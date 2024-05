Tyršovo nábrežie v Bratislave bude opäť patriť mestskému majálesu

Bratislava 3. mája (TASR) - Tyršovo nábrežie na petržalskom brehu Dunaja bude opäť patriť tradičnému mestskému open air festivalu Bratislavský majáles. Jeho v poradí 15. ročník sa koná od piatka do soboty (4. 5.). Pripravený je najmä hudobný program, chýbať však nebudú ani diskusie, detské divadielka či gastrozóna. Vstup na podujatie je bezplatný.



"Dva dni plné živej hudby, dobrého jedla, zaujímavých diskusií a sprievodných programov pre celú rodinu. Koncerty, výstava, divadlo pre deti aj rodičov, debaty, street food a viac," pozývajú organizátori.



Nielen pre obmedzené možnosti parkovania v lokalite festivalu odporúčajú návštevníkom využiť mestskú hromadnú dopravu, a to autobusové linky premávajúce cez Most SNP alebo električkovú linku 3 premávajúcu po Starom moste do Petržalky. Električkovú linku zároveň Dopravný podnik Bratislava cez víkend kapacitne posilní, keďže okrem majálesu sa budú konať aj Račianske hody.



Festival je z dramaturgického hľadiska postavený na viacžánrovosti, rozdielnosti, tolerantnosti a kozmopolitnosti. V programe tvoria nosnú časť koncerty slovenských hudobných skupín a interpretov. Dopĺňajú ich programy pre deti, verejné debaty, prezentácie mestských podnikov či ďalšie sprievodné podujatia. Akcent sa kladie aj na význam dôležitých udalostí, ktorých výročia pripadajú na dni začiatkom mája, predovšetkým koniec druhej svetovej vojny v Európe a vstup Slovenska do EÚ.



Bratislavský majáles sa koná každoročne od roku 2008. Nútenú prestávku mal iba v rokoch 2020 - 2021 pre pandémiu Covid-19. Partnerom podujatia je Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a hlavné mesto Bratislava.