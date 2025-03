TÝŽDEŇ V KULTÚRE: České levy a udalosti z muzeálneho prostredia

Bratislava 14. marca (TASR) - Vo svete kultúry sa počas uplynulého týždňa odohralo niekoľko pozoruhodných udalostí. Filmových fanúšikov zaujalo slávnostné odovzdávanie cien Český lev, ktoré ovládla dráma "Vlny" aj so slovenskou účasťou. Svet kinematografie sa dozvedel, že príčinou úmrtia amerického herca Genea Hackmana bola choroba srdca. Parížske Centre Pompidou privítalo svojich posledných návštevníkov pred rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá bude trvať päť rokov, zatiaľ čo pôvodné Leninovo múzeum vo fínskom Tampere, venované vodcovi boľševikov, bolo po prestavbe opäť otvorené pod novým názvom Nootti. Z Grécka prišla správa, že poslanec tamojšieho parlamentu strhol zo steny štyri obrazy vystavené v Národnej galérii v Aténach.



Najviac ocenení na 32. ročníku odovzdávania cien Český lev získala dobová dráma "Vlny" režiséra Jiřího Mádla o príbehu dvoch bratov z rokov 1967 - 1968 na pozadí udalostí Pražskej jari a následnej invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, ktorá sa zameriava na dianie v Československom rozhlase. Bodovala v šiestich kategóriách vrátane najlepšieho celovečerného hraného filmu. Film "Vlny" bol ocenený aj za najlepšiu réžiu, scenár a zvuk. Nominácie premenil na víťazstvo tiež v kategóriách najlepší herec vo vedľajšej úlohe a najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe, kde si ceny prevzali Stanislav Majer, ktorý v snímke stvárnil českého novinára Milana Weinera, a Tatiana Pauhofová za rolu českej rozhlasovej novinárky Věry Šťovíčkovej-Heroldovej.



Americkí vyšetrovatelia spresnili, že oscarový herec Gene Hackman zomrel na chorobu srdca týždeň po tom, ako jeho manželka umrela na ochorenie spôsobené hantavírusom. Hackman pravdepodobne nevedel, že jeho manželka je mŕtva, pretože bol v pokročilom štádiu Alzheimerovej choroby, ktorá významne prispela k jeho úmrtiu. Hlavná súdna lekárka Heather Jarrellová uviedla na základe výsledkov pitvy, že obe úmrtia boli spôsobené prirodzenou smrťou.



Cudzinci aj francúzski návštevníci Paríža mali počas víkendu poslednú možnosť pozrieť si prestížnu umeleckú zbierku v Centre Pompidou pred jeho rozsiahlou rekonštrukciou. Obnova je naplánovaná na päť rokov. Bezplatný vstup prilákal návštevníkov do galérií a na workshopy, hudobné vystúpenia a DJ sety. V zbierkach Centre Pompidou (oficiálne Národné centrum umenia a kultúry Georgesa Pompidoua) sú známe obrazy Salvadora Dalího a Henriho Matissa, ale tiež sochy Marcela Duchampa.



Múzeum vo fínskom Tampere venované vodcovi boľševikov Vladimirovi I. Leninovi bolo po prestavbe otvorené pod novým názvom Nootti. Je to reakcia na zmenené vzťahy medzi Fínskom a Ruskom po invázii na Ukrajinu. Pôvodné Leninovo múzeum v Tampere fungovalo od roku 1946 až do novembra 2024. Nový názov Nootti je fínsky výraz pre druh diplomatickej korešpondencie a odkazuje na "nótovú krízu" medzi Fínskom a bývalým Sovietskym zväzom (ZSSR) v roku 1961 počas vlády fínskeho prezidenta Urha Kekkonena. Múzeum sa v novom zameraní venuje rozpadu ruského impéria v roku 1917, fínskej nezávislosti, osudu sovietskych Fínov počas stalinského teroru, obrane pred sovietskou agresiou počas Zimnej vojny, spojenectvu s Hitlerom, povojnovej "finlandizácii" aj tajným službám.



Poslanec gréckeho parlamentu strhol zo steny štyri obrazy vystavené v Národnej galérii v Aténach. Medzi poškodenými obrazmi bola aj maľba, ktorú poslanec predtým kritizoval ako urážlivú z náboženských dôvodov. Privolaná polícia poslanca za krajne pravicovú stranu Víťazstvo (Niki) Nikolaosa Papadopulosa zadržala a po niekoľkých hodinách prepustila. Národná galéria - Múzeum Alexandrosa Sutsosa bola po vandalskom útoku pre návštevníkov zatvorená. Galéria vydala k incidentu vyhlásenie, v ktorom uviedla, že Papadopulos spolu s ďalšou osobou strhli zo stien štyri obrazy - exponáty výstavy gréckych umelcov s názvom Pôvab bizarnosti. Vystavené diela, ktoré karikujú ikony a náboženské námety, sú sprievodnou výstavou 80 rytín španielskeho majstra Francisca Goyu.