Tvorca Rumcajsa spisovateľ Václav Čtvrtek sa narodil pred 110 rokmi

Praha/Bratislava 4. apríla (TASR) - Václav Čtvrtek bol obľúbeným autorom poviedok a románov pre deti a mládež. Najväčší ohlas si získali jeho rozprávkové knižky a príbehy, podľa ktorých Česká televízia natočila večerníčky. Na rozprávkach o Makovej panenke a motýľovi Emanuelovi, Víle Amálke, Rumcajsovi s Mankou a nezbedným Cipískom, či Kremienkovi a Chocholúšikovi vyrástli doslova celé generácie detí v Československu. Od narodenia klasika modernej českej rozprávky Václava Čtvrtka uplynie v nedeľu 4. apríla 110 rokov.



Muž viacerých mien, aj tak by sa dal nazvať Václav Čtvrtek, ktorého občianske meno bolo Václav Jan Maria Cafourek, tvoril aj pod pseudonymami Huge Prattler, Poledne, Neděle alebo Málek.



Narodil sa 4. apríla 1911 v Prahe do rodiny daňového úradníka. Počas prvej svetovej vojny sa s matkou a súrodencami odsťahoval do Jičína k svojmu starému otcovi. Po jej skončení a návrate otca z frontu sa presťahovali naspäť do Prahy, kde zmaturoval na gymnázium a absolvoval kurz na Obchodnej akadémii. Na prianie svojho otca začal študovať právo, avšak po troch semestroch zo školy odišiel. Zamestnal sa ako úradník na okresnom finančnom riaditeľstve v Chebe a počas druhej svetovej vojny pracoval ako finančný úradník v Prahe.



Práca úradníka ho ale nebavila, po skončení vojny začal spolupracovať s detskými časopismi Brouček, Sedmihlásek, Vlaštovička, neskôr Ohníček, Pionýr a tiež s Československým rozhlasom. Stal sa vedúcim dramatického vysielania pre školy. Začal písať prvé rozprávkové príbehy a občianske meno Cafourek si v roku 1959 úradne zmenil podľa dátumu narodenia 4. 4. na Čtvrtek.



Od roku 1960 sa začal na plný úväzok venovať literárnej činnosti. Napísal viac ako sedemdesiat rozprávkových príbehov. Ich dej sa často odohrával v Jičínsku, kde prežil svoje detstvo. Obľúbeným miestom, na ktorom vznikli najznámejšie príbehy spisovateľa bol zámok v Dobříši. K prvým príbehom patrili Veselé rozprávky o psíčkovi a mačičke, strýkovi, hrochovi, lúpežníkoch a iných ľuďoch a zvieratkách (1947), Honza, čert a gašparko (1956), či Budulínek (1957). Popularitu mu priniesli sfilmované príbehy My tři a pes z Pětipes (1958), Rumcajs (1970), Vodník Česílko (1970), O makovej panenke a motýľovi Emanuelovi (1970), Rozprávky z mechu a papradia (1970), Kočičiny kocúra Damiána (1971), O hajnom Robátkovi a jeleňovi Větrníkovi (1979) a i.



Václav Čtvrtek písal okrem rozprávok aj chlapčenské a dievčenské romány, ktorých dej sa odohrával v prítomnosti, ale boli poprepletané aj rozprávkovými motívmi. Niektoré jeho diela sa zaraďujú tiež k science fiction ako napríklad Smer vesmír - štart (1959) či Chlapec s prakom (1961). Bol autorom scenárov k televíznym filmom a seriálom: Už nám byly tři (1979), Malá zlá kouzelnice (1977), Ledové moře volá (1961) a ďalších. Vďaka jeho tvorbe je považovaný za pokračovateľa klasikov českej rozprávky akými boli Josef Lada, Ondřej Sekora, Jan Drda.



Osud tohto skromného umelca, ktorý mal veľmi rád prírodu a bol vášnivým rybárom, postihli tragédie. Prvá aj druhá manželka, ako i syn podľahli rakovine. Neubránil sa jej ani Václav Čtvrtek, ako silný fajčiar na ňu zomrel 6. novembra 1976 v Prahe vo veku 65 rokov.