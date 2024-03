Týždeň knižníc 2024 sa uskutoční pod mottom Knižnice pre všetkých

Bratislava 2. marca (TASR) - Pod tradičným mottom Knižnice pre všetkých sa od 4. do 10. marca uskutoční 25. ročník Týždňa slovenských knižníc (TSK) 2024. Hlavný organizátor podujatia Slovenská asociácia knižníc (SAK) k nemu tento rok ešte pridala motto Každý je iný, spoločne sme silní. Celoslovenské podujatie má poukázať na synergiu a zdôrazniť spoluorganizovanie spoločných projektov a podujatí s inými organizáciami.



"Oslovujeme všetky generácie používateľov a zvyšujeme povedomie o knižniciach ako inštitúciách na všestranné využitie v každodennom živote spoločnosti. Chceme zdôrazniť, že slovenské knižnice kráčajú so súčasným vyspelým svetom. Pracujú s témami ako digitalizácia, umelá inteligencia, ale aj bezbariérovosť, dostupnosť informácií, vzdelávanie a boj proti dezinformáciám," približujú organizátori TSK 2024, počas ktorého knižnice upriamia pozornosť na knihy, ktoré "napomáhajú rozvíjať funkcie reči, kognitívne schopnosti, ale aj pamäť, kritické myslenie, vyjadrovanie, úsudok, porozumenie a iné mozgové aktivity". Organizátori najväčšieho podujatia v slovenskom knihovníctve ďalej podčiarkujú, že knihy nielen pomáhajú rozvíjať fantáziu, ale hoci "sú v súčasnosti potláčané používaním moderných technológií, aj napriek tomu by mali byť súčasťou domácností".



Slávnostné otvorenie TSK sa uskutoční 4. marca vo výstavných priestoroch Západnej terasy Bratislavského hradu. Jeho súčasťou bude otvorenie nových priestorov Parlamentnej knižnice na Severných hradbách Bratislavského hradu, interaktívna výstava aktivít knižníc na Slovensku, prezentácia vzdelávacích aktivít, propagácia kreatívnych dielní a digitálneho vzdelávania v knižniciach.



Otvorenie TSK spája SAK aj s odovzdávaním ceny SAKAČIK jednej z členských knižníc za aktívnu činnosť, resp. prípravu významného podujatia alebo uskutočnenie významného činu v roku 2023. Tohto roku ocenia Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave za projekt Cyklus VedoMost.



Súčasťou TSK 2024 bude podujatie Je nás počuť, ktoré organizujú knižnice v stredu 6. marca spoločne o 15.30 h naprieč Slovenskom.



Spoluorganizátormi TSK sú Staromestská knižnica v Bratislave, Kancelária Národnej rady SR a Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. Z verejných zdrojov podujatie podporil Fond na podporu umenia. Záštitu nad TSK 2024 a podujatím Je nás počuť prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.