Twenty One Pilots potvrdili príchod na Colours of Ostrava 2022

Bratislava 20. mája (TASR) - Festival Colours of Ostrava potvrdzuje prvú hviezdu pre rok 2022, je ňou americká kapela Twenty One Pilots, ktorá mala v areáli ostravských Dolních Vítkovic vystúpiť minulý aj tento rok. Budúci rok prinesú do Ostravy nielen svoje povestné strhujúce vystúpenie, ale taktiež nový album Scaled And Icy. Ten vychádza už o pár dní (21. 5.) a v rovnaký deň ho bude sprevádzať aj špeciálny livestream koncert. Na album upozornili už dva úspešné single, Choker a Shy Away, ktoré kapela zahrá 23. mája pri odovzdávaní cien Billboard Music Awards. TASR informoval PR manažér Zdenko Hanout.



„Potvrdenie Twenty One Pilots na budúci rok pre nás predstavuje prvý a dôležitý krok k splneniu sľubu, ktorý sme pri presune minulého ročníka dali držiteľom vstupeniek, teda dohodnúť rovnaké hlavné hviezdy. A ako malý bonus získajú naši návštevníci to, že dvojica príde s novým albumom, ktorý práve vychádza. Mená ďalších potvrdených kapiel budú čoskoro nasledovať,” hovorí riaditeľka festivalu Zlata Holušová.



Americká kapela Twenty One Pilots patrí k najväčším menám súčasnej svetovej hudobnej scény. Pochádzajú z amerického Ohia a tvorí ich spevák a multiinštrumentalista Tyler Joseph a bubeník Josh Dun. Pomenovali sa po tragickom príbehu z drámy Arthura Millera All My Sons, kde ľudskou vinou zahynulo dvadsaťjeden pilotov. Twenty One Pilots s prirodzenou originalitou a nestíhateľnou rýchlosťou striedajú elektropop, reggae, hip hop, drum & bass, punk alebo hymnické klavírne balady.







V poradí 19. ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 13. do 16. júla 2022 v industriálnej oblasti ostravských Dolních Vítkovic. Okrem zahraničných a domácich kapiel ponúkne tradične na viacerých pódiách aj sprievodný program, medzinárodné fórum Meltingpot, divadlá, workshopy, filmy či výtvarné inštalácie. V súčasnej dobe môžu fanúšikovia na sociálnych sieťach sledovať Colours TV s koncertmi z minulých ročníkov festivalu a ďalšie materiály z archívu.