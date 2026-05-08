TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Shakira vystúpila na Copacabane
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) – Vo svete kultúry, médií a spoločenských záležitostí sa počas uplynulého týždňa odohralo viacero zaujímavých udalostí. Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša ich výberový prehľad.
LOS ANGELES – Speváčka Billie Eilish a režisér James Cameron spojili sily a vytvorili hudobný film s názvom Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), ktorý mal svetovú premiéru v Los Angeles. Vznikol počas speváčkinho rovnomenného turné, ktoré prebiehalo v rokoch 2024-2025 a zaznamenalo obrovský komerčný úspech, pričom prepísalo i niekoľko rekordov v návštevnosti.
RIO DE JANEIRO – Na bezplatný koncert kolumbijskej popovej superhviezdy Shakiry prišli na pláž Copacabana v brazílskom Riu de Janeiro približne dva milióny ľudí. Štyridsaťdeväťročná speváčka sa na pódiu objavila oblečená v brazílskych národných farbách krátko po 23.00 h miestneho času s viac ako hodinovým meškaním.
NEW YORK – Madonna si na svoj tanečný parket pozvala Sabrinu Carpenter a vznikla skladba Bring Your Love. Ide o ďalšiu skladbu z chystaného albumu s názvom Confessions II, ktorý vyjde 3. júla a je priamym pokračovaním kultovej platne Confessions on a Dance Floor. Pieseň zaznela v premiére počas Madonninho vystúpenia na festivale Coachella, kde sa k nej Sabrina Carpenter pridala na pódiu.
LONDÝN – Britská skupina The Rolling Stones potvrdila, že názov jej nadchádzajúceho hudobného projektu bude Foreign Tongues. Správa prichádza po mesiacoch náznakov, ktoré sa objavovali na tajomných bilbordoch a v príspevkoch, vyvolávajúc špekulácie, že kapela vydá nový album, prvý od titulu Hackney Diamonds z roku 2023. Skupina vydá svoj nový štúdiový album 10. júla.
LISABON – Popová speváčka Bonnie Tyler sa zotavuje po úspešnej urgentnej operácii v meste Faro na juhu Portugalska, kde má domov. Zákrok sa týkal brušnej oblasti. Sedemdesiatštyriročná rodáčka z Walesu, vlastným menom Gaynor Sullivanová, sa preslávila v 70. a 80. rokoch hitmi It's a Heartache, Holding Out for a Hero, Total Eclipse of the Heart, Save Up All Your Tears či Bitterblue.
PARÍŽ – Na nelegálnej rave-párty vo vojenskom areáli v strednom Francúzsku sa zišlo približne 20.000 účastníkov, ktorí ignorovali varovania pred rizikom nevybuchnutej munície. Účastníci rave-párty v nej vidia príležitosť na oddych, ale aj na protest proti prísnej legislatíve zameranej proti nelegálnym techno-podujatiam. Na mieste bolo nasadených zhruba 600 policajtov a 45 hasičov.
BERLÍN – Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa sa ospravedlnila ruskému filmárovi Pavlovi Talankinovi za stratu jeho sošky Oscara, ktorú mu bezpečnostná služba na letisku v New Yorku zakázala vziať so sebou na palubu. Lufthansa po intenzívnom pátraní oznámila, že nezvestnú sošku našla. Talankin v tomto roku získal Oscara za dokumentárny film Pán Nikto proti Putinovi.
SALZBURG – Vo veku 88 rokov zomrel svetoznámy nemecký maliar a sochár Georg Baselitz, vlastným menom Hans-Georg Kern. Baselitz patril k najvýznamnejším postavám európskeho umenia 20. a 21. storočia a bol kľúčovým predstaviteľom nemeckého neoexpresionizmu. Do dejín umenia sa nezmazateľne zapísal svojím rozhodnutím z roku 1969, keď začal maľovať a vystavovať svoje diela otočené hore nohami.
BENÁTKY – Medzinárodná umelecká výstava Benátske bienále je priestorom na dialóg zameraný na budovanie mieru, a nie súdnou sieňou, vyhlásil šéf výstavy Pietrangelo Buttafuoco, pričom obhajoval rozhodnutie umožniť Rusku návrat na podujatie. Moskva dostala povolenie opäť otvoriť svoj pavilón na bienále po prvýkrát od celoplošnej invázie na Ukrajinu v roku 2022.
CANBERRA – Populárny austrálsky spisovateľ Craig Silvey, známy najmä svojimi knihami pre deti a mládež, sa priznal k držbe a distribúcii materiálu zobrazujúceho zneužívanie detí. Silveyho (43) zadržali v januári tohto roka počas policajnej razie v jeho dome v Perthe v Západnej Austrálii, z ktorého v rámci vyšetrovania úrady odniesli aj niekoľko elektronických zariadení.
NEW YORK – Laureátom prestížnej novinárskej Pulitzerovej ceny v hlavnej kategórii služba pre verejnosť sa stal denník The Washington Post za investigatívu škrtov a zmien vo federálnych úradoch zo strany administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa. Ceny si odniesli aj webový portál The Minnesota Star Tribune, denník The New York Times či tlačové agentúry AP a Reuters.
BRUSEL – Európska aliancia tlačových agentúr (EANA) na pôde Európskeho parlamentu usporiadala diskusiu s názvom Úloha spravodajských agentúr v boji proti dezinformáciám v Európe. Zamerala sa na rastúce hrozby pre demokraciu vyplývajúce z dezinformácií, manipulácie prostredníctvom umelej inteligencie a oslabovania udržateľných modelov žurnalistiky.
PRAHA – V Prahe sa uskutočnilo zhromaždenie na podporu verejnoprávnych médií. Demonštranti sa zišli na Staromestskom námestí, odkiaľ sa presunuli k Českému rozhlasu na Vinohradskej ulici. Organizátor akcie, spolok Milion chvilek, požaduje stiahnutie návrhu zákona o médiách verejnej služby, ktorý vníma ako snahu vlády o politické ovládnutie Českej televízie a Českého rozhlasu.
WASHINGTON – Vo veku 87 rokov zomrel americký mediálny magnát Ted Turner. Založil televíziu Cable News Network (CNN), ktorá začala v roku 1980 ako prvá vysielať spravodajstvo 24 hodín denne. Veľký úspech zaznamenala napríklad vysielaním naživo štartu raketoplánu Challenger v roku 1986, ktorý 73 sekúnd po štarte vybuchol, invázie do Kuvajtu v roku 1990 a najmä po invázii do Iraku.
MOSKVA – Nedávne internetové obmedzenia v Rusku zvýšili záujem po literatúre v kategórii „atlasy a cestné mapy“, v ktorej predaj vzrástol o 55 percent v porovnaní s minulým rokom, informovalo vydavateľstvo AST Nonfiction. Vydavateľstvo tiež rieši významný nedostatok kvalifikovaných kartografov, pretože musí aktualizovať a vyvíjať presné mapy, najmä s ohľadom na nové hranice.
