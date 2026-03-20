TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Oscary aj České levy, rekord Gilmourovej gitary
Cenu Oscar v kategórii najlepší film získal akčný komediálny triler Jedna bitka za druhou tvorcu Paula Thomasa Andersona
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Vo svete kultúry, médií a spoločenských záležitostí sa počas uplynulého týždňa odohralo viacero zaujímavých udalostí. Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša ich výberový prehľad.
LOS ANGELES - Cenu Oscar v kategórii najlepší film získal akčný komediálny triler „Jedna bitka za druhou“ tvorcu Paula Thomasa Andersona. Oscary si odniesol aj za najlepšiu réžiu a najlepší adaptovaný scenár. „Jedna bitka za druhou“ bodovala celkovo v šiestich kategóriách, horor „Hriešnici“ v štyroch, hoci mali rekordných 16 nominácií. Najlepším cudzojazyčným filmom sa stala nórska dráma „Citová hodnota“ v réžii Joachima Triera.
PRAHA - Českého leva v kategórii najlepší celovečerný hraný film získal road movie „Karavan“ režisérky Zuzany Kirchnerovej. Najviac sošiek si odniesol životopisný film „Franz“ režisérky Agnieszky Hollandovej; zvíťazil v štyroch kategóriách. Uspelo tiež mnoho Slovákov, napríklad v kategóriách réžia, hudba, dokumentárny film či krátky film. Slávnostný galavečer sa po prvýkrát uskutočnil v priestoroch Kongresového centra Praha, a nie v Rudolfine.
NEW YORK - Tohtoročným nositeľom Pritzkerovej ceny sa stal čilský architekt Smiljan Radič Clarke, ktorého moderné budovy sa niekedy môžu zdať „zámerne nedokončené“. Porota uviedla, že 60-ročný Clarke vytvára „optimistické a ticho radostné“ stavby. K najznámejším patria pavilón Serpentine Gallery v Londýne, vinárstvo a hotel Vik v údolí Millahue v Čile, Teatro Regional del Biobio v čilskom Concepcióne alebo reštaurácia Mestizo v Santiagu de Chile.
RÍM - Taliansko za 30 miliónov eur zakúpilo vzácny portrét od barokového maliara Caravaggia. Ide o jednu z najväčších štátnych investícií krajiny do jediného umeleckého diela v histórii. Portrét namaľovaný okolo roku 1598 zobrazuje Maffea Barberiniho, šľachtica, ktorý sa neskôr stal pápežom Urbanom VIII. Taliansky štát získal dielo zo súkromnej zbierky po viac ako ročných rokovaniach. Stane sa súčasťou stálej expozície Galérie starého umenia v Ríme.
VARŠAVA - Poľskí policajti zaistili obraz maliara Feliksa Michala Wygrzywalského, ktorý zmizol počas druhej svetovej vojny a bol vedený v registri stratených diel ministerstva kultúry. Dielo s názvom „Deti nad vodou“ zmizlo v roku 1944 zo súkromnej zbierky vo Varšave. Kriminalisti ho vypátrali v Katoviciach na základe operatívnych zistení, pričom spolupracovali aj s príslušníkmi centrálneho útvaru pre boj proti kyberkriminalite.
NEAPOL - Viac ako 20 sadrových odliatkov obetí, ktoré zahynuli v Pompejach pri katastrofálnej erupcii sopky Vezuv, po prvýkrát vystavili v rámci stálej expozície v tomto archeologickom parku. Odliatky odborníci nazývajú „odtlačky bolesti“ a dramaticky zachytávajú polohu, v akej sa každý z obyvateľov nachádzal v okamihu smrti v roku 79. Reprodukcie vznikli naliatím sadry do dutín, ktoré po rozložených telách zostali v stuhnutom popole.
NEW YORK - Elektrická gitara Davida Gilmoura s prezývkou Black Strat sa stala najdrahšou, aká bola kedy predaná na aukcii. Kupec za gitaru Fender Stratocaster čiernej farby zaplatil 14,6 milióna dolárov. Člen anglickej rockovej skupiny Pink Floyd použil tento špeciálne upravený nástroj pri nahrávaní klasických albumov The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) a The Wall (1979).
PARÍŽ - Hollywoodska a broadwayská legenda Barbra Streisandová získa na tohtoročnom filmovom Festivale v Cannes čestnú Zlatú palmu ako ocenenie za kariéru, ktorá trvá už viac ako šesť desaťročí, oznámili organizátori podujatia. Ocenenie si 83-ročná Streisandová prevezme v máji na záverečnom ceremoniáli festivalu. Čestnú Zlatú palmu získa aj novozélandský režisér Peter Jackson (64) známy trilógiou „Pán prsteňov“.
BERLÍN - Vo veku 96 rokov zomrel nemecký filozof Jürgen Habermas. Jeho politické teórie pomohli formovať povojnovú intelektuálnu scénu v Nemecku, počnúc publikáciou Štrukturálna transformácia verejnej sféry (1962). Za významné filozofické dielo je považovaná aj Teória komunikatívneho konania (1981). Od začiatku 70. rokov pracoval v mníchovskom Inštitúte Maxa Plancka pre výskum životných podmienok vedecko-technického sveta.
VATIKÁN - Viac ako desať mesiacov po svojom zvolení sa Lev XIV. nasťahoval do apartmánu v Apoštolskom paláci vo Vatikáne, ktorý je jeho oficiálnym sídlom. Rezidencia bola od roku 2013 prázdna, keďže pápež František sa rozhodol bývať v Dome sv. Marty. Apartmán sa skladá z viacerých priestorov, medzi ktoré patria súkromná pracovňa, knižnica a malá kaplnka. Lev XIV. býval v Paláci sv. Ofícia, kde sídlil ako prefekt Dikastéria pre biskupov.
ZÁHREB - Chorvátsko zaregistrovalo na národnej úrovni ako nehmotné kultúrne dedičstvo tradičné umenie prípravy rafioli (rafijoli, ravioli, rafajoli), druhu sladkého plneného dezertu. V Chorvátsku ide o základnú súčasť slávnostnej jadranskej kuchyne, pričom zručnosti prípravy sa zachovávajú v rodinách a verejných tradíciách. Spôsob prípravy (pečenie, varenie alebo vyprážanie) sa regionálne líši aj v rámci jadranského pobrežia Chorvátska.
TEHERÁN - Najmenej 56 múzeí a historických pamiatok na území celého Iránu bolo poškodených v dôsledku vojny na Blízkom východe. Americko-izraelské útoky poškodili v prvých dňoch konfliktu v hlavnom meste Teherán palác Golestán, ktorý je zapísaný na zozname UNESCO. Poškodené bolo aj rozsiahle námestie Nakš-e džahán, architektonický klenot zo 17. storočia v centre Isfahánu. V prístavnom meste Síráf bolo zasiahnutých viacero domov v jeho historickej štvrti.