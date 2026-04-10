TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Úmrtie Adorfa, Travoltov režisérsky debut, EP od U2
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) — Vo svete kultúry, médií a spoločenských záležitostí sa počas uplynulého týždňa odohralo viacero zaujímavých udalostí. Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša ich výberový prehľad.
DUBLIN — Po vydaní politicky nabitého EP „Days of Ash“ na Popolcovú stredu predstavila írska rocková skupina U2 svoje nové EP „Easter Lily“ na Veľký piatok. Piesne sa venujú témam priateľstva, straty či nádeje. Obe EP predchádzajú stále nepomenovanému novému štúdiovému albumu, ktorý má vyjsť koncom tohto roka.
RÍM — Talianske úrady kúpili vilu, v ktorej diktátor Benito Mussolini trávieval letné prázdniny; čiastočne aj preto, aby sa táto nehnuteľnosť nedostala do rúk „nostalgikov po fašizme“. Starostka Riccione upresnila, že plánom je naďalej využívať vilu ako komunitný priestor, ako aj na ďalšie spoločenské a kultúrne podujatia.
PARÍŽ — Americký herec John Travolta sa vo veku 72 rokov dočká svojho režisérskeho debutu. Jeho film „Propeller One-Way Night Coach“ bude mať v máji svetovú premiéru na Festivale v Cannes. Film je adaptáciou Travoltovej rovnomennej knihy z roku 1997. Snímka rozpráva príbeh chlapca a jeho matky na leteckej ceste.
ORLANDO — Amerického repera Offseta postrelili, ale je v stabilizovanom stave. Offset je bývalým manželom raperky Cardi B, s ktorou má tri deti. Tajne sa zosobášili v septembri 2017, no v roku 2024 speváčka oznámila, že podala žiadosť o rozvod. Incident sa odohral vo floridskom okrese Seminole pri meste Orlando.
MEXIKO — Štátom chránené diela maliarky Fridy Kahlovej a jej kolegov sa v roku 2028 vrátia do Mexika po kontroverzii okolo ich presunu do Španielska. Ide o súčasť zbierky Gelman Santander zameranej najmä na moderné latinskoamerické umenie. Zbierku vytvorili manželia Gelmanovci a o jej správu sa starala Banco Santander.
FLORENCIA — Talianska Galéria Uffizi vo Florencii presunula do bezpečia svoje vzácne exponáty po kybernetickom útoku zo začiatku tohto roka. Galéria ročne priláka viac ako päť miliónov návštevníkov a zapečatila niektoré dvere i núdzové východy. V mnohých múzeách sa sprísnila bezpečnosť po vlaňajšej lúpeži v parížskom Louvri.
AMSTERDAM — Holandské úrady oznámili nájdenie ukradnutej historickej zlatej prilby z Cotofenesti. Pochádza z územia Rumunska a minulý rok ju z múzea Drents v Assene ukradli počas výstavy „Dácia: Ríša zlata a striebra.“ Prilbu ukradli spolu s troma zlatými náramkami. Jej sláva a vzhľad ju však robili nepredajnou.
LONDÝN — Očakáva sa, že sedák z jedného zo záchranných člnov Titanicu sa na aukcii koncom apríla predá za najmenej 180.000 libier. V rámci dražby, ktorú organizátori označujú za „jedinečnú príležitosť pre zberateľov“, je súčasťou ponuky vankúš s originálnou plaketou zo záchranného člna v podobe vlajky spoločnosti White Star Line.
TOKIO — Vek ikonických sakúr v Tokiu vyvoláva obavy o bezpečnosť, pretože v Japonsku sa počas obľúbeného sviatku kvitnutia kvetov vyvrátilo niekoľko stromov. Stalo sa tak v parku Kinuta v centre Tokia a pri vodnej priekope Čidorigafoči pri Cisárskom paláci. Incidenty si nevyžiadali žiadne obete ani zranených.
KALIŠ — Na hlavnom námestí historického mesta Kališ v strednom Poľsku sa počas Veľkonočnej nedele uskutočnili spoločné sviatočné raňajky pre približne 500 ľudí, ktoré patria k najväčším charitatívnym podujatiam. Každoročne ich organizuje nadácia Kresťanské centrum spoločnej pomoci (CHOPS).
LONDÝN — Hráč britskej lotérie sa neprihlásil o jackpot vo výške 10,6 milióna libier do termínu 2. apríla, keď mu vypršala 180-dňová lehota. Tiket si kúpil v Bexley v juhovýchodnom Londýne a pri jeho pátraní nepomohla ani verejná výzva Národnej lotérie. Peniaze sa presunú do charitatívneho fondu National Lottery Good Causes.
PRAHA — Kultúrne inštitúcie v Česku sa pre svoje postoje podľa Akadémie výtvarných umení (AVU) v Prahe ocitajú pod ekonomickým a ideovým tlakom. Tieto tendencie sa podľa nej objavujú aj na úrovni štátnej kultúrnej politiky. Vedenie AVU to uviedlo vo vyhlásení, ktoré zverejnilo na svojej webovej stránke.
PARÍŽ — Vo veku 95 rokov zomrel nemecký herec Mario Adorf, uviedol jeho dlhoročný manažér Michael Stark. Adorf zomrel po krátkej chorobe vo svojom byte v Paríži. Uznávaný umelec od roku 1954 stvárnil vyše 200 filmových aj televíznych postáv a zahral si okrem iného v Oscarom ocenenej snímke Plechový bubienok (1979).
TOKIO — V Japonsku zverejnili fotografie z miesta, kde sa konali jediné koncerty anglickej skupiny The Beatles v krajine. Obrázky boli nezvestné takmer päť desaťročí po vystúpeniach legendárnej kapely. V roku 1966 odohrali The Beatles v Tokiu pred nadšenými fanúšikmi päť letných koncertov v hale Budokan.
PARÍŽ — Medzi 21 režisérmi, ktorí sa budú v máji na filmovom Festivale v Cannes uchádzať o prestížnu Zlatú palmu, bude aj iránsky filmár Asghar Farhádí, španielsky režisér Pedro Almodóvar či ruský filmár Andrej Zviagincev. Zoznam v hlavnej súťažnej sekcii v Paríži predstavil riaditeľ festivalu v Cannes Thierry Frémaux.
PRAHA — Slovensko a Česko budú mať na medzinárodnej prehliadke umenia Bienále Benátky po 20 rokoch spoločný výstavný projekt s názvom. Vznikol pri príležitosti 100. výročia otvorenia Československého pavilónu v Benátkach. Jeho prezentáciu organizujú Národná galéria Praha (NGP) a Slovenská národná galéria (SNG).
LOS ANGELES — Jasveen Sanghovú, prezývanú tiež „ketamínová kráľovná“, odsúdili na 15 rokov a tri mesiace väzenia za predaj tejto drogy hercovi Matthewovi Perrymu, ktorý v dôsledku jej užívania zomrel. Sanghová je jednou z piatich osôb obvinených a treťou odsúdenou v prípade smrti populárneho kanadsko-amerického herca.
