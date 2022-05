Tyršovo nábrežie bude po dvoch rokoch opäť hostiť majáles

Bratislava 6. mája (TASR) – Tyršovo nábrežie na petržalskom brehu Dunaja má po dvoch rokoch opäť hostiť mestský festival Bratislavský majáles. Počas piatka a soboty (7. 5.) je pripravený najmä hudobný program, chýbať by však nemali ani detské divadielka (s tlmočením do ukrajinčiny) a gastrozóna. Vstup na podujatie je bezplatný.



O čistotu areálu festivalu sa postará mestská organizácia Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), ktorá zabezpečí šesť triediacich staníc. Pre návštevníkov si zároveň pripravili aj program. „Deti sa určite potešia smetiarskemu autu, ktoré si budú môcť kompletne preliezť a vyskúšať si môžu aj správne triedenie odpadu,“ približuje hlavné mesto na sociálnej sieti.



Dospelých čakajú napríklad aj informácie o novinke OLO, a to zbere kuchynského bioodpadu, o výstavbe najväčšej kompostárne na Slovensku i o budúcnosti odpadového hospodárstva v Bratislave.



O pitnú vodu na festivale sa postará Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), ktorá zabezpečí nové prenosné bezdotykové fontánky.



Bratislavský majáles je mestský open air festival, ktorý od roku 2008 tradične otváral sezónu bratislavských kultúrno-spoločenských podujatí.



Tradičný Petržalský majáles pripravila na rovnaké dni aj najväčšia bratislavská mestská časť. Konať sa má v piatok a sobotu na Dostihovej dráhe, ponúknuť chce vystúpenia speváckeho zboru, detských i dospelých folklórnych súborov či dychovej hudby. V sobotu by nemal chýbať ani detský program. Vstup na podujatie je rovnako bezplatný.