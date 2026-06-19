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TÝŽDEŇ V KULTÚRE: AI v politike, úmrtia a mnohé rozhlasové novinky
Vo veku 72 rokov zomrel významný akademický maliar Andrej Smolák.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) – Vo svete kultúry, médií a spoločenských záležitostí sa počas uplynulého týždňa odohralo viacero zaujímavých udalostí. Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša ich výberový prehľad.
LONDÝN - Vo veku 88 rokov zomrel britský výtvarník a fotograf David Hockney, ktorý bol jednou z najvplyvnejších osobností moderného umenia. Jeho diela sú v súčasnosti vystavené v Serpentine Gallery v Londýne, spolupracoval aj s parížskym Centre Pompidou na významných výstavách v rokoch 1999 a 2017. V novembri 2018 sa jeho obraz Portrét umelca (bazén s dvoma postavami) stal najdrahším dielom žijúceho umelca, keď sa na aukcii predal za 90 miliónov dolárov (takmer 78 miliónov eur).
PARÍŽ - Dve verejnoprávne rozhlasové stanice dostali od francúzskeho Úradu pre reguláciu audiovizuálnej a digitálnej komunikácie (ARCOM) napomenutie za nedostatočné zastúpenie krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) v rannom a dennom vysielaní v prvom štvrťroku 2026. Podľa stanice Europe 1 ide o France Inter a France Info, ktoré podľa ARCOM sústredili väčšinu vysielacieho času venovaného RN medzi polnocou a 05.59 h, keď je sledovanosť nízka.
WASHINGTON - Federálny sudca v USA zamietol žiadosť správnej rady Kennedyho centra múzických umení a ministerstva spravodlivosti USA o pozastavenie rozhodnutia, podľa ktorého musí byť z priečelia tejto prestížnej kultúrnej inštitúcie odstránené meno prezidenta USA Donalda Trumpa. Sudca nariadil odstrániť Trumpovo meno z priečelia budovy aj zo všetkých súvisiacich materiálov.
SNINA - Vo veku 72 rokov zomrel významný akademický maliar Andrej Smolák. Medzinárodný výtvarný festival v Snine, bol správcom Nadácie ART.EAST a v roku 2004 založil Nadáciu KREMENEC na podporu kultúry a zachovania tradícií Rusínov. Smolák sa prezentoval na viacerých samostatných výstavách doma i v zahraničí. Jeho obrazy sú v galériách a súkromných zbierkach v mnohých európskych štátoch, ale aj v USA, Japonsku a Austrálii.
PRAHA - Katedrála svätého Víta na Pražskom hrade má nový organ. Stavba chrámu, ktorý sa stal jednou z pražských dominánt, sa tak podľa vyjadrenia Pražského arcibiskupstva po vyše 700 rokoch symbolicky zavŕšila. Nástroj vyrobený v Španielsku je vysoký viac než 12 metrov, váži vyše 45 ton a má takmer 6000 píšťal. Ich levitujúci vzhľad navrhol slovenský dizajnér Peter Olah.
RIO DE JANEIRO - Americký spevák Oliver Tree zomrel pri tragickej nehode vrtuľníkov v Brazílii. V júli mal vystupovať na festivale Pohoda na trenčianskom letisku. „Oliver Tree nám bude chýbať nielen na Pohode, ale aj ako umelec, ktorý do hudby prinášal nadhľad, iróniu a radosť zo života. Jeho strata nás úprimne zasiahla. Ďakujeme za hudbu, ktorú po sebe Oliver Tree zanechal, aj za všetku radosť, ktorú priniesol na svetovú hudobnú scénu,“ zdôraznili organizátori.
BRATISLAVA - Pod Mostom Apollo v Bratislave má vyrásť nový skatepark. Nachádzať sa má na ružinovskej strane podmostia Apollo. Farebnosťou má byť podobný Skateparku Janka Kráľa, realizovať ho má rovnaké architektonické štúdio, zároveň má byť iný. Má mať dva bazény, rampu a ďalšie skejtové prvky, ako aj „tanečný“ parket s vypuklými zrkadlami. S prácami sa má podľa primátora začať v lete, dokončený má byť na jeseň.
BERLÍN - Nemecký minister pre digitalizáciu a modernizáciu štátu Karsten Wildberger sa dostal pod drobnohľad nemeckých médií v súvislosti s údajným využívaním umelej inteligencie na príprave úradných textov. Hovorca ministerstva agentúre potvrdil, že Wildberger používa AI ako pracovný nástroj. Týždenník Die Zeit informoval, že viaceré prejavy a komentáre pripisované Wildbergerovi boli zrejme z veľkej časti vygenerované pomocou AI. Noviny uviedli, že svoje zistenia založili na analýzach pomocou softvéru určeného na detekciu obsahu generovaného umelou inteligenciou. Niektorí odborníci však poukazujú na to, že takýto detekčný softvér nie je úplne spoľahlivý.
BRATISLAVA - Najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou na Slovensku zostáva Rádio Expres, ktoré si naladilo 28,5 percenta poslucháčov. Vyplýva to z aktuálnych výsledkov prieskumu Radioprojekt od spoločnosti Median SK. Druhým najpočúvanejším je Fun rádio s 21,3 percenta poslucháčov. Na treťom mieste je Rádio Europa 2 s počúvanosťou 19,4 percenta. Rádio Slovensko dosiahlo 18,3 percenta a Rádio Vlna 15,7 percenta. Nasledujú Rádio Melody so 14,2 percenta a Rádio Regina, ktoré si naladilo 8,2 percenta poslucháčov.
LONDÝN - Britský verejnoprávny vysielateľ BBC zruší pod vedením nového generálneho riaditeľa Matta Brittina 550 pracovných miest a ukončí niektoré programy. Úsporné opatrenia by mali počet zamestnancov vysielateľa v najbližších troch rokoch znížiť celkovo až o približne 2000, pričom najsilnejšie by malo byť zasiahnuté BBC News.
BRATISLAVA - Vlani prišlo na slovenské filmy do kín 1.058.032 divákov. Vyplýva to zo Správy o stave slovenskej audiovízie v roku 2025, ktorú pripravuje Kancelária Creative Europe Desk Slovensko. V spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ) ju tento rok vydala po 23. raz. V slovenských kinách malo vlani premiéru 42 slovenských filmov, čo predstavuje 14 percent všetkých snímok uvedených v pláne premiér Únie filmových distribútorov.
KOŠICE - Začína sa MFF Art Film Košice a Slovenský filmový ústav (SFÚ) bude na ňom prezentovať Digitalizované a digitálne reštaurované diela v sekcii SFÚ: Rodinné filmové striebro. Pôjde o tri dlhometrážne a sedem krátkometrážnych snímok. Ďalšie dve klasické diela na košickom filmovom festivale uvedú na počesť herca Vladislava Müllera v sekcii Cena Milana Lasicu. Na pôde festivalu sa uskutoční aj prezentácia publikácie Slovenský strihový film.
LONDÝN - Vo veku 88 rokov zomrel britský výtvarník a fotograf David Hockney, ktorý bol jednou z najvplyvnejších osobností moderného umenia. Jeho diela sú v súčasnosti vystavené v Serpentine Gallery v Londýne, spolupracoval aj s parížskym Centre Pompidou na významných výstavách v rokoch 1999 a 2017. V novembri 2018 sa jeho obraz Portrét umelca (bazén s dvoma postavami) stal najdrahším dielom žijúceho umelca, keď sa na aukcii predal za 90 miliónov dolárov (takmer 78 miliónov eur).
PARÍŽ - Dve verejnoprávne rozhlasové stanice dostali od francúzskeho Úradu pre reguláciu audiovizuálnej a digitálnej komunikácie (ARCOM) napomenutie za nedostatočné zastúpenie krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) v rannom a dennom vysielaní v prvom štvrťroku 2026. Podľa stanice Europe 1 ide o France Inter a France Info, ktoré podľa ARCOM sústredili väčšinu vysielacieho času venovaného RN medzi polnocou a 05.59 h, keď je sledovanosť nízka.
WASHINGTON - Federálny sudca v USA zamietol žiadosť správnej rady Kennedyho centra múzických umení a ministerstva spravodlivosti USA o pozastavenie rozhodnutia, podľa ktorého musí byť z priečelia tejto prestížnej kultúrnej inštitúcie odstránené meno prezidenta USA Donalda Trumpa. Sudca nariadil odstrániť Trumpovo meno z priečelia budovy aj zo všetkých súvisiacich materiálov.
SNINA - Vo veku 72 rokov zomrel významný akademický maliar Andrej Smolák. Medzinárodný výtvarný festival v Snine, bol správcom Nadácie ART.EAST a v roku 2004 založil Nadáciu KREMENEC na podporu kultúry a zachovania tradícií Rusínov. Smolák sa prezentoval na viacerých samostatných výstavách doma i v zahraničí. Jeho obrazy sú v galériách a súkromných zbierkach v mnohých európskych štátoch, ale aj v USA, Japonsku a Austrálii.
PRAHA - Katedrála svätého Víta na Pražskom hrade má nový organ. Stavba chrámu, ktorý sa stal jednou z pražských dominánt, sa tak podľa vyjadrenia Pražského arcibiskupstva po vyše 700 rokoch symbolicky zavŕšila. Nástroj vyrobený v Španielsku je vysoký viac než 12 metrov, váži vyše 45 ton a má takmer 6000 píšťal. Ich levitujúci vzhľad navrhol slovenský dizajnér Peter Olah.
RIO DE JANEIRO - Americký spevák Oliver Tree zomrel pri tragickej nehode vrtuľníkov v Brazílii. V júli mal vystupovať na festivale Pohoda na trenčianskom letisku. „Oliver Tree nám bude chýbať nielen na Pohode, ale aj ako umelec, ktorý do hudby prinášal nadhľad, iróniu a radosť zo života. Jeho strata nás úprimne zasiahla. Ďakujeme za hudbu, ktorú po sebe Oliver Tree zanechal, aj za všetku radosť, ktorú priniesol na svetovú hudobnú scénu,“ zdôraznili organizátori.
BRATISLAVA - Pod Mostom Apollo v Bratislave má vyrásť nový skatepark. Nachádzať sa má na ružinovskej strane podmostia Apollo. Farebnosťou má byť podobný Skateparku Janka Kráľa, realizovať ho má rovnaké architektonické štúdio, zároveň má byť iný. Má mať dva bazény, rampu a ďalšie skejtové prvky, ako aj „tanečný“ parket s vypuklými zrkadlami. S prácami sa má podľa primátora začať v lete, dokončený má byť na jeseň.
BERLÍN - Nemecký minister pre digitalizáciu a modernizáciu štátu Karsten Wildberger sa dostal pod drobnohľad nemeckých médií v súvislosti s údajným využívaním umelej inteligencie na príprave úradných textov. Hovorca ministerstva agentúre potvrdil, že Wildberger používa AI ako pracovný nástroj. Týždenník Die Zeit informoval, že viaceré prejavy a komentáre pripisované Wildbergerovi boli zrejme z veľkej časti vygenerované pomocou AI. Noviny uviedli, že svoje zistenia založili na analýzach pomocou softvéru určeného na detekciu obsahu generovaného umelou inteligenciou. Niektorí odborníci však poukazujú na to, že takýto detekčný softvér nie je úplne spoľahlivý.
BRATISLAVA - Najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou na Slovensku zostáva Rádio Expres, ktoré si naladilo 28,5 percenta poslucháčov. Vyplýva to z aktuálnych výsledkov prieskumu Radioprojekt od spoločnosti Median SK. Druhým najpočúvanejším je Fun rádio s 21,3 percenta poslucháčov. Na treťom mieste je Rádio Europa 2 s počúvanosťou 19,4 percenta. Rádio Slovensko dosiahlo 18,3 percenta a Rádio Vlna 15,7 percenta. Nasledujú Rádio Melody so 14,2 percenta a Rádio Regina, ktoré si naladilo 8,2 percenta poslucháčov.
LONDÝN - Britský verejnoprávny vysielateľ BBC zruší pod vedením nového generálneho riaditeľa Matta Brittina 550 pracovných miest a ukončí niektoré programy. Úsporné opatrenia by mali počet zamestnancov vysielateľa v najbližších troch rokoch znížiť celkovo až o približne 2000, pričom najsilnejšie by malo byť zasiahnuté BBC News.
BRATISLAVA - Vlani prišlo na slovenské filmy do kín 1.058.032 divákov. Vyplýva to zo Správy o stave slovenskej audiovízie v roku 2025, ktorú pripravuje Kancelária Creative Europe Desk Slovensko. V spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ) ju tento rok vydala po 23. raz. V slovenských kinách malo vlani premiéru 42 slovenských filmov, čo predstavuje 14 percent všetkých snímok uvedených v pláne premiér Únie filmových distribútorov.
KOŠICE - Začína sa MFF Art Film Košice a Slovenský filmový ústav (SFÚ) bude na ňom prezentovať Digitalizované a digitálne reštaurované diela v sekcii SFÚ: Rodinné filmové striebro. Pôjde o tri dlhometrážne a sedem krátkometrážnych snímok. Ďalšie dve klasické diela na košickom filmovom festivale uvedú na počesť herca Vladislava Müllera v sekcii Cena Milana Lasicu. Na pôde festivalu sa uskutoční aj prezentácia publikácie Slovenský strihový film.