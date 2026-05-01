Tyršovo nábrežie v Bratislave bude opäť patriť mestskému majálesu
Na hlavnom pódiu sa predstavia viacerí interpreti hudobnej scény, medzi nimi napríklad aj Richard Müller.
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Tyršovo nábrežie na petržalskom brehu Dunaja patrí tieto dni tradičnému mestskému open air viacžánrovému festivalu Bratislavský majáles. Jeho 17. ročník bude od piatka do soboty (2. 5.), pričom otvára sezónu letných festivalov. Podujatie prináša tento rok niekoľko desiatok účinkujúcich. TASR o tom informovali organizátori.
„Z dramaturgického hľadiska je festival postavený viac na žánrovosti, rozdielnosti, tolerantnosti a kozmopolitnosti. V programe tvoria nosnú časť živé koncerty slovenských hudobných skupín a interpretov,“ pripomínajú organizátori.
Na hlavnom pódiu sa predstavia viacerí interpreti hudobnej scény, medzi nimi napríklad aj Richard Müller. Nebude to však len o hudbe, keďže festival akcentuje prevažne formou kultúrno-umeleckej výpovede a občianskeho aktivizmu význam dôležitých udalostí, ktorých výročia pripadajú na dni začiatkom mája. Zo sprievodných programov nebude chýbať stan “Café Európa“ v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Európskeho parlamentu. Súčasťou programu budú podľa organizátorov diskusie na témy, ktoré sa týkajú každého jednotlivca, ale majú širší európsky rozmer.
Popoludnia budú patriť najmenším návštevníkom festivalu, pre ktorých je pripravené pásmo divadelných vystúpení. Odprezentujú sa tiež mestské spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a Bratislavská vodárenská spoločnosť. Súčasťou areálu bude tiež street food zóna. Na festival odporúčajú prísť organizátori pešo alebo MHD.
Na „svoj“ majáles pozýva aj bratislavská mestská časť Petržalka. Dvojdňové podujatie sa koná na Námestí Republiky, pripravený je tretí ročník Petržalského majálesu. Po prvýkrát však nebude len o folklórnych tradíciách, ale prinesie aj deň venovaný hitom 60. až 90. rokov.
„Chceli sme vytvoriť priestor, v ktorom si starí rodičia pripomenú svoju mladosť, rodičia si zaspievajú svoje hity a mládež zažije atmosféru, na ktorú sa nezabúda,“ hovorí vedúca referátu kultúry miestneho úradu Barbora Šaling Legényová.
Popri folklórnych súboroch, tradičnom stavaní mája, stánkov s remeselnými výrobkami či súťaži vo varení guláša sú pripravené aj koncerty britskej skupiny East 17 či legendy československej rockovej scény Olympic na čele s Petrom Jandom. Sobotné dopoludnie bude patriť deťom, divadielkam, kúzelníckej šou a vystúpeniam tanečnej školy.
Na majáles nadviaže koncert slovenského rapera Kaliho, rodáka z Petržalky. Bude v nedeľu (3. 5.) od 17.00 h na Námestí Republiky.
