< sekcia Kultúra
TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Nominácie na Grammy, Bookerova cena, škandál BBC
Americký raper Kendrick Lamar a popová hviezda Lady Gaga patria k umelcom, ktorí môžu získať najviac ocenení v aktuálnom ročníku odovzdávania hudobných cien Grammy.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Vo svete kultúry, médií a spoločenských záležitostí sa počas uplynulého týždňa odohralo niekoľko pozoruhodných udalostí. Zaujali nominácie na Grammy, roztržky vo Verone a Paríži i škandál BBC. Sýrska polície pátra po starovekých sochách, ktoré ukradli z Národného múzea v Damask. Szalay získal prestížnu britskú literárnu Bookerovu cenu a austrálsky štát Viktória podpísal prvú zmluvu s domorodým obyvateľstvom garantujúcu väčšie práva.
Americký raper Kendrick Lamar a popová hviezda Lady Gaga patria k umelcom, ktorí môžu získať najviac ocenení v aktuálnom ročníku odovzdávania hudobných cien Grammy. Lamar počas kariéry získal už 22 cien Grammy. Je nominovaný v deviatich kategóriách vrátane nahrávky roka (Luther, spolu so speváčkou SZA), albumu roka (GNX), piesne roka (Luther), rapového albumu či rapovej piesne.
Pápež Lev XIV. vo Vatikáne prijal hereckú legendu Roberta De Nira. „Rád vás spoznávam,“ povedal pápež narodený v Chicagu a podal si s hercom ruku. De Niro odpovedal: „Aj ja.“ Na konci stretnutia mu pápež daroval ruženec. Dvojnásobný držiteľ Oscara v rímskom kine The Space Cinema Moderno uviedol špeciálne premietanie filmu „Vtedy v Amerike“ od Sergia Leoneho z roku 1984.
Kanadsko-britsko-maďarský spisovateľ David Szalay získal prestížnu britskú literárnu Bookerovu cenu za svoj román Flesh (Mäso), oznámili organizátori. Szalayov šiesty román vykresľuje príbeh maďarského emigranta Istvána, pričom jeho osud opisuje v rôznych fázach života od tínedžerského veku vrátane milostnej aféry so staršou ženou, nadobudnutia i straty majetku a života v Londýne až po následný návrat do vlasti.
Parížania môžu v lotérii získať opustené hrobové miesta v blízkosti miesta posledného odpočinku hviezd ako Jim Morrison, Oscar Wilde, Simone de Beauvoir a Édith Piaf. Spolu 30 opustených hrobov na cintorínoch Pere-Lachaise, Montmartre a Montparnasse sa bude žrebovať v rámci programu, ktorý „predstavuje kompromis“ medzi rešpektom k mŕtvym a poskytnutím možnosti Parížanom byť pochovaní v meste, uviedla mestská rada.
V talianskej Verone zrušili vystúpenie ruského operného speváka Ildara Abdrazakova a talianska vláda toto rozhodnutie privítala. Ruský basista mal spievať vo Veronskej filharmónii od 18. do 25. januára v Mozartovej opere Don Giovanni.
Úrady vo Francúzsku zadržali a vzali do väzby štyri osoby, ktoré v Paríži narušili koncert izraelského filharmonického orchestra. Niekoľkí diváci s platným lístkom sa vo štvrtok opakovane pokúsili narušiť koncert izraelských hudobníkov, pričom dvakrát použili aj dymovnice. Polícia v súvislosti s týmto incidentom zadržala štyri osoby - troch mužov a jednu ženu.
S cieľom založiť novú tradíciu slovensko-talianskych koncertov venovaných tvorbe a šíreniu klasickej hudby a posilňovaniu kultúrnych väzieb medzi Slovenskom a Talianskom usporiadali v talianskej Siene koncert s názvom „Siena stretáva Bratislavu - romance a melódie bez hraníc“.
Weizmannov vedecký inštitút v Rechovote v Izraeli udelil bývalej nemeckej kancelárke Angele Merkelovej čestný doktorát za jej prínos ku globálnej diplomacii a neochvejnú podporu Izraela. Inštitút uviedol, že ocenenie je na počesť Merkelovej „bezprecedentného prínosu ku globálnej diplomacii a medzinárodným partnerstvám“, ako aj jej „solidarity a priateľstva s Izraelom“ a odhodlaného úsilia v jej boji proti antisemitizmu.
Sýrska polície pátra po niekoľkých starovekých sochách, ktoré ukradli z Národného múzea v Damasku. Krádež pravdepodobne spáchal jednotlivec, nie organizovaná skupina. Ministerstvo kultúry spresnilo, že z múzea zmizlo šesť sôch rímskej bohyne Venuša - najvyššia z nich meria 40,5 centimetra -, a vyzvalo verejnosť na spoluprácu pri odhalení podozrivých.
Generálny riaditeľ britskej stanice BBC Tim Davie oznámil, že po piatich rokoch odstupuje z funkcie. Spolu s ním oznámila rezignáciu aj šéfka spravodajstva BBC Deborah Turnessová. Ich odchod súvisí s obvineniami, že BBC účelovo upravila prejav amerického prezidenta Donalda Trumpa v dokumente odvysielanom krátko pred prezidentskými voľbami v roku 2024.
Španielska vláda predstavila plán na prestavbu impozantného pamätníka neďaleko Madridu. V tamojšej bazilike bol kedysi pochovaný diktátor Francisco Franco a prezentácia plánu sa konala len niekoľko dní pred 50. výročím jeho úmrtia. Ide o súčasť vládneho projektu „predefinovania“ niekdajšieho Údolia padlých v rámci zákona o demokratickej pamäti.
Významný knižný veľtrh a festival sa konal vo Viedni. Zo Slovenska v rámci tohto podujatia vystúpila spisovateľka Nicol Hochholczerová a spisovateľ Marek Vadas. Počas piatich dní sa uskutočnilo dovedna 516 podujatí a predstavilo sa 660 účinkujúcich. Po prvýkrát sa viedenský knižný veľtrh konal v dvoch halách. Hochholczerová odprezentuje v rámci platformy Donau Lounge svoju knihu Táto izba sa nedá zjesť (2021).
Austrálsky štát Viktória podpísal prvú zmluvu s domorodým obyvateľstvom garantujúcu väčšie rozhodovacie práva v oblastiach, ktoré sa ho týkajú. Podľa zástancov tejto iniciatívy ide o významný krok k zmiereniu. Zmluva nadobudne platnosť 12. decembra. Obsahuje oficiálne ospravedlnenie domorodým Austrálčanom za historické krivdy a zriaďuje stály zastupujúci úrad.
Americký raper Kendrick Lamar a popová hviezda Lady Gaga patria k umelcom, ktorí môžu získať najviac ocenení v aktuálnom ročníku odovzdávania hudobných cien Grammy. Lamar počas kariéry získal už 22 cien Grammy. Je nominovaný v deviatich kategóriách vrátane nahrávky roka (Luther, spolu so speváčkou SZA), albumu roka (GNX), piesne roka (Luther), rapového albumu či rapovej piesne.
Pápež Lev XIV. vo Vatikáne prijal hereckú legendu Roberta De Nira. „Rád vás spoznávam,“ povedal pápež narodený v Chicagu a podal si s hercom ruku. De Niro odpovedal: „Aj ja.“ Na konci stretnutia mu pápež daroval ruženec. Dvojnásobný držiteľ Oscara v rímskom kine The Space Cinema Moderno uviedol špeciálne premietanie filmu „Vtedy v Amerike“ od Sergia Leoneho z roku 1984.
Kanadsko-britsko-maďarský spisovateľ David Szalay získal prestížnu britskú literárnu Bookerovu cenu za svoj román Flesh (Mäso), oznámili organizátori. Szalayov šiesty román vykresľuje príbeh maďarského emigranta Istvána, pričom jeho osud opisuje v rôznych fázach života od tínedžerského veku vrátane milostnej aféry so staršou ženou, nadobudnutia i straty majetku a života v Londýne až po následný návrat do vlasti.
Parížania môžu v lotérii získať opustené hrobové miesta v blízkosti miesta posledného odpočinku hviezd ako Jim Morrison, Oscar Wilde, Simone de Beauvoir a Édith Piaf. Spolu 30 opustených hrobov na cintorínoch Pere-Lachaise, Montmartre a Montparnasse sa bude žrebovať v rámci programu, ktorý „predstavuje kompromis“ medzi rešpektom k mŕtvym a poskytnutím možnosti Parížanom byť pochovaní v meste, uviedla mestská rada.
V talianskej Verone zrušili vystúpenie ruského operného speváka Ildara Abdrazakova a talianska vláda toto rozhodnutie privítala. Ruský basista mal spievať vo Veronskej filharmónii od 18. do 25. januára v Mozartovej opere Don Giovanni.
Úrady vo Francúzsku zadržali a vzali do väzby štyri osoby, ktoré v Paríži narušili koncert izraelského filharmonického orchestra. Niekoľkí diváci s platným lístkom sa vo štvrtok opakovane pokúsili narušiť koncert izraelských hudobníkov, pričom dvakrát použili aj dymovnice. Polícia v súvislosti s týmto incidentom zadržala štyri osoby - troch mužov a jednu ženu.
S cieľom založiť novú tradíciu slovensko-talianskych koncertov venovaných tvorbe a šíreniu klasickej hudby a posilňovaniu kultúrnych väzieb medzi Slovenskom a Talianskom usporiadali v talianskej Siene koncert s názvom „Siena stretáva Bratislavu - romance a melódie bez hraníc“.
Weizmannov vedecký inštitút v Rechovote v Izraeli udelil bývalej nemeckej kancelárke Angele Merkelovej čestný doktorát za jej prínos ku globálnej diplomacii a neochvejnú podporu Izraela. Inštitút uviedol, že ocenenie je na počesť Merkelovej „bezprecedentného prínosu ku globálnej diplomacii a medzinárodným partnerstvám“, ako aj jej „solidarity a priateľstva s Izraelom“ a odhodlaného úsilia v jej boji proti antisemitizmu.
Sýrska polície pátra po niekoľkých starovekých sochách, ktoré ukradli z Národného múzea v Damasku. Krádež pravdepodobne spáchal jednotlivec, nie organizovaná skupina. Ministerstvo kultúry spresnilo, že z múzea zmizlo šesť sôch rímskej bohyne Venuša - najvyššia z nich meria 40,5 centimetra -, a vyzvalo verejnosť na spoluprácu pri odhalení podozrivých.
Generálny riaditeľ britskej stanice BBC Tim Davie oznámil, že po piatich rokoch odstupuje z funkcie. Spolu s ním oznámila rezignáciu aj šéfka spravodajstva BBC Deborah Turnessová. Ich odchod súvisí s obvineniami, že BBC účelovo upravila prejav amerického prezidenta Donalda Trumpa v dokumente odvysielanom krátko pred prezidentskými voľbami v roku 2024.
Španielska vláda predstavila plán na prestavbu impozantného pamätníka neďaleko Madridu. V tamojšej bazilike bol kedysi pochovaný diktátor Francisco Franco a prezentácia plánu sa konala len niekoľko dní pred 50. výročím jeho úmrtia. Ide o súčasť vládneho projektu „predefinovania“ niekdajšieho Údolia padlých v rámci zákona o demokratickej pamäti.
Významný knižný veľtrh a festival sa konal vo Viedni. Zo Slovenska v rámci tohto podujatia vystúpila spisovateľka Nicol Hochholczerová a spisovateľ Marek Vadas. Počas piatich dní sa uskutočnilo dovedna 516 podujatí a predstavilo sa 660 účinkujúcich. Po prvýkrát sa viedenský knižný veľtrh konal v dvoch halách. Hochholczerová odprezentuje v rámci platformy Donau Lounge svoju knihu Táto izba sa nedá zjesť (2021).
Austrálsky štát Viktória podpísal prvú zmluvu s domorodým obyvateľstvom garantujúcu väčšie rozhodovacie práva v oblastiach, ktoré sa ho týkajú. Podľa zástancov tejto iniciatívy ide o významný krok k zmiereniu. Zmluva nadobudne platnosť 12. decembra. Obsahuje oficiálne ospravedlnenie domorodým Austrálčanom za historické krivdy a zriaďuje stály zastupujúci úrad.