TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Úmrtia osobností či presun Brit Awards do Manchestra

Bratislava 13. júna (TASR) - Vo svete kultúry sa počas uplynulého týždňa odohralo niekoľko pozoruhodných udalostí. Došlo k úmrtiam viacerých osobností. Hudobných fanúšikov zarmútila správa, že zomrel americký spevák, skladateľ a producent Sly Stone, ako aj líder americkej skupiny The Beach Boys Brian Wilson. Svet literatúry zasiahla smrť britského spisovateľa Fredericka Forsytha, filmovú sféru zase úmrtie českého kameramana Vladimíra Smutného. Stratu zaznamenalo aj výtvarné prostredie, a to v podobe úmrtia nemeckého avantgardného umelca Günthera Ueckera. Priaznivci hudobných cien Brit Awards si od budúceho roku budú môcť vychutnať ich odovzdávanie po prvý raz v Manchestri.



Vo veku 82 rokov zomrel americký spevák, skladateľ a producent Sly Stone. Bol frontmanom skupiny Sly and the Family Stone. V 60. a 70. rokoch vďaka priekopníckej fúzii soulu, rocku, psychedélie a gospelu zohral rozhodujúcu úlohu pri vývoji funku. Vo svojej skupine Sly and the Family Stone spojil soul, psychedelický rock a gospel do vrúcnych, povznášajúcich piesní a stal sa jedným z hlavných protagonistov funkového zvuku 70. rokov. Medzi hity skupiny patria tri americké single číslo 1 - Everyday People, Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin) a Family Affair.



Vo veku 82 rokov zomrel Brian Wilson, americký hudobník, spevák, textár a líder skupiny The Beach Boys. Wilson sa v rámci svojho pôsobenia v skupine The Beach Boys stal jedným zo skutočných géniov pop music. Pripisujú sa mu tzv. feel good hity ako Surfin' USA, California Girls, I Get Around, Good Vibrations, God Only Knows a ďalšie. Skupina v 60. rokoch doslova chrlila hity, pričom mnohé z nich konkurovali svojim úspechom skladbám The Beatles. The Beach Boys boli v rokoch 1962-1966 najpredávanejšou americkou skupinou.



Vo veku 86 rokov po krátkej chorobe zomrel britský spisovateľ, autor politických bestsellerov Frederick Forsyth. Forsyth vystriedal počas života viacero povolaní - slúžil ako pilot britského Kráľovského letectva, pracoval ako spravodajca agentúry Reuters vo východnom Berlíne a v Paríži i ako reportér britskej stanice BBC v Afrike. Pôsobil aj ako agent tajnej služby MI6. Napísal dve desiatky románov, z ktorých sa po celom svete predalo približne 70 miliónov výtlačkov. Celosvetovo ho preslávil politický thriller Šakal o profesionálnom nájomnom vrahovi.



Vo veku 82 rokov zomrel jeden z najuznávanejších českých kameramanov Vladimír Smutný. Bol držiteľom ôsmich Českých levov i mnohých ďalších cien. Spolupracoval napríklad s režisérmi Janom Svěrákom, Václavom Marhoulom či Karlom Kachyňom. So Svěrákom spolupracoval okrem iného na oscarovom filme Kolja (1996). Za kamerou stál taktiež pri oceňovanej snímke Václava Marhoula Pomaľované vtáča z roku 2019 či snímkach Skalpel, prosím (1985), Smrť krásnych srncov (1986), Tmavomodrý svet (2001), Tobruk (2008) alebo Po strnisku bosý (2017).



Vo veku 95 rokov zomrel nemecký avantgardný výtvarný umelec Günther Uecker. V Nemecku aj mimo neho sa preslávil svojimi reliéfmi vytvorenými z klincov. Jeho diela sú charakteristické tisíckami obyčajných klincov zatlčenými do drevenej dosky potiahnutej plátnom. Niektoré sú rovné, niektoré šikmé, ale žiadny nie je zapustený celý. Umelec takto vyzdobil aj šijacie stroje, stoličky, gramofóny alebo klavíry. Ueckerovo abstraktné umenie prezentovali vo viac ako 60 krajinách a často je hodnotené ako priekopnícke.



Sólista Odeskej národnej opery Vladislav Goraj zomrel počas dobrovoľníckej misie v severoukrajinskej Sumskej oblasti, kde v uplynulom období postupujú ruské sily. „Celý svet poznal hlas Vladislava Vikentijoviča, ale jeho srdce patrilo Ukrajine. Ani v najtemnejších časoch nezostal bokom - pomáhal, dobrovoľne sa prihlásil, podporoval,“ uviedla opera. Bezprostredne nie je jasné, ako Goraj zomrel. Goraj spolupracoval s divadlom v Odese od roku 1993, v roku 1988 absolvoval štúdium na hudobnej fakulte Štátneho pedagogického inštitútu v meste Vinnycia.



Budúcoročné odovzdávanie hudobných cien Brit Awards sa bude v roku 2026 prvýkrát konať mimo Londýna, a to v Manchestri, oznámili usporiadatelia. Najväčší večer britskej hudby sa v uplynulých 15 rokoch konal v londýnskej O2 Aréne, ale od roku 2026 sa odovzdávanie Brit Awards bude konať v novootvorenej aréne Co-Op Live v Manchestri. Slávnostný ceremoniál si zachová svoj tradičný vysielací čas, pričom priaznivci si budú môcť program pozrieť 28. februára 2026.



Gruzínca, ktorý z univerzitnej knižnice vo Vilniuse ukradol vzácne vydania diel ruských literárnych klasikov, odsúdili v Litve na tri roky a štyri mesiace vo väzení. Okrem toho ho súd uznal za vinného z členstva v skupine stojacej za sériou podobných krádeží po celej Európe. Gruzínec v máji 2023 odcudzil z knižnice vo Vilniuse publikácie v hodnote 606.000 eur, ktoré majú vysokú kultúrnu a historickú hodnotu. Priznal sa ku krádeži 17 kníh vrátane diel Alexandra Puškina a Nikolaja Gogoľa.



Z hlavného námestia v kirgizskom meste Oš odstránili vôbec najvyššiu sochu boľševického vodcu Vladimira Lenina v Strednej Ázii. „Demontáž“ prebehla v tichosti a socha má byť premiestnená na iné miesto. Oš je druhým najväčším mestom tejto vnútrozemskej postsovietskej krajiny. Až do piatka bola na tamojšom hlavnom námestí 23-metrová socha Lenina. V noci na sobotu ju odstránili. Informovalo o tom mestské zastupiteľstvo s tým, že ide o „bežnú prax“ a varovalo pred jej „politizáciou“.



Rozsiahly požiar, ktorý vypukol v bývalom sídle štátnej operety vo východonemeckom meste Drážďany, sa podarilo uhasiť. Podľa informácií úradov sa časť historickej budovy zrútila. Príčina požiaru je predmetom vyšetrovania. Zrútila sa zadná časť budovy, kde sa nachádzalo hľadisko. Hasičom sa totiž nepodarilo zachrániť strešnú konštrukciu. Z dôvodu rizika ďalšieho zrútenia nie je možné vstúpiť ani do hlavnej časti budovy, ani do bývalého hľadiska.