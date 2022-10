Tvorcovia oceňovaného dokumentu Identita ES predstavili trailer filmu

Bratislava 13. októbra (TASR) – Životný príbeh uznávaného imunológa a genetika, ktorý život zasvätil odhaľovaniu tajomstiev génov a pritom sám dlho nepoznal svoju vlastnú identitu, rozpráva dokument Identita ES. Tvorcovia šesťnásobne oceneného filmu predstavili vo štvrtok trailer snímky, ktorá príde do slovenských kín 27. októbra.



Profesor Emil Skamene (ES) opustil Československo v roku 1968 a dlho žije v Kanade. Úplne výnimočne nosí na klope malú zlatú ľaliu ako rytier rádu najvýznamnejších Quebečanov a nad ním okrúhly nenápadný odznak, vyznamenanie od britskej kráľovnej Alžbety pre Kanaďanov, ktorí sú významní pre Britské impérium. Napísal vyše 280 publikácií z oblasti genetiky, imunológie a metabolických porúch. Získal desiatky ocenení mnohých svetových univerzít, vedeckých akadémií, výskumných centier a medzinárodných organizácií.



"Celovečerný dokument Identita ES prináša strhujúci príbeh jedného z najuznávanejších svetových imunológov a genetikov, ktorý celý život zasvätil odhaľovaniu tajomstiev génov a pritom sám desiatky rokov nepoznal svoju vlastnú identitu. Len súhrou náhod objavil, že je niekým úplne iným," približuje distribučná spoločnosť CinemArt.







Profesor ES sa narodil v haličskej Bučači pravdepodobne v auguste 1941. Presnejšie to nevie, pravú identitu nepoznal 30 rokov. Narodil sa ako Emil Kleiner, syn významného haličského notára Benia Kleinera a jeho manželky Gizely. Rodičia zahynuli pri pogrome v roku 1943. "Krátko pred smrťou však dokázali zariadiť, že osemnásťmesačný synček bol neuveriteľne dramatickou cestou a s pomocou najmenej pravdepodobného muža dopravený do Prahy. Zo všetkých 16.000 bučačských Židov prežili vojnu iba štyria ľudia. Pod celoživotným snažením profesora Skamene je podpísaná túžba dokázať, že záchrana jeho života mala cenu," dodáva distribučná spoločnosť.



Režisérkou a scenáristkou snímky je Alena Činčerová, ktorá sa za roky pôsobenia na poli dokumentárneho filmu stretla so stovkami ľudských príbehov. "Niektoré boli všedné a obyčajné, iné prekypovali zvratmi a rozmanitosťou. Jeden mi doslova vyrazil dych - príbeh špičkového vedca, ktorý venoval celý svoj profesijný život tajomstvu génov, a pritom roky nepoznal vlastné gény. Nepoznal svoju skutočnú identitu," podotkla Činčerová.



Príbehu zaujal aj poroty na filmových festivaloch. Film Identita ES získal na Hollywood International Golden Age cenu za najlepší medzinárodný dokumentárny film, zaujal tiež porotu Lion Film Festivalu (najlepší režisér, najlepší celovečerný dokumentárny film) a úspešný bol aj na ďalších filmových prehliadkach - The Impact Docs Award (najlepší dokumentárny film), Eastern Europe International Film Award či Filmový festival Brno (Grand Prix).