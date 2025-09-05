< sekcia Kultúra
Trojdňový festival v Nitre ponúkne vystúpenia gajdošov
Program druhého festivalového dňa sa bude v sobotu (6. 9.) konať v Gotickej priekope Nitrianskeho hradu.
Autor TASR
Nitra 5. septembra (TASR) - Vo Veľkom Záluží neďaleko Nitry sa v piatok zišli gajdoši zo Slovenska, Čiech, Poľska, Chorvátska i Írska na trojdňovom medzinárodnom festivale Zagajduj gajdoško. Desiaty ročník podujatia sa bude konať do nedele (7. 9.), okrem Veľkého Zálužia aj v Nitre a vo Veľkých Bieliciach v Partizánskom.
Ako uviedli organizátori z Matice slovenskej, jubilejný ročník festivalu ponúka vystúpenia gajdošských majstrov i folklórnych súborov. Prvý deň podujatia sa bude konať vo Veľkom Záluží. Workshop Gajdošský svet pod vedením gajdoša Mária Pavela tu otvorí priestor pre zážitkové hudobné vzdelávanie určené deťom základných škôl. Večerný program v kultúrnom dome predstaví Gajdošský koncert, na ktorom vystúpia domáce hudobné zoskupenia spolu so zahraničnými hosťami. Večer bude patriť tradičnej Škole tanca s folklórnym súborom Furmani, priblížili organizátori.
Program druhého festivalového dňa sa bude v sobotu (6. 9.) konať v Gotickej priekope Nitrianskeho hradu. Otvorí ho koncert Krajského osvetového strediska v Nitre s názvom Na našu nótu. Ponúkne výstup hudobno-speváckych dielní detských a mládežníckych folklórnych kolektívov. Druhý deň podujatia vyvrcholí v podvečerných hodinách koncertom s názvom Naprieč svetom.
Festival Zagajduj gajdoško sa od svojich začiatkov koná na počesť slovenského gajdoša Jozefa Antalíka. „Nedeľu preto organizátori venujú vo Veľkých Bieliciach pietnej spomienke na mieste posledného odpočinku tohto významného gajdoša,“ doplnili.
