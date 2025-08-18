< sekcia Kultúra
Turecká národná mládežnícka filharmónia opäť v Bratislave
Po dvoch mimoriadne úspešných bratislavských koncertoch (2015, 2018) sa vracia 80 skvelých mladých hudobníkov (nasledovníkov členov predošlých orchestrov) vo veku 16 – 22 rokov do nášho hlavného mesta s atraktívnym programom.
Bratislava 18. augusta (OTS) - V spolupráci s agentúrou The Prague Concert Co. organizuje koncert občianske združenie Ars ante portas. AP o. z. pomáha otvoriť dvere umeniu, ktoré často prešľapuje pred nimi Vzniklo pred 20 rokmi, 28.10.2005. Organizuje kultúrne, športové, spoločenské, vzdelávacie, charitatívne podujatia.
Po dvoch mimoriadne úspešných bratislavských koncertoch (2015, 2018) Tureckej národnej mládežníckej filharmónie (TÜRKIYE GENÇLIK FILARMONI ORKESTRASI, Turkish National Youth Philharmonic Orchestra) sa vracia 80 skvelých mladých hudobníkov (nasledovníkov členov predošlých orchestrov) vo veku 16 – 22 rokov do nášho hlavného mesta s atraktívnym programom.
Koncert bude v sobotu 6. septembra o 19.00 hod. vo Veľkom koncertom štúdiu Slovenského rozhlasu.
Dirigent orchestra, priateľ Slovenska, Maestro Cem Mansur zostavil špeciálny program pre Bratislavu, najmä čo sa týka zaradenia dvoch bodov programu so sólovým vystúpením dvoch skvelých sólistiek Azra Liznak (2006) – violončelo, Ayben Sever (2005) – flauta
Po dohode s vedením Občianskeho združenia Evanjelické lýceum v Bratislave, koncert bude mať charitatívneho partnera práve toto občianske združenie.
OZ Evanjelické lýceum v Bratislave vzniklo z iniciatívy zamestnancov školy, ktorým záleží na napredovaní a zvyšovaní kvality Evanjelického lýcea v Bratislave. Hlavnou myšlienkou je napĺňanie potrieb žiakov, učiteľov a aj rodičov školy tak, aby bola stále miestom, kde sa môžeme plnohodnotne rozvíjať po každej stránke.
Cieľom vyzbieraných dobrovoľných príspevkov bude podpora vzdelávania žiakov
z finančne znevýhodneného prostredia.
Evanjelické lýceum je cirkevné gymnázium v Bratislave, ktoré v minulosti zohralo dôležitú úlohu v rozvoji slovenskej kultúry. Bolo založené v roku 1606. Medzi absolventov patria desiatky významných slovenských dejateľov kultúry, cirkvi aj politiky (Bohuslav Tablic, Karol Kuzmány, Samo Chalúpka, Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža, Jozef Miloslav Hurban, Milan Rastislav Štefánik, atď., atď.)
V roku 1923 bolo zrušené a znovu obnovené až v roku 1991. V súčasnosti poskytuje 5-ročné bilingvárne štúdium (https://evlyceum.sk/).
A ešte pár slov o orchestri a dirigentovi:
Orchester založil v roku 2007 dirigent Cem Mansur za podpory Sabancı Foundation. Teleso pozostáva z desiatok (niekedy aj stovky) 16 – 22 ročných hráčov vybratých z konzervatórií zo všetkých kútov Turecka. Od roku 2008, keď orchester podnikol svoje prvé medzinárodné turné, stávajú sa poslucháči v rôznych kútoch sveta svedkami virtuozity a nákazlivého entuziazmu týchto mladých hudobníkov. Orchester už účinkoval v mnohých slávnych koncertných sálach (Konzerthaus vo Viedni či v Berlíne, Sala Santa Cecilia v Ríme, Auditorium v Miláne, Brucknerhaus v Linzi, Philharmonie v Essene či Teatro Filarmonico vo Verone).
Koncerty v holandských mestách Haag a Amsterdam boli uporiadané na oslavu 400. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi obidvoma štátmi, na počesť a za účasti Jej Veličenstva kráľovnej Beatrix.
Dirigent Cem Mansur, študoval hudbu v Londýne a na rôznych majstrovských kurzoch, napr. v Los Angeles Philharmonic Institute pod vedením Leonarda Bernsteina. V rokoch 1981 – 1989 bol dirigentom Istanbulskej štátnej opery, v rokoch 1989 – 1997 hlavným dirigentom City of Oxford Orchestra a v rokoch 1998 – 2011 viedol istanbulský komorný orchester Akbank Oda Orkestrası. Ako hosťujúcí dirigent spolupracoval s orchestrami a opernými scénami v Holandsku, Francúzsku, Taliansku, Českej republike, Rumunsku, Maďarsku, Nemecku, Švédsku, Španielsku, Mexiku, Izraeli, Chorvátsku, Poľsku, Juhoafrickej republike, Fínsku a Rusku.
Oproti iným slávnym dirigentom má jednu významnú výchovnú aktivitu. Jeho semináre o hudbe ako spoločenskej sile sa stali neoddeliteľnou súčasťou práce orchestra. Hlavným
z nich je Laboratórium demokracie, v ktorom dirigent Cem Mansur divákom približuje fungovanie orchestra ako výstižnú metaforu spolužitia a učenia sa sebaúcte a zodpovednosti.
Kto sa len trošku vyzná v európskej politike a narušených vzťahoch medzi Tureckom a Gréckom a Arménskom, ten vie oceniť Mansurovu činnosť pri príležitostnom zostavovaní turecko-arménskych a grécko-tureckých mládežníckych orchestrov a ich spoločnom verejnom muzicírovaní!
Azra LİZNAK (2006, Edirne) začala svoje vzdelávanie v hre na violončele v roku 2018 v triede doc . Tanju Araboğlua na Štátnom konzervatóriu Trakyjskej univerzity. Absolvovala majstrovské kurzy a spolupracovala s umelcami ako Jiannis Touris, Ümit İşgörür a Henrik Brendstrup. Zúčastnila sa festivalov (Pera, Istanbul 2022 a 2024), aj medzinárodných hudobných súťaží Heirs of Orpheus v Albene (Bulharsko) 2022 a získala tretie miesto vo svojej vekovej skupine, ako aj Hopes Talents Masters v Dobrichi v Bulharsku, 2023. Roku 2023 začala tréningové kempy s Detským symfonickým orchestrom Doğuş a 29. októbra účinkovala na koncerte k 100. výročiu republiky. Pokračuje vo vzdelávaní ako študentka 12. ročníka u doc. Tanju Araboğlua.
Ayben Sever (2005, Istanbul) od roku 2015 študuje hru na flaute na Istanbulskom štátnom konzervatóriu. V roku 2018 vyhrala konkurz pre mladých sólistov miestneho symfonického orchestra. Získala viacero ocenení, vrátane prvých miest na 4. medzinárodnej flautovej súťaži v Bulharsku (2019), na súťaži Silk Way v Gruzínsku (2020) a A Tutto Flauto (2021), druhého miesta na Falaut Virtuoso Prize (2021) a tretieho miesta na Medzinárodnej flautovej súťaži Cahit Koparal (2022). V tom istom roku vyhrala konkurz do Detského symfonického orchestra Doğuş, účinkovala na Novoročnom koncerte Symfonického orchestra Cemala Reşita Reya a získala cenu za najlepšiu interpretáciu tureckého diela, s ktorou vystúpila s orchestrom Metropolitnej obce Muğla. Bola členkou Mládežníckeho orchestra Contemporary Life a získala titul Laureát na Medzinárodnej hudobnej súťaži Davorina Jenka v Belehrade. V súčasnosti pokračuje v štúdiu na Štátnom konzervatóriu Mimar Sinan Fine Arts University.
