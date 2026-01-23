< sekcia Kultúra
Tvorcovia filmu Štúr organizujú premietanie pre deti na Luníku IX
Špeciálne premietanie v škole podporila aj organizácia Úsmev ako dar, ktorá sa dlhodobo zasadzuje za podporu rodín v núdzi.
Bratislava 23. januára (TASR) - Tvorcovia filmu Štúr cestujú po Slovensku a navštevujú školské premietania, kde o histórii Slovenska a úlohe Ľudovíta Štúra v nej diskutujú so žiakmi. Špeciálnu projekciu pre Spojenú školu Ľudmily Podjavorinskej na Luníku IX. v Košiciach organizujú 26. januára. „V telocvični postavíme provizórne kino, budeme tam mať všetky deti nad 12 rokov, ktoré navštevujú túto školu. Budú to deti, ktoré možno prvýkrát prídu do kina,“ povedal pre TASR Lukáš Pelč, predstaviteľ Štúra a producent filmu režisérky a scenáristky Mariany Čengel Solčanskej, ktorý vstúpil do kinodistribúcie 15. januára.
Výpravný historický film venovaný mužovi, ktorý „bojoval za slobodu slovenského národa a zaplatil za to osobným šťastím“, si počas otváracieho víkendu pozrelo v kinách takmer 20.000 divákov. „Národ determinujú a určujú dve veci - územie a jazyk, a Štúrovi za ten jazyk vďačíme, je veľkou osobnosťou, ktorá Slovákom dala identitu,“ podčiarkuje Pelč k filmovej novinke, ktorá vzbudila záujem aj medzi školami.
„Som veľmi šťastný a vnímam viac ako pozitívne, že sa nám vo veľkom ozývajú školy so záujmom o školské premietania. Ako pridanú hodnotu sa v rámci našich časových možností snažíme priniesť diskusie so žiakmi po pozretí filmu,“ hovorí Pelč a oceňuje, že aj súčasnú mladú generáciu zaujíma naša história, ale aj filmová práca. „Zoznamujú sa s filmovými profesiami, ako sú umelecký maskér, architekt, kostymér...,“ dodáva filmový Štúr a producent snímky, ktorý bol s režisérkou a scenáristkou Čengel Solčanskou a ďalšími tvorcami súčasťou diskusií so žiakmi v Senici, Prievidzi, Liptovskom Mikuláši, Lučenci, Topoľčanoch, Partizánskom, Bánovciach nad Bebravou i v Banskej Štiavnici.
Aktuálne film predstavia na východnom Slovensku, kde v pondelok 26. januára organizujú špeciálne premietanie pre Spojenú školu Ľudmily Podjavorinskej na Luníku IX v Košiciach. Na potreby projekcie vznikne v priestoroch telocvične školy improvizovaná kinosála pre približne 200 detí. „Z nich viac ako polovica v žiadnom kine nikdy v živote nebola,“ prízvukuje Pelč. Dodáva, že iniciátormi tejto myšlienky boli Čengel Solčanská a spisovateľ a kňaz Karol Lovaš.
Špeciálne premietanie v škole podporila aj organizácia Úsmev ako dar, ktorá sa dlhodobo zasadzuje za podporu rodín v núdzi. Náklady na projekciu budú niesť tvorcovia filmu. „Posolstvo Ľudovíta Štúra o potrebe vzdelávania aj tých sociálne slabších vrstiev či vrstiev na okraji spoločnosti vnímame aj dnes ako veľmi pálčivé a veríme, že ďalší posun Slovenska môže prísť jedine so vzdelaním jeho obyvateľov, jeho mladej generácie,“ uzatvára Pelč.
