Kultúra
TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Rekordné aukcie Klimta a Kahlo, Bachove novinky
Medzinárodný filmový festival Berlinale udelí čestného Zlatého medveďa za rok 2026 malajzijskej herečke Michelle Yeohovej.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Vo svete kultúry, médií a spoločenských záležitostí sa počas uplynulého týždňa odohralo niekoľko pozoruhodných udalostí. Medzinárodný filmový festival Berlinale udelí čestného Zlatého medveďa za rok 2026 malajzijskej herečke Michelle Yeohovej. Zo sveta hudby prišla skvelá zvesť, že archív predstavil dve doteraz neznáme organové skladby Johanna Sebastiana Bacha. Hudobné a zároveň divadelné potešenie chystá aj bratislavské SND, ktoré pripravuje premiéru baletného eposu Romeo a Júlia s hudbou Sergeja Prokofieva. V aukčných sieňach padli rekordy v súvislosti s vydražením obrazov Fridy Kahlo a Gustava Klimta.
Medzinárodný filmový festival Berlinale udelí čestného Zlatého medveďa za rok 2026 malajzijskej herečke Michelle Yeohovej. Organizátori podujatia uviedli, že ju ocenia za jej „výnimočné úspechy vo filme“ a „trvalý vplyv na medzinárodnú kinematografiu“, Herečka získala v roku 2023 Cenu Akadémie v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe (film Všetko, všade, naraz). Za rovnakú rolu získala okrem iných cien aj Zlatý glóbus.
Tvorcovia filmu Štúr predstavili oficiálny distribučný trajler k najočakávanejšiemu filmu budúceho roka s „príbehom osudovej lásky v búrlivých dejinách Slovákov“. Slovenský historický veľkovýpravný film režisérky Mariany Čengel Solčanskej príde do kín 15. januára 2026. „Divák spozná Štúra úplne inak, ako doposiaľ,“ uvádza distribučná spoločnosť CinemArt SK. Nakrúcalo sa v atraktívnych lokáciách na celom Slovensku.
Balet Slovenského národného divadla (SND) pripravuje premiéru baletného eposu Romeo a Júlia s hudbou Sergeja Prokofieva a v choreografii Niny Polákovej a Jakoba Feyferlika. Scénu romanticko-tragickej baletnej inscenácie so Shakespearovým príbehom milencov z Verony a honosné dobové kostýmy navrhol Jordi Roig. O hudobné naštudovanie diela, ktoré divákom ponúka „krásu hudby, pohybu a dramatického umenia“, sa postaral dirigent Kevin Rhodes.
Bachov archív predstavil dve doteraz neznáme organové skladby Johanna Sebastiana Bacha. Nemecký minister kultúry Wolfram Weimer objav označil za „veľký moment pre svet hudby“ a „globálnu senzáciu“. Dve sólové organové diela Bach skomponoval v období, keď pracoval ako učiteľ hry na organ v meste Arnstadt v Durínsku. Prvýkrát upútali pozornosť výskumníkov pred viac ako 30 rokmi. Rukopisy neboli datované ani podpísané a vznikli okolo roku 1705, keď mal Bach 18 rokov. Bachovo autorstvo sa podarilo potvrdiť až teraz a Chaconne d mol BWV 1178 a Chaconne g mol BWV 1179 pridali do oficiálneho katalógu Bachových diel.
Portrét Elisabeth Ledererovej od rakúskeho maliara Gustava Klimta sa na aukcii v New Yorku predal za rekordných 236,4 milióna dolárov (204 miliónov eur), čím sa stal druhým najdrahším umeleckým dielom, aké sa kedy vydražilo. Vyššiu cenu dosiahol už len obraz Salvator Mundi pripisovaný talianskemu renesančnému umelcovi Leonardovi da Vincimu, ktorý sa v roku 2017 v New Yorku predal za 450 miliónov dolárov (vtedy približne 380 miliónov eur). O obraz, ktorý Klimt namaľoval v rokoch 1914-16, bojovalo na utorkovej aukcii šesť uchádzačov. Identitu kupujúceho aukčná sieň Sotheby's nezverejnila. Výkričná cena bola 150 miliónov dolárov (129 miliónov eur). Sotheby's vo svojom vyhlásení objasnila, že podobné veľké portréty v plnej výške vytvorené rakúskym maliarom počas jeho vrcholného obdobia (v rokoch 1912-17) sú mimoriadne vzácne.
Autoportrét slávnej mexickej umelkyne Fridy Kahlo sa vo štvrtok na aukcii v New Yorku predal za 54,6 milióna dolárov (47,34 milióna eur), čím sa stanovil nový rekord v kategórii najdrahší obraz vytvorený ženou, uviedol aukčný dom Sotheby's. Predaj diela Sen (Posteľ)/El Sueo (La Cama) z roku 1940 prekonal predchádzajúci rekord v tejto kategórii - vytvorila ho americká umelkyňa Georgia O'Keeffeová, ktorej obraz Jimson Weed/Biely kvet č. 1 z roku 1932 sa v roku 2014 predal za 44,4 milióna dolárov.
Riaditeľka parížskeho múzea Louvre Laurence des Carsová čelila parlamentnému vypočutiu v dôsledku vlámania, pri ktorom štvorica páchateľov z múzea ukradla šperky v hodnote 88 miliónov eur. Francúzskych zákonodarcov informovala o nových bezpečnostných opatreniach a prijala kritiku v súvislosti s októbrovým vlámaním. Po stretnutí s riaditeľom parížskej polície uviedla, že zavedú približne 20 „núdzových“ opatrení, vrátane nasadenia policajtov vnútri múzea a umiestnenia 100 nových bezpečnostných kamier v jeho okolí.
School of Transnational Governance (Škola nadnárodnej správy) v paláci Buontalenti vo Florencii slávnostne otvorila sálu pomenovanú po bývalom československom a českom prezidentovi Václavovi Havlovi. Súčasťou programu je tematická výstava a verejná debata o odkaze dramatika, mysliteľa, disidenta a prezidenta, ale aj o jeho význame pre dnešnú Európu. Inaugurácia sály sa uskutočnila pri príležitosti 36. výročia začiatku Nežnej revolúcie, ktorá v roku 1989 priniesla pád komunistického režimu vo vtedajšej ČSSR.
Grévinovo múzeum voskových figurín v Paríži vo štvrtok odhalilo svoju prvú figurínu zosnulej princeznej Diany, ktorá je oblečená v čiernych spoločenských šatách známych aj ako jej „revenge dress.“ Priliehavé šaty s odhalenými ramenami sú model, ktorý si Diana obliekla na spoločenské podujatie v Serpentine Gallery v Londýne v roku 1994. Bolo to v tú noc, keď jej vtedajší manžel princ Charles, teraz kráľ Karol III., v televíznom rozhovore priznal neveru s Camillou Parkerovou-Bowlesovou - svojou súčasnou manželkou a kráľovnou.
