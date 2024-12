Tvorcovia filmu Černák predstavili prvé zábery

Bratislava 5. decembra (TASR) - Film Miki, ktorý si v kinách pozrelo takmer 400.000 divákov, bude mať svoje pokračovanie. Režisér Jakub Kroner a jeho tvorivý tím predstavili vo štvrtok prvé zábery filmu Černák, ktorý príde do kín 30. januára 2025. TASR o tom informovala PR manažérka Perla Žinčíková.



"Kým prvý film sledoval cestu bývalého šoféra autobusu na čelo slovenskej mafie, ten druhý sa odohráva v rokoch mafiánskych vojen a prepájania politiky s organizovaným zločinom," uvádza k filmovej novinke distribučná spoločnosť CinemArt SK.



Pripomína, že prvá časť sa stretla s rôznorodými reakciami zo strany publika. "Môj pocit hovorí, že ak mali diváci náhodou dojem, že hlavnú postavu jednotka glorifikuje, myslím si, že dvojka to vyvráti. Je tam príliš veľa temnoty a špiny na to, aby z toho vyšiel bez ujmy," hovorí Gregor Hološka, jeden z hlavných predstaviteľov filmu. Súhlasí s ním aj jeho herecký kolega Dušan Cinkota: "Nechcem dopredu prezrádzať, ale všetkým by som poradil, nech si počkajú na dokončenie príbehu a nerobia predčasné závery."



Hoci téma oboch filmov vyvoláva rozporuplné reakcie, herečka Rebeka Poláková sa podľa vlastných slov stretla najmä s veľmi dobrými ohlasmi na herecké výkony. "A na celkový dojem z filmu po vizuálnej stránke, najmä vďaka výbornej kostýmovej a maskérskej práci," dodala.



Tvorcovia opäť divákov prenesú do atmosféry 90. rokov. Pod scenár sa opäť podpísal Miro Šifra, z kamerou stál Mário Ondriš, autorom hudby je David Kollar.



V réžii Jakuba Kronera sa v hlavnej úlohe opäť predstaví Milan Ondrík, partiu jeho najbližších stvárnili Dušan Cinkota, Gregor Hološka, Marek Fučík, Gusztáv Dietz. Film má priniesť aj nové postavy stvárnené Jozefom Vajdom, Miroslavom Hanušom, Matějom Hádkom či Ivom Kresičom. V hereckej zostave nebude chýbať Anna Javorková v postave matky Mikuláša Černáka a Rebeka Poláková v postave jeho manželky.