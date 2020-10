Turčianska galéria predĺžila uzávierku výzvy pre autorov a kurátorov

Martin 1. októbra (TASR) - Turčianska galéria (TG) v Martine predĺžila do 8. októbra 2020 uzávierku otvorenej výzvy pre výstavné projekty profesionálnych slovenských i zahraničných autorov a kurátorov všetkých vekových kategórií. Cieľom výzvy je podporiť súčasné vizuálne umenie a poskytnúť priestor galérie na prezentáciu originálnych tém v najrôznejších formách a médiách výtvarného umenia.



Do výzvy sa podľa informácií Turčianskej galérie môžu zapojiť samostatné aj kolektívne výstavné projekty. "Hlavnou podmienkou je, aby mal každý projekt kurátorku alebo kurátora. Prihlasovací formulár s podmienkami výzvy nájdu záujemcovia na stránke galérie. Vyplnený formulár s prílohami môžu zaslať elektronicky na adresu turcianskagaleria@vuczilina.sk," informovala TG.



Výstavné projekty posúdi galerijná rada TG a o ich schválení bude uchádzačov informovať do konca októbra 2020. "Vybrané projekty sa stanú predmetom žiadostí na Fond na podporu umenia. V závislosti od výšky dotácie poskytne TG potrebné materiálne a finančné zabezpečenie na organizáciu výstavy, tlačových materiálov či organizáciu sprievodných podujatí," uviedla TG.