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TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Hudobné návraty a filmové festivaly
Britská rocková skupina The Rolling Stones uviedla na trh svoj nový album Foreign Tongues, ktorý vychádza pri príležitosti 64. výročia založenia kapely.
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) – Vo svete kultúry, médií a spoločenských záležitostí sa počas uplynulého týždňa odohralo viacero zaujímavých udalostí. Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša ich výberový prehľad.
LONDÝN - Britská rocková skupina The Rolling Stones uviedla na trh svoj nový album Foreign Tongues, ktorý vychádza pri príležitosti 64. výročia založenia kapely. Ide o 25. radový štúdiový album legendárneho zoskupenia, trvá 62 minút a obsahuje 14 skladieb. Oficiálnym hlavným singlom sa stala energická pesnička In The Stars, ktorej refrén ma sviežu a nenásilne výraznú melódiu. Vydanie albumu sprevádzala veľkolepá svetelná šou v Londýne nad riekou Temža, kde 500 dronov vytvorilo ikonické logo kapely s perami a vyplazeným jazykom. Na novinke Foreign Tongues hosťujú známe mená ako Paul McCartney, Steve Winwood a Robert Smith.
NEW YORK - Raper Jay-Z sa po rokoch mimo koncertných pódií vrátil na scénu tromi vystúpeniami pred domácim publikom v New Yorku. Yankee Stadium v Bronxe bol vypredaný. Počas troch večerov sa na pódiu k nemu pridali viaceré hviezdy vrátane jeho manželky Beyoncé, Rihanny, Eminema, Pharrella Williamsa, Alicie Keys, Ushera, Nasa a Pusha T. Tretí koncert sprevádzali niekoľkohodinové zdržania. Podľa organizátorov sa stovky fanúšikov bez vstupeniek snažili dostať dovnútra, čo donútilo bezpečnostné zložky uzavrieť vstupy a následne ich postupne opäť otvárať. Majitelia lístkov tak hodiny čakali na vstup a niektorí tvrdili, že sa na koncert vôbec nedostali.
BRATISLAVA - Najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou na Slovensku zostáva Rádio Expres, ktoré si naladilo 28,4 percenta poslucháčov. Vyplýva to z aktuálnych výsledkov prieskumu Radioprojekt od spoločnosti Median SK. Druhé najpočúvanejšie je Fun rádio s 21,7 percenta poslucháčov. Na treťom mieste je Rádio Europa 2 s počúvanosťou 19,6 percenta. Rádio Slovensko dosiahlo 18,3 percenta a Rádio Vlna 16,5 percenta. Nasledujú Rádio Melody so 14,2 percenta a Rádio Regina, ktoré si naladilo 8,2 percenta poslucháčov.
PAMPLONA - Dvaja bežci utrpeli vážne zranenia po tom, čo ich počas posledného behu s býkmi na tohtoročných slávnostiach svätého Firmína v Pamplone nabrali býky na rohy. Podľa organizátorov 18-ročný mladík utrpel zranenie stehna, zatiaľ čo 46-ročného muža zasiahol býk do hrudníka. Počas záverečného behu sa celkovo zranilo desať ľudí vrátane Brita, ktorý sa na tomto podujatí zúčastnil napriek tomu, že mal 86 rokov. Tento rok utrpelo počas ôsmich behov zranenia viac než 70 účastníkov slávností, väčšinu z nich tvorili Španieli. Do nemocníc ich previezli s odreninami, pomliaždeninami, reznými ranami a zlomeninami. Svetoznámy festival na počesť patróna mesta svätého Firmína je charakteristický tý, že každé ráno do úzkych uličiek starého mesta vypustia šesť býkov, z ktorých niektoré vážia aj viac než 600 kilogramov. Smerujú do arény, v ktorej sa počas dňa konajú býčie zápasy.
BERLÍN - Pod názvom Tak ďaleko, tak blízko! prebieha V Berlíne prehliadka klasického slovenského a českého filmu. Akcia dostala názov podľa známeho filmu uznávaného nemeckého režiséra Wima Wendersa. Zo zbierok Slovenského filmového ústavu ponúkne šesť významných diel slovenskej kinematografie. Ako prvý slovenský film uviedli 12. júla komédiu Jána Lacka Šťastie príde v nedeľu (1958). Odprezentujú ešte vojnové drámy Paľa Bielika Kapitán Dabač (1959) a Petra Solana Boxer a smrť (1962), detektívny film Prípad pre obhajcu (1964) Martina Hollého, filmovú adaptáciu rovnomenného románu Petra Pišťanka Rivers of Babylon (1998) v réžii Vlada Balca a v pásme krátkych filmov nazvanom Praha, 21. august 1968, sa premietne strihový film z augustových udalostí roku 1968 Čierne dni (1968), na ktorom sa režisérsky podieľali Milan Černák, Štefan Kamenický a Ctibor Kováč.
KARLOVE VARY - Absolútnym víťazom 60. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch sa stal mjanmarský film Spadnuté ovocie (Padlé ovoce/Fruit Gathering), na ktorého produkcii sa podieľali aj Francúzsko a Česko. Film zachytáva príbeh dvoch mjanmarských textilných robotníčok, ktoré nachádzajú únik z krutej reality vo vzájomnom intímnom vzťahu, ktorý je však v ich krajine spoločensky neprijateľný. Cenu prezidenta festivalu si hneď na začiatku večera prišla prevziať slovenská herečka a bývalá diplomatka Magdaléna Vášáryová. Rovnakú cenu získali aj americký herec Jeffrey Wright, herec, scenárista, režisér a producent Jesse Eisenberg a herečka, režisérka, producentka a scenáristka Maggie Gyllenhaalová.
SYDNEY - Novozélandský herec Sam Neill, známy z filmovej série Jurský park či snímky Piano, zomrel v austrálskom meste Sydney vo veku 78 rokov. Počas svojej päťdesiatročnej kariéry sa objavil vo viac než 150 produkciách a preslávil sa najmä úlohou doktora Alana Granta v sérii Jurský park. Sam Neill sa narodil v Severnom Írsku a vyrastal na Novom Zélande. Medzinárodnú pozornosť prvýkrát upútal v roku 1979 v austrálskej historickej dráme Moja brilantná kariéra. Medzi jeho ďalšie známe tituly dve série britského televízneho seriálu Gangy z Birminghamu.
LONDÝN - Britská rocková skupina The Rolling Stones uviedla na trh svoj nový album Foreign Tongues, ktorý vychádza pri príležitosti 64. výročia založenia kapely. Ide o 25. radový štúdiový album legendárneho zoskupenia, trvá 62 minút a obsahuje 14 skladieb. Oficiálnym hlavným singlom sa stala energická pesnička In The Stars, ktorej refrén ma sviežu a nenásilne výraznú melódiu. Vydanie albumu sprevádzala veľkolepá svetelná šou v Londýne nad riekou Temža, kde 500 dronov vytvorilo ikonické logo kapely s perami a vyplazeným jazykom. Na novinke Foreign Tongues hosťujú známe mená ako Paul McCartney, Steve Winwood a Robert Smith.
NEW YORK - Raper Jay-Z sa po rokoch mimo koncertných pódií vrátil na scénu tromi vystúpeniami pred domácim publikom v New Yorku. Yankee Stadium v Bronxe bol vypredaný. Počas troch večerov sa na pódiu k nemu pridali viaceré hviezdy vrátane jeho manželky Beyoncé, Rihanny, Eminema, Pharrella Williamsa, Alicie Keys, Ushera, Nasa a Pusha T. Tretí koncert sprevádzali niekoľkohodinové zdržania. Podľa organizátorov sa stovky fanúšikov bez vstupeniek snažili dostať dovnútra, čo donútilo bezpečnostné zložky uzavrieť vstupy a následne ich postupne opäť otvárať. Majitelia lístkov tak hodiny čakali na vstup a niektorí tvrdili, že sa na koncert vôbec nedostali.
BRATISLAVA - Najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou na Slovensku zostáva Rádio Expres, ktoré si naladilo 28,4 percenta poslucháčov. Vyplýva to z aktuálnych výsledkov prieskumu Radioprojekt od spoločnosti Median SK. Druhé najpočúvanejšie je Fun rádio s 21,7 percenta poslucháčov. Na treťom mieste je Rádio Europa 2 s počúvanosťou 19,6 percenta. Rádio Slovensko dosiahlo 18,3 percenta a Rádio Vlna 16,5 percenta. Nasledujú Rádio Melody so 14,2 percenta a Rádio Regina, ktoré si naladilo 8,2 percenta poslucháčov.
PAMPLONA - Dvaja bežci utrpeli vážne zranenia po tom, čo ich počas posledného behu s býkmi na tohtoročných slávnostiach svätého Firmína v Pamplone nabrali býky na rohy. Podľa organizátorov 18-ročný mladík utrpel zranenie stehna, zatiaľ čo 46-ročného muža zasiahol býk do hrudníka. Počas záverečného behu sa celkovo zranilo desať ľudí vrátane Brita, ktorý sa na tomto podujatí zúčastnil napriek tomu, že mal 86 rokov. Tento rok utrpelo počas ôsmich behov zranenia viac než 70 účastníkov slávností, väčšinu z nich tvorili Španieli. Do nemocníc ich previezli s odreninami, pomliaždeninami, reznými ranami a zlomeninami. Svetoznámy festival na počesť patróna mesta svätého Firmína je charakteristický tý, že každé ráno do úzkych uličiek starého mesta vypustia šesť býkov, z ktorých niektoré vážia aj viac než 600 kilogramov. Smerujú do arény, v ktorej sa počas dňa konajú býčie zápasy.
BERLÍN - Pod názvom Tak ďaleko, tak blízko! prebieha V Berlíne prehliadka klasického slovenského a českého filmu. Akcia dostala názov podľa známeho filmu uznávaného nemeckého režiséra Wima Wendersa. Zo zbierok Slovenského filmového ústavu ponúkne šesť významných diel slovenskej kinematografie. Ako prvý slovenský film uviedli 12. júla komédiu Jána Lacka Šťastie príde v nedeľu (1958). Odprezentujú ešte vojnové drámy Paľa Bielika Kapitán Dabač (1959) a Petra Solana Boxer a smrť (1962), detektívny film Prípad pre obhajcu (1964) Martina Hollého, filmovú adaptáciu rovnomenného románu Petra Pišťanka Rivers of Babylon (1998) v réžii Vlada Balca a v pásme krátkych filmov nazvanom Praha, 21. august 1968, sa premietne strihový film z augustových udalostí roku 1968 Čierne dni (1968), na ktorom sa režisérsky podieľali Milan Černák, Štefan Kamenický a Ctibor Kováč.
KARLOVE VARY - Absolútnym víťazom 60. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch sa stal mjanmarský film Spadnuté ovocie (Padlé ovoce/Fruit Gathering), na ktorého produkcii sa podieľali aj Francúzsko a Česko. Film zachytáva príbeh dvoch mjanmarských textilných robotníčok, ktoré nachádzajú únik z krutej reality vo vzájomnom intímnom vzťahu, ktorý je však v ich krajine spoločensky neprijateľný. Cenu prezidenta festivalu si hneď na začiatku večera prišla prevziať slovenská herečka a bývalá diplomatka Magdaléna Vášáryová. Rovnakú cenu získali aj americký herec Jeffrey Wright, herec, scenárista, režisér a producent Jesse Eisenberg a herečka, režisérka, producentka a scenáristka Maggie Gyllenhaalová.
SYDNEY - Novozélandský herec Sam Neill, známy z filmovej série Jurský park či snímky Piano, zomrel v austrálskom meste Sydney vo veku 78 rokov. Počas svojej päťdesiatročnej kariéry sa objavil vo viac než 150 produkciách a preslávil sa najmä úlohou doktora Alana Granta v sérii Jurský park. Sam Neill sa narodil v Severnom Írsku a vyrastal na Novom Zélande. Medzinárodnú pozornosť prvýkrát upútal v roku 1979 v austrálskej historickej dráme Moja brilantná kariéra. Medzi jeho ďalšie známe tituly dve série britského televízneho seriálu Gangy z Birminghamu.