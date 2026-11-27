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TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Ďalší smútok Duran Duran, múzeum Akropoly ožíva
Vo svete kultúry, médií a spoločenských záležitostí sa počas uplynulého týždňa odohralo viacero zaujímavých udalostí.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) – Vo svete kultúry, médií a spoločenských záležitostí sa počas uplynulého týždňa odohralo viacero zaujímavých udalostí. Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša ich výberový prehľad.
ATÉNY - Historické múzeum Akropoly v Aténach je po 20 rokoch opäť prístupné verejnosti. Viac ako 150-ročná budova sa nachádza len niekoľko desiatok metrov od chrámu Partenón na slávnom kopci. Vystavené sú v nej architektonické fragmenty, obetné dary, nápisy a viac ako 800 archeologických nálezov zo starovekých Atén. Múzeum, ktoré otvorili v roku 1874, bolo prvou budovou moderného gréckeho štátu postavenou priamo na múzejné účely. Staré Múzeum Akropoly vzniklo v duchu myšlienky, ktorú v roku 1807 prvýkrát predstavil Adamantios Korais vo svojich odporúčaniach na ochranu starožitností.
NEW YORK - V newyorskom múzeu súčasného umenia MoMA prebieha od 20. novembra retrospektívna prehliadka „Tiene jari: Normalizácia v Československu“. Do 6. decembra sa premietne celkovo 14 československých filmov nakrútených v rokoch 1971 až 1986. Vo výbere sú aj snímky Dušana Hanáka, Dušana Trančíka, Martina Hollého a Juraja Jakubiska. Prehliadka predstavuje diela, ktorých tvorcovia v čase normalizácie zostali v Československu.
IBIZA - Andy Taylor, pôvodný gitarista anglickej novovlnovej skupiny Duran Duran, zomrel vo veku 65 rokov. Je to ďalšia jóbová zvesť v radoch kapely, z ktorej pred niekoľkými dňami odišiel bubeník Roger Taylor pre zhoršujúci sa tinitus (zvonenie v ušiach).
Gitarové riffy Andyho Taylora prispeli k úspechu Duran Duran v 80. rokoch, výrazne zneli v hitoch Girls on Film, Planet Earth, Hungry Like The Wolf, Is There Something I Should Know?, Union of the Snake, či The Refĺex. Jeho linky rozlíšili Duran Duran od väčšiny kapiel britského synthpopového nového romantizmu, spájal v nich vplyvy punkrocku a tanečnej hudby. Na uvedení do Rokenrolovej siene slávy v novembri 2022 sa nemohol zúčastniť pre pokročilú rakovinu prostaty. So svojou manželkou Tracey bol ženatý viac ako 40 rokov, mali štyri deti a žili na španielskom ostrove Ibiza.
WASHINGTON - Bývalý viceprezident Spojených štátov Al Gore sa vracia k novinárskej profesii - tentoraz ako majiteľ novín vo svojom rodnom štáte Tennessee. Noviny vychádzajú, už 50 rokov, raz týždenne a prinášajú správy z okresu Smith v strednej časti Tennessee, ktorý má približne 20.000 obyvateľov. Zatiaľ nie je jasné, do akej miery sa 78-ročný Gore zapojí do každodenného fungovania redakcie, uviedol však, že kúpou chce poslúžiť komunite a zachovať nezávislé lokálne médium.
MILÁNO – Kurátorka zo Spojených arabských emirátov (SAE) Húr Kásimíová sa stala prvou Arabkou a siedmou ženou, ktorá povedie prestížnu medzinárodnú výstavu súčasného umenia Benátske bienále. Jeho 62. ročník sa uskutoční v roku 2028. Kasímová je zakladateľkou a riaditeľkou nadácie Sharjah Art Foundation, ktorá v SAE podporuje súčasné umenie a kultúrnu výmenu. Od roku 2003 vedie aj Bienále v Šardžáhu a v roku 2015 pripravila expozíciu SAE na Benátskom bienále. Je o nej známe, že je dcérou vládcu emirátu Šardžá šejka Sultána bin Muhammada Kásimího.
PARÍŽ - Francúzska polícia vyšetruje francúzskeho herca Gérarda Depardieua a spisovateľa Michela Houellebecqa pre obvinenie, že v roku 2018 sexuálne zneužili ženu počas nakrúcania filmu Thalasso. K zneužitiu údajne došlo v decembri 2018, keď obaja v snímke stvárňovali fiktívne verzie samých seba. Ich obeťou mala byť herečka a tanečníčka, ktorá mala v tom čase 32 rokov. Režisér snímky Thalasso Guillaume Nicloux je obvinený zo spolupáchateľstva v prípade sexuálneho zneužitia.
MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal výnos, ktorým odvolal filmového režiséra, kameramana a scenáristu Alexandra Sokurova z prezidentskej Rady pre rozvoj občianskej spoločnosti a ľudské práva. Sokurov v uplynulých rokoch opakovane upozorňoval na cenzúru vo filme a v literatúre v Rusku. V rozhovore pre ruský časopis Forbes v máji 2023 povedal, že tlak ruských úradov na kultúru je v súčasnosti tvrdší ako v časoch Sovietskeho zväzu. Tento rok v lete napísal otvorený list predsedovi predstavenstva Zväzu filmárov Ruska Nikitovi Michalkovovi, v ktorom ho požiadal o pomoc pri zrušení cenzúrnych obmedzení týkajúcich sa 37 filmov.
ATÉNY - V špeciálne vybudovanej podzemnej komore južne od gréckeho hlavného mesta vystavili v stredu 2700 rokov staré pozostatky desiatok mladých mužov, ktorí prišli o život pri hromadnej poprave v starovekých Aténach. Staroveké pohrebisko vo Falire južne od Atén ukrýva okrem množstva pochovaných koní aj pozostatky viac než 2000 zosnulých osôb všetkých vekových kategórií. Archeológovia tam v roku 2016 objavili 79 mužov uložených v troch priekopách a zviazaných dohromady v skupinách. Muži žili v siedmom storočí pred naším letopočtom, odborníci sa domnievajú, že išlo pravdepodobne o stúpencov tzv. Kylónovho sprisahania, neúspešného pokusu o prevzatie moci v meste.
BRATISLAVA - Cenu Dosky 2026 za najlepšiu inscenáciu si prevzalo Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene za hru Michala Ditteho OTA v réžii Júlie Rázusovej, inšpirovanú životným príbehom novinárky Oty Plávkovej. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v Divadle Jána Palárika v Trnave. Za najlepšiu réžiu sezóny kritici označili výkon Dávida Pašku pri uvedení hry nositeľky Nobelovej ceny Elfriede Jelinek Endsieg//Dobytie v bratislavskom Divadle Malá scéna.
LONDÝN - Slávny britský šéfkuchár a reštauratér Gordon Ramsay povedie obnovenú motoristickú reláciu Top Gear, oznámila britská verejnoprávna stanica BBC. Ramsay, medzi ktorého úspešné relácie na oboch stranách Atlantiku patria Hell’s Kitchen a Ramsay’s Kitchen Nightmares, uviedol, že sa už nevie dočkať začiatku práce na relácii. Tá si získala veľkú fanúšikovskú základňu po celom svete vďaka kombinácii bežných motoristických správ a často absurdných vodičských výziev. Top Gear sa nevysiela od roku 2022, keď sa počas nakrúcania vážne zranil moderátor a bývalý kriketový reprezentant Andrew Flintoff.
ATÉNY - Historické múzeum Akropoly v Aténach je po 20 rokoch opäť prístupné verejnosti. Viac ako 150-ročná budova sa nachádza len niekoľko desiatok metrov od chrámu Partenón na slávnom kopci. Vystavené sú v nej architektonické fragmenty, obetné dary, nápisy a viac ako 800 archeologických nálezov zo starovekých Atén. Múzeum, ktoré otvorili v roku 1874, bolo prvou budovou moderného gréckeho štátu postavenou priamo na múzejné účely. Staré Múzeum Akropoly vzniklo v duchu myšlienky, ktorú v roku 1807 prvýkrát predstavil Adamantios Korais vo svojich odporúčaniach na ochranu starožitností.
NEW YORK - V newyorskom múzeu súčasného umenia MoMA prebieha od 20. novembra retrospektívna prehliadka „Tiene jari: Normalizácia v Československu“. Do 6. decembra sa premietne celkovo 14 československých filmov nakrútených v rokoch 1971 až 1986. Vo výbere sú aj snímky Dušana Hanáka, Dušana Trančíka, Martina Hollého a Juraja Jakubiska. Prehliadka predstavuje diela, ktorých tvorcovia v čase normalizácie zostali v Československu.
IBIZA - Andy Taylor, pôvodný gitarista anglickej novovlnovej skupiny Duran Duran, zomrel vo veku 65 rokov. Je to ďalšia jóbová zvesť v radoch kapely, z ktorej pred niekoľkými dňami odišiel bubeník Roger Taylor pre zhoršujúci sa tinitus (zvonenie v ušiach).
Gitarové riffy Andyho Taylora prispeli k úspechu Duran Duran v 80. rokoch, výrazne zneli v hitoch Girls on Film, Planet Earth, Hungry Like The Wolf, Is There Something I Should Know?, Union of the Snake, či The Refĺex. Jeho linky rozlíšili Duran Duran od väčšiny kapiel britského synthpopového nového romantizmu, spájal v nich vplyvy punkrocku a tanečnej hudby. Na uvedení do Rokenrolovej siene slávy v novembri 2022 sa nemohol zúčastniť pre pokročilú rakovinu prostaty. So svojou manželkou Tracey bol ženatý viac ako 40 rokov, mali štyri deti a žili na španielskom ostrove Ibiza.
WASHINGTON - Bývalý viceprezident Spojených štátov Al Gore sa vracia k novinárskej profesii - tentoraz ako majiteľ novín vo svojom rodnom štáte Tennessee. Noviny vychádzajú, už 50 rokov, raz týždenne a prinášajú správy z okresu Smith v strednej časti Tennessee, ktorý má približne 20.000 obyvateľov. Zatiaľ nie je jasné, do akej miery sa 78-ročný Gore zapojí do každodenného fungovania redakcie, uviedol však, že kúpou chce poslúžiť komunite a zachovať nezávislé lokálne médium.
MILÁNO – Kurátorka zo Spojených arabských emirátov (SAE) Húr Kásimíová sa stala prvou Arabkou a siedmou ženou, ktorá povedie prestížnu medzinárodnú výstavu súčasného umenia Benátske bienále. Jeho 62. ročník sa uskutoční v roku 2028. Kasímová je zakladateľkou a riaditeľkou nadácie Sharjah Art Foundation, ktorá v SAE podporuje súčasné umenie a kultúrnu výmenu. Od roku 2003 vedie aj Bienále v Šardžáhu a v roku 2015 pripravila expozíciu SAE na Benátskom bienále. Je o nej známe, že je dcérou vládcu emirátu Šardžá šejka Sultána bin Muhammada Kásimího.
PARÍŽ - Francúzska polícia vyšetruje francúzskeho herca Gérarda Depardieua a spisovateľa Michela Houellebecqa pre obvinenie, že v roku 2018 sexuálne zneužili ženu počas nakrúcania filmu Thalasso. K zneužitiu údajne došlo v decembri 2018, keď obaja v snímke stvárňovali fiktívne verzie samých seba. Ich obeťou mala byť herečka a tanečníčka, ktorá mala v tom čase 32 rokov. Režisér snímky Thalasso Guillaume Nicloux je obvinený zo spolupáchateľstva v prípade sexuálneho zneužitia.
MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal výnos, ktorým odvolal filmového režiséra, kameramana a scenáristu Alexandra Sokurova z prezidentskej Rady pre rozvoj občianskej spoločnosti a ľudské práva. Sokurov v uplynulých rokoch opakovane upozorňoval na cenzúru vo filme a v literatúre v Rusku. V rozhovore pre ruský časopis Forbes v máji 2023 povedal, že tlak ruských úradov na kultúru je v súčasnosti tvrdší ako v časoch Sovietskeho zväzu. Tento rok v lete napísal otvorený list predsedovi predstavenstva Zväzu filmárov Ruska Nikitovi Michalkovovi, v ktorom ho požiadal o pomoc pri zrušení cenzúrnych obmedzení týkajúcich sa 37 filmov.
ATÉNY - V špeciálne vybudovanej podzemnej komore južne od gréckeho hlavného mesta vystavili v stredu 2700 rokov staré pozostatky desiatok mladých mužov, ktorí prišli o život pri hromadnej poprave v starovekých Aténach. Staroveké pohrebisko vo Falire južne od Atén ukrýva okrem množstva pochovaných koní aj pozostatky viac než 2000 zosnulých osôb všetkých vekových kategórií. Archeológovia tam v roku 2016 objavili 79 mužov uložených v troch priekopách a zviazaných dohromady v skupinách. Muži žili v siedmom storočí pred naším letopočtom, odborníci sa domnievajú, že išlo pravdepodobne o stúpencov tzv. Kylónovho sprisahania, neúspešného pokusu o prevzatie moci v meste.
BRATISLAVA - Cenu Dosky 2026 za najlepšiu inscenáciu si prevzalo Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene za hru Michala Ditteho OTA v réžii Júlie Rázusovej, inšpirovanú životným príbehom novinárky Oty Plávkovej. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v Divadle Jána Palárika v Trnave. Za najlepšiu réžiu sezóny kritici označili výkon Dávida Pašku pri uvedení hry nositeľky Nobelovej ceny Elfriede Jelinek Endsieg//Dobytie v bratislavskom Divadle Malá scéna.
LONDÝN - Slávny britský šéfkuchár a reštauratér Gordon Ramsay povedie obnovenú motoristickú reláciu Top Gear, oznámila britská verejnoprávna stanica BBC. Ramsay, medzi ktorého úspešné relácie na oboch stranách Atlantiku patria Hell’s Kitchen a Ramsay’s Kitchen Nightmares, uviedol, že sa už nevie dočkať začiatku práce na relácii. Tá si získala veľkú fanúšikovskú základňu po celom svete vďaka kombinácii bežných motoristických správ a často absurdných vodičských výziev. Top Gear sa nevysiela od roku 2022, keď sa počas nakrúcania vážne zranil moderátor a bývalý kriketový reprezentant Andrew Flintoff.