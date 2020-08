Trojan: Film Šarlatán ukazuje, akým je príroda obrovským darom

Bratislava 23. augusta (TASR) - Šarlatán mal veľmi ťažký "pôrod", od prvotnej myšlienky prešlo šesť rokov, potom jeho uvedenie do kín skomplikovala pandémia. Týmito slovami uviedla stredajšiu (19. 8.) bratislavskú premiéru svojho najnovšieho filmu poľská režisérka Agnieszka Hollandová. Prináša v ňom skutočný príbeh českého liečiteľa a znalca bylín Jana Mikoláška, ktorý nakrútila podľa scenára Marka Epsteina. Hlavnú úlohu zverila Ivanovi Trojanovi, mladšiu verziu Mikoláška stvárnil Trojanov syn Josef.



"Mikolášek ma fascinoval tým, že skutočne podľa spisov vyliečil viac ako päť miliónov ľudí, čo je neuveriteľné číslo. To vypovedá o tom človeku, že chcel liečiť a bol to jeho primárny údel, až vyšší údel. Svoj talent vnímal ako dar od Boha a že to musí Bohu vrátiť," povedal pre TASR Josef Trojan. Ďalej priznal, že liečiteľ, ktorého životné osudy snímka zachytáva počas štyroch dekád, mal v sebe aj veľké zlo. A nie vždy ho dokázal kontrolovať. "To je taký zaujímavý kontrast, že hrať takúto postavu je pre herca krásne, lebo sa môže hrať na jedno i to druhé," vysvetlil.



Film mapuje dva totalitné režimy, najprv nacistický a potom ten komunistický. Práve preto má podľa Trojana čo povedať aj mladým divákom. "Kým tieto strany alebo názorové prúdy budú existovať, nikdy nie je na škodu to pripomínať. A film ako médium je pre mladých ľudí znesiteľnejší, než by si o tom mali čítať v knihách alebo počúvať o tom na hodine od profesora," myslí si Josef. Do pozornosti dal aj fakt, že životopisná dráma poukazuje na spojenie človeka s prírodou. "Ukazuje, aký je príroda obrovský dar a čo všetko nám môže poskytnúť. Síce sa nezaoberá tým, že by sa príroda ničila, ale poukazuje na to, že je skutočne bohatá na mnohé dary. To by sme si mali každý deň uvedomovať a pre tú prírodu tiež niečo robiť," dodal 19-ročný herec. V detstve hral v rozprávke Anděl Páně, v roku 2019 stvárnil hlavnú úlohu vo filme Abstinent, hlavnú úlohu stvárnil tiež v českom televíznom seriáli Skvrna.



Životopisná dráma Šarlatán je v kinách od 20. augusta.