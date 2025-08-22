< sekcia Kultúra
TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Eurovízia vo Viedni i Carter na známke
Amerického prezidenta Jimmyho Cartera poctia pamätnou známkou z edície Forever (Navždy) v deň, ktorý by bol jeho 101. narodeninami.
Autor TASR
Bratislava 22. augusta (TASR) - Vo svete kultúry, médií a spoločenských záležitostí sa počas uplynulého týždňa odohralo niekoľko pozoruhodných udalostí. Priaznivcov hudby milo prekvapilo avizované vydanie rozsiahleho boxsetu, ktorý mapuje newyorské obdobie Johna Lennona a Yoko Ono a ich politický aktivizmus. Do rakúskej metropoly Viedeň sa na budúci rok vráti Eurovízia. Oznámili tiež, že do internetovej edície slovníka vydavateľstva Univerzity v Cambridgei sa za uplynulý rok dostalo približne 6000 nových slov. Pamiatku amerického prezidenta Jimmyho Cartera poctia známkou z edície Forever (Navždy) v deň, ktorý by bol jeho 101. narodeninami. Zo smutných udalostí zaskočila zvesť, že turistická sprievodkyňa skolabovala a následne zomrela počas prehliadky rímskeho Kolosea, ktorú viedla v čase horúčav.
Rakúska metropola Viedeň bude opäť hostiť pesničkovú súťaž Eurovízia, oznámila tamojšia verejnoprávna televízia ORF. Veľké finále je naplánované na 16. mája. Jedenásť rokov po tom, ako Viedeň naposledy privítala túto súťaž, sa jubilejný 70. ročník Eurovízie vráti do hlavného mesta krajiny, ktorá získala právo usporiadať súťaž vďaka víťazstvu JJ (občianskym menom Johannes Pietsch) v ročníku 2025 vo švajčiarskom Bazileji. Viedeň uspela pred kandidatúrou Innsbrucku.
Žena, ktorú obvinili z predaja liekov, ktoré zabili hviezdu seriálu Priatelia Matthewa Perryho, súhlasila s priznaním k vine. Jasveen Sanghová (42), známa ako „ketamínová kráľovná“, je piatou a poslednou obžalovanou, ktorá uzavrela dohodu s prokuratúrou a vyhla sa tak súdnemu procesu, ktorý sa mal konať v septembri. Sanghová súhlasila, že sa prizná k piatim federálnym trestným obvineniam vrátane poskytnutia ketamínu, ktorý viedol k Perryho smrti.
Amerického prezidenta Jimmyho Cartera poctia pamätnou známkou z edície Forever (Navždy) v deň, ktorý by bol jeho 101. narodeninami. Poštová služba USA (USPS) uvedie známku do predaja 1. októbra v Atlante, v štáte Georgia. Na poštovej známke bude portrét 39. prezidenta krajiny z roku 1982 od maliara Herberta E. Abramsa. Vydanie známky s Carterovou podobizňou ohlásili v Národnom historickom parku Jimmyho Cartera v meste Plains.
Dom v anglickom grófstve Cornwall, kde britpopová skupina Oasis nahrala svoj debutový album Definitely Maybe z roku 1994, ponúkli majitelia na predaj. Dom v obci Golant, v ktorom sídli Sawmills Studio, bol podľa realitného inzerátu ponúknutý na predaj za 1,95 milióna libier. Liam a Noel Gallagherovci nahrávali väčšinu svojho zásadného albumu v tomto štúdiu od decembra 1993 do mája 1994. Štúdio hostilo aj The Stone Roses, Muse či Roberta Planta.
Newyorské obdobie Johna Lennona a Yoko Ono a ich politický aktivizmus je predmetom pripravovaného rozsiahleho boxetu s názvom Power to the People. Kolekciu produkuje ich syn Sean Lennon spolu so svojím tímom, ktorý už päťkrát získal cenu Grammy. Boxet bude obsahovať celkovo 123 piesní, z toho 90 doteraz neznámych a dosiaľ nevydaných, a bude zachytávať najpolitickejšiu éru slávneho britsko-japonského páru. Súbor vyjde 10. októbra.
Paul McCartney zdieľal na internete príspevok, ktorý naznačuje návrat projektu Anthology jeho domovskej skupiny The Beatles. Najnovšiu aktualizáciu zverejnili na Instagrame a indikuje pokračovanie antologickej série z 90. rokov. Hudobník zverejnil obrázky, z ktorých každý obsahuje izolované čísla 1, 2, 3 a 4. Tri diely dvojalbumov Anthology vyšli v rokoch 1995-1996. Príspevok vyvolal diskusiu medzi fanúšikmi a mnohí v sekcii komentárov sú presvedčení, že to naznačuje návrat Anthology.
Do internetovej edície slovníka vydavateľstva Univerzity v Cambridgei sa za uplynulý rok dostalo približne 6000 nových slov. Sú medzi nimi aj slangové výrazy ako „skibidi“, „delulu“ a „tradwife“, ktoré popularizovali sociálne siete a najmladšie generácie „Internetová kultúra mení anglický jazyk a je fascinujúce pozorovať a zaznamenávať tento vplyv v slovníku,“ poznamenal Colin McIntosh, manažér lexikálneho programu v najväčšom internetovom slovníku na svete Cambridge Dictionary.
Joe Caroff, americký grafický dizajnér zomrel vo veku 103 rokov v New Yorku, iba jeden deň pred svojimi 104. narodeninami. Jeho najznámejšie diela zahŕňajú logo zbrane Jamesa Bonda či filmové plagáty pre snímky ako West Side Story (1961), Ťažký deň (1964), ako aj typografiu pre Posledné tango v Paríži (1972), Rollerball (1975) a Manhattan (1979). Caroff tiež pripravil úvodné titulky pre filmy ako Vzdialený most (1977), Smrť obchodného cestujúceho (1985), Brighton Beach Memoirs (1986) a Posledné pokušenie Krista (1988).
Americká trashmetalová skupina Megadeth oznámila, že ukončuje svoju kariéru, pričom jej nadchádzajúci album bude posledný. Slávna formácia sa v roku 2026 zároveň vydá na rozlúčkové turné. „Je mnoho hudobníkov, ktorí sa dostali na koniec svojej kariéry, či už náhodou alebo úmyselne,“ uviedol vo vyhlásení líder a zakladateľ kapely Dave Mustaine. „Väčšina z nich sa nedostane na vrchol podľa svojich predstáv a práve v tomto rozpoložení sa nachádzam aj ja,“ vysvetlil 63-ročný hudobník.
Príprava životopisného filmu o zosnulej írskej speváčke Sinéad O'Connorovej je v plnom prúde. Medzi jeho podporovateľmi je aj spoločnosť, ktorá sa podieľala na výrobe uznávaného dokumentu o umelkyni s názvom Nothing Compares z roku 2022. Film bude režírovať Josephine Deckerová, ktorá v roku 2020 nakrútila i životopisný film o hororovej spisovateľke Shirley Jacksonovej v hlavnej úlohe s Elisabeth Mossovou. Scenár napíše Stacey Greggová, ktorá má na konte televízne seriály Mary & George, Little Birds alebo The Letter for the King.
Vo veku 87 rokov zomrel britský herec Terence Stamp, ktorý vo filme Superman v réžii Richarda Donnera z roku 1978 stvárnil postavu zloducha Generála Zoda. Túto rolu si zopakoval aj v pokračovaní Superman 2, ktoré režíroval Richard Lester. Film Billy Budd (1962) v réžii Petera Ustinova Stampovi priniesol nomináciu na cenu americkej filmovej akadémie Oscar a nomináciu na Zlatý glóbus pre najlepšieho začínajúceho herca. V roku 1965 získal na filmovom festivale v Cannes cenu za najlepší herecký výkon za rolu psychopatického bankového úradníka vo filme Zberateľ.
Turistická sprievodkyňa skolabovala a následne zomrela počas prehliadky rímskeho Kolosea, ktorú viedla v čase horúčav. Združenie turistických sprievodcov AGTA informovalo, že sprievodkyňu sa nepodarilo oživiť napriek pokusom zo strany viacerých návštevníkov Kolosea. Zomrela skôr, než prišla sanitka, a to podľa zdrojov z prostredia odborárov zrejme na infarkt či v dôsledku úpalu. K incidentu došlo na prvom poschodí starovekého rímskeho amfiteátra, kde 56-ročná žena sprevádzala skupinu turistov.
