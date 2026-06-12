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TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Slováci v Sao Paule i Paríži, Ye v problémoch
Americký raper Ye (Kanye West) nakoniec v júli na dostihovom štadióne Chuchle Arena Praha nevystúpi.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) – Vo svete kultúry, médií a spoločenských záležitostí sa počas uplynulého týždňa odohralo viacero zaujímavých udalostí. Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša ich výberový prehľad.
SAO PAULO - V brazílskom meste Sao Paulo prebieha od minulého piatka prehliadka Ženy československého filmu. Do nedele 14. júna predstavuje tvorbu žien v českej i slovenskej kinematografii. Na podujatí sa spolu premieta vyše 40 klasických dlhometrážnych a krátkometrážnych filmov.
BRATISLAVA - Pred záverom divadelnej sezóny 2025/2026 uvedie bratislavské Divadlo Aréna slovenskú premiéru hry Bang nemeckého dramatika Mariusa von Mayenburga v réžii Jána Luterána. Ide o provokatívnu divadelnú metaforu o moci, narcizme a autoritárstve. Svetová premiéra hry sa uskutočnila v roku 2017 v berlínskom Schaubühne v autorovej réžii.
BANSKÁ ŠTIAVNICA - Od piatka 5. júna prebieha v Banskej Štiavnici tretí ročník medzinárodného festivalu súčasnej fotografie Paradajs Photo Fest. Festival potrvá do 5. júla a ponúka 17 výstav, unikátne site-specific inštalácie a bohatý sprievodný program.
PARÍŽ - Súčasťou 25. ročníka festivalu súčasného umenia Nuit Blanche 2026, známeho ako Biela noc v Paríži, je aj monumentálna inštalácia Big Fat Diamonds od slovenského multimediálneho umelca Mareka Kvetana. Inštalácia sa predstavila medzinárodnému publiku 6. júna na nádvorí radnice 9. parížskeho obvodu. Inštalácia pozostáva z nadrozmerných nafukovacích objektov pripomínajúcich diamanty a drahokamy.
LONDÝN - Vo veku 72 rokov zomrel britský herec Anthony Head známy najmä úlohami v seriáloch Buffy, premožiteľka upírov a Ted Lasso. V Spojenom kráľovstve sa preslávil v 80. rokoch 20. storočia aj vďaka sérii reklám na instantnú kávu Nescafé.
MOLDAVA NAD BODVOU - Nový ekoturistický projekt pod názvom Jurta pri Budulovských rybníkoch slávnostne otvorili V Moldave nad Bodvou. V rámci programu Terra Incognita priniesol do regiónu plne vybavenú klasickú jurtu. Tá prepája ekologické zážitkové ubytovanie, históriu a ochranu prírody.
BERLÍN - Podnikateľský časopis Forbes odhaduje, že americká popová superhviezda Taylor Swift sa stala najbohatšou hudobníčkou v histórii s majetkom vo výške dve miliardy dolárov, čo predstavuje 100-percentný nárast oproti roku 2024. Tridsaťšesťročná autorka a interpretka hitov sa v roku 2024 vďaka svetovému turné The Eras Tour zaradila medzi miliardárov. Forbes označil Swiftovú za jednu z komerčne najúspešnejších skladateliek všetkých čias.
PARÍŽ - Stredovekú francúzsku Tapisériu z Bayeux prevezú do Británie tajne v kontajneri odolnom proti nárazom, uviedla francúzska ministerka kultúry Catherine Pégardová. Tapiséria bude od septembra 2026 do konca roku 2027 vystavená v Britskom múzeu v Londýne. Vzácny gobelín z 11. storočia zobrazuje dobytie Anglicka Normanmi v roku 1066.
WASHINGTON – Kennedyho centrum múzických umení vo Washingtone odstránilo v pondelok meno amerického prezidenta Donalda Trumpa zo svojej webovej stránky. Na budove kultúrnej inštitúcie však zatiaľ zostáva. Federálny sudca Christopher Cooper v máji rozhodol, že pomenovanie centra po Donaldovi Trumpovi bolo nezákonné a jeho meno musí byť odstránené. Sudca vo svojom rozhodnutí z 29. mája uviedol, že právo meniť názov centra má výlučne Kongres USA.
LONDÝN - Prestížnu literárnu cenu Women's Prize for Fiction za rok 2026 získala debutujúca americká autorka Virginia Evansová za román The Correspondent (v českom preklade Dopisy od Sybil). Rovnakú cenu, avšak v kategórii literatúra faktu, porota udelila kanadskej novinárke Lyse Doucetovej za knihu The Finest Hotel in Kabul: A People’s History of Afghanistan (v slovenskom preklade Najlepší hotel v Kábule). Obe ceny sú dotované sumou 30.000 libier (34.764 eur) a sú určené pre autorky píšuce v angličtine bez ohľadu na krajinu svojho pôvodu.
KODAŇ - Kodanská reštaurácia Noma, dlhodobo považovaná za najlepšiu na svete, v auguste opäť otvorí svoje brány pre zákazníkov s novým vedením. Stalo sa tak po tom, ako jej zakladateľ René Redzepi tento rok odstúpil pre obvinenia z týrania a šikanovania zamestnancov. Reštauráciu zatvorili na jar tohto roka aneobjavila sa tak ani v severskom sprievodcovi Michelin na rok 2026 medzi trojhviezdičkovými podnikmi v dánskej metropole. Nový šéfkuchár je Mexičan Pablo Soto.
PARÍŽ - Francúzskeho speváka a herca Patricka Bruela obvinili zo znásilnenia a ďalších sexuálnych deliktov. Vystúpili proti nemu takmer dve desiatky žien s obvineniami, z ktorých niektoré siahajú až do 90. rokov. Šesťdesiatsedemročný významný predstaviteľ francúzskej popkultúry akékoľvek pochybenie odmieta. Sudca v parížskom Nanterre obvinil Bruela zo znásilnenia, pokusu o znásilnenie, sexuálneho napadnutia a sexuálneho obťažovania.
MARTIN - Tohtoročný 21. ročník divadelného festivalu Dotyky a spojenia v Martine ponúkne od 22. do 27. júna spolu 36 inscenácií z 19 slovenských divadiel. Hlavný program tvorí výber desiatich najvýraznejších inscenácií z produkcie slovenského divadla.
PRAHA - Americký raper Ye (Kanye West) nakoniec v júli na dostihovom štadióne Chuchle Arena Praha nevystúpi. Štadión organizátorom vypovedal zmluvu. Koncert sa mal uskutočniť 25. júla. Riaditeľka arény Zuzana Rambová ešte v apríli uviedla, že vo vystúpení rapera nevidí žiaden problém. Komunikácia s usporiadateľom bola však podľa jej slov komplikovaná – často nereagoval na telefonáty a k niektorým záležitostiam sa vraj nedokázal vyjadriť.
SAO PAULO - V brazílskom meste Sao Paulo prebieha od minulého piatka prehliadka Ženy československého filmu. Do nedele 14. júna predstavuje tvorbu žien v českej i slovenskej kinematografii. Na podujatí sa spolu premieta vyše 40 klasických dlhometrážnych a krátkometrážnych filmov.
BRATISLAVA - Pred záverom divadelnej sezóny 2025/2026 uvedie bratislavské Divadlo Aréna slovenskú premiéru hry Bang nemeckého dramatika Mariusa von Mayenburga v réžii Jána Luterána. Ide o provokatívnu divadelnú metaforu o moci, narcizme a autoritárstve. Svetová premiéra hry sa uskutočnila v roku 2017 v berlínskom Schaubühne v autorovej réžii.
BANSKÁ ŠTIAVNICA - Od piatka 5. júna prebieha v Banskej Štiavnici tretí ročník medzinárodného festivalu súčasnej fotografie Paradajs Photo Fest. Festival potrvá do 5. júla a ponúka 17 výstav, unikátne site-specific inštalácie a bohatý sprievodný program.
PARÍŽ - Súčasťou 25. ročníka festivalu súčasného umenia Nuit Blanche 2026, známeho ako Biela noc v Paríži, je aj monumentálna inštalácia Big Fat Diamonds od slovenského multimediálneho umelca Mareka Kvetana. Inštalácia sa predstavila medzinárodnému publiku 6. júna na nádvorí radnice 9. parížskeho obvodu. Inštalácia pozostáva z nadrozmerných nafukovacích objektov pripomínajúcich diamanty a drahokamy.
LONDÝN - Vo veku 72 rokov zomrel britský herec Anthony Head známy najmä úlohami v seriáloch Buffy, premožiteľka upírov a Ted Lasso. V Spojenom kráľovstve sa preslávil v 80. rokoch 20. storočia aj vďaka sérii reklám na instantnú kávu Nescafé.
MOLDAVA NAD BODVOU - Nový ekoturistický projekt pod názvom Jurta pri Budulovských rybníkoch slávnostne otvorili V Moldave nad Bodvou. V rámci programu Terra Incognita priniesol do regiónu plne vybavenú klasickú jurtu. Tá prepája ekologické zážitkové ubytovanie, históriu a ochranu prírody.
BERLÍN - Podnikateľský časopis Forbes odhaduje, že americká popová superhviezda Taylor Swift sa stala najbohatšou hudobníčkou v histórii s majetkom vo výške dve miliardy dolárov, čo predstavuje 100-percentný nárast oproti roku 2024. Tridsaťšesťročná autorka a interpretka hitov sa v roku 2024 vďaka svetovému turné The Eras Tour zaradila medzi miliardárov. Forbes označil Swiftovú za jednu z komerčne najúspešnejších skladateliek všetkých čias.
PARÍŽ - Stredovekú francúzsku Tapisériu z Bayeux prevezú do Británie tajne v kontajneri odolnom proti nárazom, uviedla francúzska ministerka kultúry Catherine Pégardová. Tapiséria bude od septembra 2026 do konca roku 2027 vystavená v Britskom múzeu v Londýne. Vzácny gobelín z 11. storočia zobrazuje dobytie Anglicka Normanmi v roku 1066.
WASHINGTON – Kennedyho centrum múzických umení vo Washingtone odstránilo v pondelok meno amerického prezidenta Donalda Trumpa zo svojej webovej stránky. Na budove kultúrnej inštitúcie však zatiaľ zostáva. Federálny sudca Christopher Cooper v máji rozhodol, že pomenovanie centra po Donaldovi Trumpovi bolo nezákonné a jeho meno musí byť odstránené. Sudca vo svojom rozhodnutí z 29. mája uviedol, že právo meniť názov centra má výlučne Kongres USA.
LONDÝN - Prestížnu literárnu cenu Women's Prize for Fiction za rok 2026 získala debutujúca americká autorka Virginia Evansová za román The Correspondent (v českom preklade Dopisy od Sybil). Rovnakú cenu, avšak v kategórii literatúra faktu, porota udelila kanadskej novinárke Lyse Doucetovej za knihu The Finest Hotel in Kabul: A People’s History of Afghanistan (v slovenskom preklade Najlepší hotel v Kábule). Obe ceny sú dotované sumou 30.000 libier (34.764 eur) a sú určené pre autorky píšuce v angličtine bez ohľadu na krajinu svojho pôvodu.
KODAŇ - Kodanská reštaurácia Noma, dlhodobo považovaná za najlepšiu na svete, v auguste opäť otvorí svoje brány pre zákazníkov s novým vedením. Stalo sa tak po tom, ako jej zakladateľ René Redzepi tento rok odstúpil pre obvinenia z týrania a šikanovania zamestnancov. Reštauráciu zatvorili na jar tohto roka aneobjavila sa tak ani v severskom sprievodcovi Michelin na rok 2026 medzi trojhviezdičkovými podnikmi v dánskej metropole. Nový šéfkuchár je Mexičan Pablo Soto.
PARÍŽ - Francúzskeho speváka a herca Patricka Bruela obvinili zo znásilnenia a ďalších sexuálnych deliktov. Vystúpili proti nemu takmer dve desiatky žien s obvineniami, z ktorých niektoré siahajú až do 90. rokov. Šesťdesiatsedemročný významný predstaviteľ francúzskej popkultúry akékoľvek pochybenie odmieta. Sudca v parížskom Nanterre obvinil Bruela zo znásilnenia, pokusu o znásilnenie, sexuálneho napadnutia a sexuálneho obťažovania.
MARTIN - Tohtoročný 21. ročník divadelného festivalu Dotyky a spojenia v Martine ponúkne od 22. do 27. júna spolu 36 inscenácií z 19 slovenských divadiel. Hlavný program tvorí výber desiatich najvýraznejších inscenácií z produkcie slovenského divadla.
PRAHA - Americký raper Ye (Kanye West) nakoniec v júli na dostihovom štadióne Chuchle Arena Praha nevystúpi. Štadión organizátorom vypovedal zmluvu. Koncert sa mal uskutočniť 25. júla. Riaditeľka arény Zuzana Rambová ešte v apríli uviedla, že vo vystúpení rapera nevidí žiaden problém. Komunikácia s usporiadateľom bola však podľa jej slov komplikovaná – často nereagoval na telefonáty a k niektorým záležitostiam sa vraj nedokázal vyjadriť.