Tvorcovia piesne Slovenský raj: Bude pohladením pre každú dušu

Bratislava 14. apríla (TASR) - Chytiť za srdce a povzbudiť dušu každého Slováka má pieseň Slovenský raj. Pod jej genézu sa podpísalo nedávno vzniknuté občianske združenie (OZ) Moje Slovensko. Pieseň sa jeho členovia rozhodli naspievať ku všetkým svojim aktivitám spoločne s mladými umelcami z Banskej Bystrice a okolia.



"Oslovili sme skvelú partiu ľudí, ktorí sú profíkmi vo svojom odbore, s cieľom vyprodukovať niečo pre Slovenky a Slovákov v týchto ťažkých časoch. Niečo, čo bude pripomínať súčasné dianie v spoločnosti a zároveň bude pohladením pre každú dušu," vysvetľuje predseda OZ Moje Slovensko Martin Pechovský, ktorý je tiež autorom textu.







Na skladbe spolupracovali napríklad bratia Bošeľovci, známi aj zo zoskupení Rusín Čendéš Orchestra či Slovak tango. Reného Bošeľu môžu hudobní priaznivci poznať z prvej série známej československej súťaže, kde sa dostal až do semifinále, Robo Bošeľa zase produkuje klipy umelcom ako IMT Smile, Karmen Pál Baláž, či Štefan Štec. O hlavný spev sa postarala aj Terézia Králiková a Ema Kristofová.



"Skladba je vlastne prerobená kresťanská ľudová pieseň do súčasnej popovo burcujúcej podoby so ženským spevom, ktorý pohladí dušu, a mužským hlasom, ktorý má povzbudiť," ozrejmil Pechovský a k piesni a jej textu ďalej dodal: "Text piesne sa mi vtisol na papier, keď som sa jedno ráno skoro prebudil a nemohol som spať. Hudobníkom sa zapáčil aj môj hlas, a tak som si v piesni aj zaspieval."