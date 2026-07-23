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Tužina Gro(o)ve prinesie koncerty, diskusie či remeselný trh
Dramaturgia festivalu opäť prepája folk, rock, alternatívu, experimentálnu hudbu, indie aj elektroniku a vytvára priestor pre etablovaných interpretov aj nové objavy domácej a zahraničnej scény.
Autor TASR
Tužina 23. júla (TASR) - Multižánrový festival Tužina Gro(o)ve opäť prinesie koncerty alternatívnej hudobnej scény, elektronickú hudbu, diskusie, workshopy či remeselný trh. Jedenásty ročník podujatia sa bude konať v piatok a sobotu (24. - 25. 7.) v prírodnom areáli Hatalisko v Tužine v okrese Prievidza. TASR o tom informovala Magdaléna Hianiková z občianskeho združenia Groove.
„Festival si aj tento rok zachováva svoju charakteristickú komornú atmosféru, dôraz na komunitu, prírodu a autentické hudobné zážitky,“ uviedla Hianiková.
Priblížila, že podujatie každoročne predstavuje to najzaujímavejšie zo slovenskej aj zahraničnej alternatívnej hudobnej scény. „V programe 11. ročníka sa predstavia Tolstoys, Nina Kohout, Acid Row, Zabiť Františka, Eversame, Christina Mantis, Saca, Vítrholc, BLVE VELVET, Páni času, Edúv syn, Matúš O. & Charms Kids či legendárna blues-rocková skupina ZVA 12-28 Band,“ konkretizovala.
Dramaturgia festivalu opäť prepája folk, rock, alternatívu, experimentálnu hudbu, indie aj elektroniku a vytvára priestor pre etablovaných interpretov aj nové objavy domácej a zahraničnej scény. Súčasťou festivalu bude aj tradičná Elektrocentrála, ktorá prinesie program elektronickej hudby, DJ setov a audiovizuálnych zážitkov.
„Tužina Gro(o)ve je už od svojho vzniku miestom stretávania ľudí, ktorí hľadajú kvalitnú hudbu, priateľskú atmosféru a zmysluplne strávený čas. Návštevníkov čakajú prednášky, diskusie, cestovateľské kino, workshopy, program pre deti, obľúbený Gro(o)ve Market s remeselnými výrobkami a handmade tvorbou,“ ozrejmila Hianiková. Festival tak podľa nej prepája kultúru, komunitu, tvorivosť a ekologické hodnoty v jedinečnom prírodnom prostredí.
Organizátorom festivalu je občianske združenie Groove. Podujatie sa koná s finančným príspevkom Hudobného fondu.
„Festival si aj tento rok zachováva svoju charakteristickú komornú atmosféru, dôraz na komunitu, prírodu a autentické hudobné zážitky,“ uviedla Hianiková.
Priblížila, že podujatie každoročne predstavuje to najzaujímavejšie zo slovenskej aj zahraničnej alternatívnej hudobnej scény. „V programe 11. ročníka sa predstavia Tolstoys, Nina Kohout, Acid Row, Zabiť Františka, Eversame, Christina Mantis, Saca, Vítrholc, BLVE VELVET, Páni času, Edúv syn, Matúš O. & Charms Kids či legendárna blues-rocková skupina ZVA 12-28 Band,“ konkretizovala.
Dramaturgia festivalu opäť prepája folk, rock, alternatívu, experimentálnu hudbu, indie aj elektroniku a vytvára priestor pre etablovaných interpretov aj nové objavy domácej a zahraničnej scény. Súčasťou festivalu bude aj tradičná Elektrocentrála, ktorá prinesie program elektronickej hudby, DJ setov a audiovizuálnych zážitkov.
„Tužina Gro(o)ve je už od svojho vzniku miestom stretávania ľudí, ktorí hľadajú kvalitnú hudbu, priateľskú atmosféru a zmysluplne strávený čas. Návštevníkov čakajú prednášky, diskusie, cestovateľské kino, workshopy, program pre deti, obľúbený Gro(o)ve Market s remeselnými výrobkami a handmade tvorbou,“ ozrejmila Hianiková. Festival tak podľa nej prepája kultúru, komunitu, tvorivosť a ekologické hodnoty v jedinečnom prírodnom prostredí.
Organizátorom festivalu je občianske združenie Groove. Podujatie sa koná s finančným príspevkom Hudobného fondu.