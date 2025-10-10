< sekcia Kultúra
TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Nobelovka pre Maďara či úspech slovenského filmu
Nobelovu cenu za literatúru získal maďarský spisovateľ a scenárista László Krasznahorkai.
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Vo svete kultúry, médií a spoločenských záležitostí sa počas uplynulého týždňa odohralo niekoľko pozoruhodných udalostí. Južných susedov potešila Nobelova cena za literatúru, ktorú udelili maďarskému spisovateľovi Lászlóovi Krasznahorkaiovi. Úspech zaznamenala aj slovenská kinematografia; film Otec režisérky Terezy Nvotovej získal cenu Zlaté oko ako najlepšia snímka na 21. ročníku filmového festivalu vo švajčiarskom Zürichu. Literárny svet zarmútila správa o úmrtí českého spisovateľa Ivana Klímu. Hudobných priaznivcov zaskočila informácia o uväznení amerického rapera Seana Combsa.
Nobelovu cenu za literatúru získal maďarský spisovateľ a scenárista László Krasznahorkai. Ocenili ho „za pôsobivé a vizionárske dielo, ktoré uprostred apokalyptického teroru potvrdzuje silu umenia“. Spisovateľ je známy najmä dielami Satanské tango (1985) a Melanchólia vzdoru (1989).
Amerického rapera Seana "Diddy" Combsa poslal súd do väzenia na štyri roky a dva mesiace za sexuálne zneužívanie a trestné činy súvisiace s organizovaním prostitúcie. Sudca uviedol, že dlhý trest je nevyhnutný ako výstraha a vyjadril pochybnosti, či Combs nebude po prepustení v trestnej činnosti pokračovať.
Vo veku 94 rokov zomrel český spisovateľ, dramatik a bývalý disident Ivan Klíma. Jeden z najznámejších a najprekladanejších českých spisovateľov sa len minulý mesiac dožil 94 rokov.
Film Otec slovenskej režisérky Terezy Nvotovej získal cenu Zlaté oko ako najlepší film na 21. ročníku filmového festivalu v Zürichu. Film je inšpirovaný skutočnými udalosťami a sleduje milujúceho otca, ktorého život sa rozpadne po tragickej chybe, keď v horúcom lete zabudne svoju dvojročnú dcéru v zaparkovanom aute.
Americká popová speváčka Taylor Swiftová vydala svoj dvanásty štúdiový album s názvom The Life of a Showgirl. Kolekciu s 12 skladbami produkovali dlhoroční spolupracovníci Swiftovej Max Martin a Shellback, dvaja švédski producenti, ktorí sa podieľali na niekoľkých z jej najväčších hitov.
Egypt po viac ako dvoch desaťročiach renovácií otvoril pre návštevníkov hrobku faraóna v meste Luxor na juhu krajiny. Medzitým sa pripravuje na slávnostné sprístupnenie Veľkého egyptského múzea (GEM) v Káhire. Obrovská hrobka Amenhotepa III., ktorý vládol starovekému Egyptu v rokoch 1390 pred n. l. až 1350 pred n. l., sa nachádza na západnej strane Údolia kráľov.
Po vyše desiatich rokoch skrývania sa v palestínskom utečeneckom tábore v Libanone sa úradom vzdal miestny populárny spevák Fádil Šakír, ktorý bol obvinený z terorizmu. Šakír, ktorý sa narodil palestínskej matke a libanonskému otcovi, bol obvinený z účasti na potýčkach medzi libanonskými vojakmi a stúpencami sunnitského duchovného Ahmada Asíra.
Známky s vôňou croissantov sa na a počesť tejto pochúťky objavili v poštových schránkach po celom Francúzsku. Takmer 600.000 poštových známok vzdáva hold „symbolu francúzskej gastronómie“, uviedla spoločnosť La Poste na svojej webovej stránke. Vôňa masla sa šírila aj na pošte vo Valence, kde riaditeľ Anthony Richet povedal, že je „veľmi hrdý“, že môže takéto známky predávať. Bolo to jedno z troch miest, kde nové známky predstavili.
