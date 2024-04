Twenty One Pilots vydali nový singel a oznámili svetové turné

Bratislava 3. apríla (TASR) - Americká altrocková skupina Twenty One Pilots oznámila svetové turné s názvom The Clancy World Tour. Zároveň vydala druhý singel Next Semester z očakávaného albumu. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Cenou Grammy ovenčené duo oslávi vydanie novej platne vo veľkom štýle, keď odohrá doposiaľ najväčšie turné. To sa začne v auguste v americkom Denveri a vyvrcholí v máji budúceho roka v Londýne. Predtým však kapela zavíta aj do pražskej O2 Arény, kde sa koncert uskutoční 12. apríla 2025.



Nový, v poradí siedmy štúdiový album Clancy vydá skupina 17. mája. Ponúkne na ňom 13 skladieb, sú nimi Overcompensate, Next Semester, Midwest Indigo, Routines In The Night, Backslide, Vignette, The Craving (Jenna's Version), Lavish, Navigating, Snap Back, Oldies Station, At Risk Of Feeling Dumb a Paladin Strait.



Na singli vyšli prvé dve skladby z albumu Overcompensate a Next Semester, ku ktorej už nakrútili aj videoklip.