Tvorcovia očakávanej snímky Jan Žižka predstavujú trailer

Bratislava 26. júla (TASR) - Tvorcovia dlho očakávanej historickej akčnej drámy Jan Žižka, ktorá príde do kín začiatkom septembra, predstavujú trailer filmu zo začiatku 15. storočia. "Snažil som sa do traileru vložiť trochu viac z príbehu filmu, čo je pre mňa dôležité. Pre mňa je film vlastne celý o Žižkovom osobnom príbehu," hovorí režisér a producent Petr Jákl.



Jeho dvojhodinový veľkofilm sa odohráva v roku 1402. "Vybral som si tento rok, pretože politická situácia bola vtedy veľmi podobná tej súčasnej. Politici sa hádali, chceli pre seba uchmatnúť čo najviac moci a peňazí," opísal Jákl historický kontext, do ktorého zasadil príbeh zrodu najslávnejšieho vojvodcu českých krajín. "V tom čase začal Jan Hus kázať v Betlehemskej kaplnke a odohrali sa udalosti, ktoré nakoniec viedli k jeho upáleniu," priblížil režisér s tým, že každý by si mal urobiť názor na Žižku a celé obdobie, ktoré viedlo k husitským vojnám, sám.







Producent a režisér najprv ukázal upútavku "kontrolnej skupine". "Mali sme niekoľko upútaviek a všetky sme testovali s divákmi. Testovanie potvrdilo môjho favorita," prezradil Jákl. Dodal, že zvyčajne sa trailer strihá inak pre Českú republiku a inak pre USA, v prípade filmu Jan Žižka je však len jeden trailer. "Je takou kombináciou, ktorá, dúfam, bude fungovať pre všetkých," poznamenal.



Jana Žižku nakrúcali 56 dní v septembri až decembri 2018. Na pľaci sa vystriedali mená ako Ben Foster, Michael Caine, Matthew Goode, Til Schweiger, Vinzenz Kiefer, Werner Daehn, William Moseley, Sophie Lowe a českí herci ako Karel Roden, Ondřej Vetchý, Marek Vašut, Jan Budař a Ben Christovao. Jákl pozval do filmu aj športovcov Lukáša Krpálka, Davida Svobodu, Romana Šebrleho, Rudolfa Kraja, Mareka Šveca, Petra Vágnera, Viktora Peštu a ďalších.



Film uvedie do slovenských kín 8. septembra Magic Box Slovakia. Premietať sa bude aj v zahraničí, preto vytvorili dve jazykové verzie snímky aj trailerov.