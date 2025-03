Tubular Bells Mika Oldfielda rozozvučali Prahu a zajtra Bratislavu!

Bratislava 25. marca (OTS) - Večer bol oslavou ikonického diela Mika Oldfielda, ktoré ani po desaťročiach od svojho vzniku nestráca na sile a kráse. Dokonalý hudobný zážitok zajtra čaká aj na slovenských fanúšikov, stretneme sa 26. marca 2025 v GOPASS ARÉNA Bratislava.Pod dirigentskou taktovkou klaviristu, skladateľa a hudobného režiséra Robina Smitha, ktorý je blízkym spolupracovníkom geniálneho hudobníka, sa na pódiu zišla skupina vynikajúcich hudobníkov - Maxima Raguideau-Obadia - gitary, mandolína, Lisa Featherston - basgitara, spev, Rubin Alvarez - gitary, Daisy Bevan - spev, Kwesi Edman - violončelo, Jack Davis a Will Miles - perkusie. Spoločne vytvorili podmanivú atmosféru, ktorá úplne pohltila publikum.Koncert bol rozdelený na dve časti. Prvá polovica ponúkla skladby Tubular Bells 2, Ommadawn, Return to Ommadawn, To France, Women of Ireland, Moonlight Shadow, Far Above the Clouds a The Gem, ktoré pripomenuli rôznorodosť Oldfieldovej tvorby. Od epických inštrumentálnych skladieb až po známe melódie s nádhernými vokálmi, ktoré sa vo svojej dobe stali celosvetovými hitmi. Druhá časť večera patrila kompletnému prevedeniu oboch častí Tubular Bells - kultovného albumu, ktoré v roku 1973 odštartovalo Oldfieldovu kariéru a dodnes patrí medzi najvplyvnejšie nahrávky v histórii hudby.neskrývala nadšenieDiváci v O2 Universum boli svedkami výnimočného hudobného zážitku, ktorý potvrdil, že Tubular Bells a ďalšie Oldfieldove skladby stále dokážu osloviť nových i dlhoročných fanúšikov. Večer zakončil búrlivý potlesk nadšeného publika, ktoré odchádzalo plné nezabudnuteľných dojmov a emócií.Slovenskí fanúšikovia majú možnosť Mike Oldfield's Tubular Bells in Concert zažiť na vlastnej koži už zajtra. Nenechajte si ujsť dychberúcu hudobnú show. Vstupenky sú dostupné v sieti Ticketportal tu https://www.ticketportal.sk/event/MIKE-OLDFIELD-TUBULAR-BELLS-2025?idpartner=1112 Pozvánka na koncert: