Tvorcovia snímky El Boemo vrátili publiku Josefa Myslivečka

Bratislava 23. marca (TASR) – V slovenských kinách je El Boemo, filmový príbeh Josefa Myslivečka, najslávnejšieho českého umelca 18. storočia. Šiestimi Českými levmi ovenčený film nakrútil režisér a scenárista Petr Václav. Titulnú úlohu umelca, ktorý sa vzoprel vôli svojej rodiny, odmietol život pražského mlynára a rozhodol sa stať sa talianskym operným skladateľom, stvárnil Vojtěch Dyk.



"Snažil som sa stelesniť Josefa ako človeka s jeho vášňami, s jeho presvedčením i s jeho pochybnosťami. Je to hudobník, ktorý stojí o kariéru, pretože mu umožňuje robiť to, čo má rád, ale nie je kariérista," uviedol Dyk k snímke, ktorá sa začína odchodom mladého Myslivečka do Talianska. Napriek tomu, že je synom mlynára, chce si splniť sen a presadiť sa v centre európskeho hudobného diania ako operný skladateľ. Vďaka talentu, ale aj charizme a šťastiu sa mu za niekoľko rokov podarí preraziť vo veľkej konkurencii talianskych skladateľov svojej doby.



"Vojtěcha Dyka som si vybral preto, že je predovšetkým hudobník, vie hrať na klavír, dirigovať. Potreboval som niekoho, kto nebude herec, ktorý predstiera, že je hudobník, ale je bytostne hudobník, a to sa prejavilo aj v jeho prístupe k cudziemu jazyku, taliančine," komentoval pre TASR Václav výber filmového Myslivečka. Nadanému umelcovi sa v Taliansku 18. storočia podarilo získať prístup do najvyšších spoločenských kruhov i priazeň žien, nie však tej, po ktorej túži najviac. Svoje city sa preto snaží preniesť do hudobného diela. Bez možnosti žiť so ženou, ktorú miluje, sa musí uspokojiť s inými pôžitkami, ktoré si vak vyberajú svoju daň. Chorý Mysliveček, od ktorého sa postupne odvracajú predošlí priaznivci a podporovatelia, nakoniec zomiera chudobný a zabudnutý vo veku nedožitých 44 rokov.



Snahou tvorcov filmu bolo vrátiť českého hudobného skladateľa, ktorý sa dokázal vypracovať na jednu z popredných hudobných osobností v Európe, publiku. "Pre Myslivečka by bola hrozná škoda, keby bol zabudnutý a pre nás by bolo smutné nepoznať ho, pretože čím viac poznáte Myslivečkovu hudbu a vďaka nemu iných jeho súčasníkov, otvára sa vám celý svet," poznamenal Václav. "Ja o to viac oceňujem aj Mozarta, pretože už to nie je ten hudobník, ktorý má monopol, vidím a počúvam ho trochu inak, ďaleko hlbšie a plastickejšie sa predo mnou otvára svet vtedajšej hudby," uzavrel režisér.



Česko-slovensko-taliansku snímku Il Boemo prináša do slovenských kín od 23. marca Pilot Film.