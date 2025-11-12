< sekcia Kultúra
Tvorcovia novej komédie Šviháci predstavujú oficiálny trailer
Trailer naznačuje, že pôjde o príbeh plný priateľstva, humoru a prekvapení.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Tvorcovia kinohitu Nikdy nehovor nikdy prichádzajú s ďalším filmom Šviháci. Réžie novej komédie sa opäť ujal Braňo Mišík. Oficiálna upútavka filmovej novinky predstavuje trojicu hlavných hrdinov - Daniela Fischera, Martina Pechláta a Tomáša Jeřábka v úlohách kamarátov-muzikantov, ktorí každoročne trávia v piešťanských kúpeľoch pracovný pobyt. „Mala to byť len ďalšia pánska jazda, ale tentoraz je všetko inak. Zo švihákov sa nečakane stanú otcovia na plný úväzok,“ približuje distribučná spoločnosť Bontonfilm snímku, ktorú uvedie do kín 22. januára 2026.
Trailer naznačuje, že pôjde o príbeh plný priateľstva, humoru a prekvapení. Dej filmu sa odohráva v malebnom prostredí piešťanských kúpeľov, ktorým v úlohe prísnej riaditeľky pevnou rukou šéfuje Gabriela Dzuríková, a kde sa môže stať naozaj čokoľvek. Na vlastnej koži to pocíti aj trojica hlavných hrdinov, keď sa z nich v okamihu stanú otcovia na plný úväzok. Nečakane sa musia postarať o sedemročného chlapca.
Dlho skrývané tajomstvo jedného z troch hlavných hrdinov vypláva na povrch. Malý Leo v podaní Emanuela Bugalu obráti životy švihákov hore nohami. V úlohe Leovej mamy a zároveň zamestnankyne kúpeľov diváci uvidia Zuzanu Kubovčíkovú Šebovú. „Nezažila som pri ňom ani raz, že by ho to už nebavilo, alebo že by bol otrávený, alebo že by sa mu nechcelo ísť znova. Dokonca, aj keď sme išli nakrúcať jeden a ten istý obraz už dvanásty raz, mi hovoril, že teraz to musíme dať úplne najlepšie. Stále má aj potrebu sa zlepšovať. Na to, aký je maličký, aký mal obrovský priestor, koľko textu, a aká to je veľká zásadná rola, si myslím, že to zvládol úžasne,“ zhodnotila výkon malého herca jeho filmová mama.
V úlohách manželiek hlavných hrdinov sa predstavia obľúbené české herečky Erika Stárková s Jitka Schneiderová. Sabina Remundová si zahrá kamarátku, na ktorú sa dá spoľahnúť v každej situácii. V úlohe všímavej susedy, ktorej nič neunikne, diváci uvidia Reginu Rázlovú. Ako ďalej ukazuje trailer, v novej komédii sa objaví aj Helena Vondráčková, ktorá v nej zaspieva legendárny hit Dlouhá noc. Súčasťou filmu bude tiež známa choreografka, tanečnica, pedagogička a porotkyňa tanečnej súťaže Tatiana Drexler, ktorá si vo Švihákoch zahrá lektorku tanca.
