Týždeň slovenského filmu pokračuje naživo

Bratislava 7. decembra (TASR) - Prehliadka Týždeň slovenského filmu, ktorú pandemická situácia a zatvorenie kín v októbri presunuli do online priestoru, pokračuje naživo. Od pondelka do 11. decembra sa uskutočnia jej sprievodné podujatia. "TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).hovorí programový dramaturg prehliadky Miro Ulman. Tradične sa uskutočnia štyri panelové diskusie zamerané na hodnotenie slovenskej audiovizuálnej tvorby za uplynulý rok. Zamerané sú na hraný, dokumentárny a animovaný film, súčasťou panelovej diskusie venovanej filmovej vede a kritike je aj okrúhly stôl na tému Praktická filmová veda: Projekt ABECEDÁR ako otváranie priestorov.Súčasťou Týždňa slovenského filmu je odovzdávanie Ceny Petra Mihálika za prínos v oblasti filmovej vedy, ktorú tento rok získa Martin Slivka in memoriam. Podujatiu bude predchádzať seminár o ocenenej osobnosti pod názvom Martin Slivka – Muž, ktorý sadil stromy.Počas týždňového podujatia sa uskutoční aj krst zborníka Rudolf Urc - tvorca a interpret histórie, ktorý pozostáva z príspevkov z vlaňajšieho seminára o Urcovi organizovaného pri príležitosti odovzdania Ceny Petra Mihálika. Publikácia je súborom odborných štúdií a spomienkových textov a mapuje Urcov filmársky, dramaturgický, pedagogický, publicistický, teoretický a historiografický prínos v oblasti dokumentárneho a animovaného filmu.Týždeň slovenského filmu vyvrcholí špeciálnou projekciou úspešného debutu Juraja Šlauku Punk je hned!, ktorý získal šesť nominácií na národnú filmovú cenu Slnko v sieti. Ocenenie si prevzal David Kollar za najlepšiu filmovú hudbu. Film je inšpirovaný detailne odpozorovaným životom pankáčov prebývajúcich na periférii. Počas projekcie špeciálnej verzie filmu bez hudby bude gitarista a skladateľ David Kollar hrať naživo.dodal Ulman.Sprievodné podujatia prehliadky sú otvorené pre verejnosť, panelové diskusie si môžu záujemcovia pozrieť aj online na www.kino-doma.sk