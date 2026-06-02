< sekcia Kultúra
Tvorcovia predstavujú teaser
Nový film Ivana Ostrochovského Prameň bude súťažiť o Hlavnú cenu v 60. ročníku MFF Karlovy Vary
Autor OTS
Tvorcovia nového slovensko-česko-maďarského filmu Prameň sa tešia výnimočnému úspechu. Film dostal príležitosť predstaviť sa publiku v Hlavnej súťaži MFF Karlovy Vary a zabojovať o cenu Krištáľový glóbus. Mimoriadne silná téma sa tak dostane hneď svojou svetovou premiérou pred medzinárodné odborné a laické publikum a bude mať možnosť presvedčiť ho o svojej kvalite.
Bratislava, 2. jún - Sú veci, o ktorých sa nehovorí. Ešte stále, ani po desiatkach rokov. Jednou z nich je možnosť slovenských rómskych žien slobodne a s informovaným súhlasom rozhodovať o svojom tele, o množstve detí, ktoré porodia, o rodine, ktorú si vytvoria.
V ’80. rokoch 20. storočia sa na Slovensku vykonávali sterilizácie rómskych žien - bez toho, aby plne rozumeli ich dôsledkom. Práve to je téma, ktorej sa vo svojom najnovšom filme zhostil režisér Ivan Ostrochovský, ktorý spolu s Marekom Leščákom napísal aj scenár k tejto mimoriadnej a citlivej dráme. Odbornou konzultantkou im pri tvorbe scenára i pri samotnom nakrúcaní bola Elena Gorolová, rómska ľudskoprávna aktivistka a sociálna pracovníčka, ktorá sa venuje osvete o protiprávnych sterilizáciách rómskych žien a viac ako 15 rokov bojovala v Českej republike za ich odškodnenie od štátu. Ona sama bola v roku 1990 po pôrode druhého syna nedobrovoľne sterilizovaná.
Tvorcovia dnes predstavujú teaser, pozrite si ho tu:
Do hlavnej role svojho nového filmu Prameň Ostrochovský obsadil Aňu Geislerovú, ktorá stvárni elegantnú lekárku Ingrid pracujúcu v zapadnutej okresnej nemocnici. Zovretá vyčerpávajúcim manželstvom a stagnujúcou kariérou venuje väčšinu času svojim pacientkam. Privádza na svet deti a ukončuje nechcené tehotenstvá, rómskym ženám vykonáva aj sterilizácie. Nové priateľstvo s mladou a bezprostrednou sanitárkou Agátou (Simona Boledovičová) prinúti Ingrid vidieť veci v inom svetle.
Začne spochybňovať pravidlá, ktoré dovtedy ľahostajne dodržiavala? Pôsobivá dráma otvára nevyriešenú kapitolu československých dejín, keď o možnosti mať deti rozhodoval štát.
V ďalších rolách diváci a diváčky uvidia herecké osobnosti, akými sú Eva Mores, Éva Bandor, Vlad Ivanov, Attila Mokos, Martin Šulík, Péter Bárnai, Milan Mikulčík, Nikolett Dekány a ďalší. Ivan Ostrochovský sa obklopil tvorivým tímom, s ktorým sa mu dobre spolupracovalo už aj v minulosti - hlavným kameramanom bol Juraj Chlpík, o strih sa postarali Martin Malo a Josef Krajbich, autorom hudby je Michal Novinski. Ďalšími dôležitými členmi tímu tvorcov boli kostýmová výtvarníčka Katarína Hollá, umelecká maskérka Martina Selnekovičová, architekt Csaba Lodi a zvukári Dušan Kozák a Martin Jílek.
Pri Ivanovi Ostrochovskom asi nikoho neprekvapí, že jeho nový film zažije svoju svetovú premiéru pred medzinárodným publikom. Predošlé Ostrochovského filmy sa totiž svetu predstavili vždy na svetovej platforme, napríklad na festivaloch Berlinale či na MFF v Benátkach. Jeho tretí hraný film Prameň sa publiku predstaví na výnimočnom 60. ročníku MFF Karlovy Vary, ktorý sa so svojím jubilejným 80. výročím radí medzi najstaršie filmové festivaly na svete. Dráma Prameň bude súťažiť hneď v Hlavnej súťaži o Krištáľový glóbus za najlepší celovečerný film. „Veľmi sa teším, že film zaradili do Hlavnej súťaže v Karlovych Varoch. Ide o jeden z najprestížnejších filmových festivalov na svete. Je to však pre mňa zároveň veľmi symbolické a o to osobnejšie, že téma filmu sa týka našej spoločnej, československej, histórie. Budeme tak síce v susednom štáte, pred svetovým publikom, ale budeme s domácou témou - doma,‟ povedal režisér a spoluscenárista Ivan Ostrochovský, ktorý pre potreby filmu vytvoril štáb pozostávajúci zo slovenských, českých i maďarských profesionálov a tiež nakrúcal vo všetkých troch štátoch.
Dráma Prameň bude uvedená v slovenských kinách 23. júla v distribúcii spoločnosti Filmtopia. Producentami filmu sú spoločnosti Punkchart films a Negativ, koproducentami sú Proton Cinema, Slovenská televízia a rozhlas a Česká televize. Vznik filmu podporili Audioviuálny fond, Státní fond audiovizie, Eurimages, Nemzeti filmintézet, Nemzeti filmiroda a Kultminor.
Bratislava, 2. jún - Sú veci, o ktorých sa nehovorí. Ešte stále, ani po desiatkach rokov. Jednou z nich je možnosť slovenských rómskych žien slobodne a s informovaným súhlasom rozhodovať o svojom tele, o množstve detí, ktoré porodia, o rodine, ktorú si vytvoria.
V ’80. rokoch 20. storočia sa na Slovensku vykonávali sterilizácie rómskych žien - bez toho, aby plne rozumeli ich dôsledkom. Práve to je téma, ktorej sa vo svojom najnovšom filme zhostil režisér Ivan Ostrochovský, ktorý spolu s Marekom Leščákom napísal aj scenár k tejto mimoriadnej a citlivej dráme. Odbornou konzultantkou im pri tvorbe scenára i pri samotnom nakrúcaní bola Elena Gorolová, rómska ľudskoprávna aktivistka a sociálna pracovníčka, ktorá sa venuje osvete o protiprávnych sterilizáciách rómskych žien a viac ako 15 rokov bojovala v Českej republike za ich odškodnenie od štátu. Ona sama bola v roku 1990 po pôrode druhého syna nedobrovoľne sterilizovaná.
Tvorcovia dnes predstavujú teaser, pozrite si ho tu:
Československá história
Do hlavnej role svojho nového filmu Prameň Ostrochovský obsadil Aňu Geislerovú, ktorá stvárni elegantnú lekárku Ingrid pracujúcu v zapadnutej okresnej nemocnici. Zovretá vyčerpávajúcim manželstvom a stagnujúcou kariérou venuje väčšinu času svojim pacientkam. Privádza na svet deti a ukončuje nechcené tehotenstvá, rómskym ženám vykonáva aj sterilizácie. Nové priateľstvo s mladou a bezprostrednou sanitárkou Agátou (Simona Boledovičová) prinúti Ingrid vidieť veci v inom svetle.
Začne spochybňovať pravidlá, ktoré dovtedy ľahostajne dodržiavala? Pôsobivá dráma otvára nevyriešenú kapitolu československých dejín, keď o možnosti mať deti rozhodoval štát.
V ďalších rolách diváci a diváčky uvidia herecké osobnosti, akými sú Eva Mores, Éva Bandor, Vlad Ivanov, Attila Mokos, Martin Šulík, Péter Bárnai, Milan Mikulčík, Nikolett Dekány a ďalší. Ivan Ostrochovský sa obklopil tvorivým tímom, s ktorým sa mu dobre spolupracovalo už aj v minulosti - hlavným kameramanom bol Juraj Chlpík, o strih sa postarali Martin Malo a Josef Krajbich, autorom hudby je Michal Novinski. Ďalšími dôležitými členmi tímu tvorcov boli kostýmová výtvarníčka Katarína Hollá, umelecká maskérka Martina Selnekovičová, architekt Csaba Lodi a zvukári Dušan Kozák a Martin Jílek.
Opäť medzinárodné publikum
Pri Ivanovi Ostrochovskom asi nikoho neprekvapí, že jeho nový film zažije svoju svetovú premiéru pred medzinárodným publikom. Predošlé Ostrochovského filmy sa totiž svetu predstavili vždy na svetovej platforme, napríklad na festivaloch Berlinale či na MFF v Benátkach. Jeho tretí hraný film Prameň sa publiku predstaví na výnimočnom 60. ročníku MFF Karlovy Vary, ktorý sa so svojím jubilejným 80. výročím radí medzi najstaršie filmové festivaly na svete. Dráma Prameň bude súťažiť hneď v Hlavnej súťaži o Krištáľový glóbus za najlepší celovečerný film. „Veľmi sa teším, že film zaradili do Hlavnej súťaže v Karlovych Varoch. Ide o jeden z najprestížnejších filmových festivalov na svete. Je to však pre mňa zároveň veľmi symbolické a o to osobnejšie, že téma filmu sa týka našej spoločnej, československej, histórie. Budeme tak síce v susednom štáte, pred svetovým publikom, ale budeme s domácou témou - doma,‟ povedal režisér a spoluscenárista Ivan Ostrochovský, ktorý pre potreby filmu vytvoril štáb pozostávajúci zo slovenských, českých i maďarských profesionálov a tiež nakrúcal vo všetkých troch štátoch.
Dráma Prameň bude uvedená v slovenských kinách 23. júla v distribúcii spoločnosti Filmtopia. Producentami filmu sú spoločnosti Punkchart films a Negativ, koproducentami sú Proton Cinema, Slovenská televízia a rozhlas a Česká televize. Vznik filmu podporili Audioviuálny fond, Státní fond audiovizie, Eurimages, Nemzeti filmintézet, Nemzeti filmiroda a Kultminor.