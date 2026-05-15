TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Finalisti Eurovízie či múzeum The Beatles
Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) – Vo svete kultúry, médií a spoločenských záležitostí sa počas uplynulého týždňa odohralo viacero zaujímavých udalostí. Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša ich výberový prehľad.
VIEDEŇ – Do finále jubilejného 70. ročníka pesničkovej súťaže Eurovízia sa v dvoch semifinálových kolách prebojovalo 20 krajín: Albánsko, Austrália, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Izrael, Litva, Malta, Moldavsko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Švédsko a Ukrajina. Hlavní podporovatelia súťaže Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Británia mali miesto garantované, rovnako ako usporiadateľské Rakúsko. To túto pesničkovú súťaž vlani vyhralo.
PARÍŽ – Vo francúzskom letovisku Cannes sa začal 79. ročník medzinárodného filmového festivalu. Porote predsedá juhokórejský režisér Pak Čchan-uk. Porota posúdi 22 filmov v hlavnej súťaži a na konci festivalu, 23. mája, udelí víťazovi prestížnu Zlatú palmu. Festival otvorí film francúzskeho režiséra a scenáristu Pierra Salvadoriho s názvom La Vénus électrique. Vo výbere nie sú žiadne filmy veľkých hollywoodskych štúdií.
BENÁTKY – Bez formálneho otváracieho ceremoniálu sa pre verejnosť začal 61. ročník Benátskeho bienále, ktorý zatieňujú kontroverzie ohľadom prítomnosti Ruska a Izraela. Jedna z popredných svetových prehliadok umenia a kultúry potrvá do 22. novembra. Konflikt o účasť Ruska a Izraela viedol k rezignácii celej poroty a preto nebude udelená ani hlavná cena, čo sa od prvého ročníka festivalu v roku 1895 doteraz nestalo.
NAIROBI – Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že proces odovzdania afrických umeleckých diel z francúzskych múzeí, ktoré boli odcudzené počas koloniálnej éry, je „nezastaviteľný“. Macron sa tak vyjadril na dvojdňovom summite Africa Forward 2026 v kenskom Nairobi, len niekoľko dní po tom, ako francúzsky parlament schválil zákon, ktorý vláde umožňuje vrátiť ukradnuté artefakty vydaním nariadenia.
LONDÝN – Otvorenie prvého oficiálneho múzea skupiny The Beatles v Londýne je naplánované na budúci rok, oznámila spoločnosť Apple Corps. Sídlo bude mať v budove, na streche ktorej kapela 30. januára 1969 odohrala svoj posledný koncert. Múzeum s názvom The Beatles at 3 Savile Row ponúkne na siedmich poschodiach doteraz nezverejnené archívne materiály a repliku podzemného štúdia, kde táto slávna štvorica nahrávala svoj posledný album Let It Be. Návštevníci budú mať tiež prístup na strechu.
LONDÝN – Online magazín Time Out vyhlásil Londýn za najlepšie mesto na svete z hľadiska kultúry. Britská metropola bola ocenená za svoju rozsiahlu, vysoko kvalitnú a prístupnú kultúrnu scénu, ktorá zahŕňa „divadlo, umelecké galérie, múzeá, literárne festivaly, živú hudbu a komédiu“. Rebríček vznikol na základe výsledkov prieskumu na vzorke viac ako 24.000 obyvateľov miest po celom svete, vychádza tiež z názorov výboru odborníkov a redaktorov magazínu Time Out. Na druhom mieste skončil Paríž, na treťom New York.
VIEDEŇ – Vo veku 85 rokov zomrela rakúska umelkyňa a popredná osobnosť avantgardnej feministickej scény povojnovej Európy Valie Export, vlastným menom Waltraud Lehnerová. Na začiatku svojej kariéry sa preslávila čiastočnou nahotou na verejných priestranstvách, čím chcela spochybniť postoje k ženskému telu a miestu žien v spoločnosti. Jej provokatívna tvorba sa neskôr zameriavala na konceptuálne umenie, videoinštalácie a film.
LISABON – Malý portugalský výrobca likérov a džemov Licores do Vale vyhral súdny spor s francúzskym luxusným módnym gigantom Louis Vuitton a môže naďalej používať iniciály „LV“ ako svoje logo. Spoločnosť Louis Vuitton argumentovala, že dve písmená sú usporiadané spôsobom, ktorý sa príliš podobá jej vlastnému slávnemu logu. Módny dom označil písmená v logu malej firmy za „takmer identické na verbálnej, fonetickej a koncepčnej úrovni“.
ŽENEVA – Modrozelený diamant Ocean Dream s hmotnosťou 5,5 karátu sa na aukcii Christie's v Ženeve predal za viac ako 13,5 milióna švajčiarskych frankov (14,75 milióna eur). Podľa aukčnej spoločnosti ide o rekordnú cenu za drahokam tohto druhu predaný na dražbe. Diamant trojuholníkového brusu, označovaný za najväčší známy v sýtej modrozelenej farbe, bol objavený v 90. rokoch v strednej Afrike. Predajná cena výrazne prekonala predaukčný odhad na úrovni sedem až desať miliónov švajčiarskych frankov.
PRAHA – Z Baziliky sv. Vavřinca a sv. Zdislavy v českom meste Jablonné v Podještědí v Libereckom kraji ukradli lebku svätej Zdislavy. Ako uviedol nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, stalo sa to na začiatku bohoslužby. Hovorkyňa polície Libereckého kraja uviedla, že hodnota lebky sa preveruje, jej historický význam je však nevyčísliteľný. V bazilike je bezpečnostný alarm, ktorý sa však pred každou bohoslužbou vypína. Svätá Zdislava je spätá so založením mesta a je patrónkou Libereckého kraja.
