festival prispieva k prepájaniu kultúrneho dedičstva s cestovným ruchom. „Pre nás je dôležité, aby návštevníci nevnímali festival iba ako jednorazové podujatie, ale aj ako pozvanie objaviť miesta, kam sa môžu vrátiť s rodinou, priateľmi alebo v rámci ďalších výletov. Takéto podujatia pomáhajú zviditeľňovať menej známe lokality a posilňovať ich miesto v destinačnej ponuke,“ uviedol.
Festivalová trasa povedie cez Smolenický zámok, Kaštieľ Dolná Krupá, Kostol sv. Michala Archanjela v Lančári, Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave, Bastión seredského kaštieľa, Kaštieľ vo Voderadoch, areál Vodného mlyna v Tomášikove a Kostol sv. Petra a Pavla v Holiciach.
Podujatie otvorí v nedeľu 14. júna v Smoleniciach slovensko-slovinské gitarové duo Adam Svitač a Nejc Kuhar. V ďalších mestách a obciach sa predstavia Spectrum Quartett, medzinárodné trio Fononesia, komorný súbor Banda, flautista János Bálint s gitaristkou Boglárkou Bálint, harfistky Jana Boušková a Minja Stojanovič, dvojica Jakub Jedlinský a Pavel Fischer či poľský vokálny súbor Cracow Singers.
Organizátormi festivalu sú Hudobné centrum, TTSK a KOCR Trnavský kraj. Podujatie podporili Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR.
Predseda KOCR Trnavský kraj Patrik Voltmann zdôraznil, že festival prispieva k prepájaniu kultúrneho dedičstva s cestovným ruchom. „Pre nás je dôležité, aby návštevníci nevnímali festival iba ako jednorazové podujatie, ale aj ako pozvanie objaviť miesta, kam sa môžu vrátiť s rodinou, priateľmi alebo v rámci ďalších výletov. Takéto podujatia pomáhajú zviditeľňovať menej známe lokality a posilňovať ich miesto v destinačnej ponuke,“ uviedol.
Festivalová trasa povedie cez Smolenický zámok, Kaštieľ Dolná Krupá, Kostol sv. Michala Archanjela v Lančári, Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave, Bastión seredského kaštieľa, Kaštieľ vo Voderadoch, areál Vodného mlyna v Tomášikove a Kostol sv. Petra a Pavla v Holiciach.
Podujatie otvorí v nedeľu 14. júna v Smoleniciach slovensko-slovinské gitarové duo Adam Svitač a Nejc Kuhar. V ďalších mestách a obciach sa predstavia Spectrum Quartett, medzinárodné trio Fononesia, komorný súbor Banda, flautista János Bálint s gitaristkou Boglárkou Bálint, harfistky Jana Boušková a Minja Stojanovič, dvojica Jakub Jedlinský a Pavel Fischer či poľský vokálny súbor Cracow Singers.
Organizátormi festivalu sú Hudobné centrum, TTSK a KOCR Trnavský kraj. Podujatie podporili Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR.