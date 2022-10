Tvorbu M. Kopcsaya predstavuje monografia Proti wetrysku

Bratislava 3. októbra (TASR) – Monografiu s názvom Proti wetrysku venovanú tvorbe spisovateľa Máriusa Kopcsaya prezentovali v pondelok v Bratislave. Autorkou publikácie, ktorú vydalo Literárne informačné centrum (LIC), je literárna vedkyňa Tamara Janecová. "Ústrednou emóciou, ktorú cítim z jeho textov, je smiech cez slzy - ním si ma získal," uviedla pre TASR Janecová.



Márius Kopcsay má na konte jedenásť vlastných kníh, poviedkových zbierok a románov, za ktoré získal viacero ocenení doma i v zahraničí. Medzi jeho najznámejšie diela patrí román Domov a poviedkové zbierky Kritický deň, Stratené roky a Zbytočný život. "Typickými prvkami jeho poetiky sú ironický postoj k hrdinovi aj k svetu, postupy grotesky, využívanie autobiografických prvkov v prospech estetiky banálnosti a každodennosti," povedala Janecová k literárno-kritickej publikácii, ktorú tvoria tri interpretačné kapitoly venované trom aspektom autorovej fikcie: priestor, telo a myseľ. Publikácia obsahuje aj rozhovor autorky so spisovateľom a jeho komentovanú biografiu, bibliografiu, nechýba obrazová príloha.



Janecová vysvetlila, že inšpiráciou názvu knihy bol Kopcsayov román Domov, kde sa spomína zapisovanie snov detského hrdinu. "Využíval na to tajnú abecedu s dominantnými písmenami W a Y. Záznam jedného zo snov obsahuje vetu ´Wyjela wen s tym kočarem, proti wetrysku, Yngryda´. Názov tak odkazuje na opakujúci sa motív písania a zapisovania príznačný pre Kopcsayových hrdinov," dodala autorka k "šifrovaniu", ktoré sa vzťahuje na humor Kopcsayových próz. "Zároveň je variáciou písania ´proti vetru´, s gestom vzdoru," poznamenala literárna vedkyňa a čitateľka, ktorú Kopcsayova tvorba oslovuje zdanlivou nedbalosťou. "Tá je ale výsledkom cieľavedomej štylizácie, humorom, iróniou, schopnosťou kombinovať heterogénne kontexty (banálne a spoločensky závažné témy, komika a tragika a podobne) do esteticky pôsobivého celku. Ústrednou emóciou, ktorú cítim z jeho textov, je smiech cez slzy - ním si ma získal."



Kopcsay vstúpil do slovenskej literatúry v roku 1997 ako postmodernista s provokatívnymi textami, zameranými na "obyčajnú", frustrovanú ľudskú bytosť. "Píšem pomerne intuitívne a niekedy až dodatočne, pri interpretáciách sa dozviem veci, ktoré vidí iný človek, z iného uhla pohľadu pri teoretickom rozbore, takže je to aj pre mňa podnetné sa dozvedieť, akými spôsobmi je možné si moje bizarné texty vysvetliť," komentoval monografiu pre TASR 54-ročný spisovateľ, ktorého próza nadväzuje na takzvanú líniu odporu. Priradil sa tak k skupine slovenských autorov, ktorí sa stavali proti oficiálnej (socialistickej) literatúre vytváraním vlastnej alternatívnej reality.



"Kým pri vlastnej knihe ma ženie pocit zodpovednosti a snaha dotiahnuť všetko do najmenších detailov, tu som si netrúfol zasahovať ani do grafickej podoby knihy, ani do iných vecí, nechal som sa prekvapiť, čo si o sebe prečítam," dodal Kopcsay, päťnásobný finalista súťaže Anasoft litera, ktorého prózy vyšli v českom, nemeckom, holandskom, anglickom, arabskom, slovinskom či v bulharskom jazyku.